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    Intel'den kötü haber: Oyun teknolojisi 11. ve 12.nesil işlemcileri pas geçecek

    Intel Raptor Lake Refresh işlemciler ile tanıtılan Intel Application Optimization teknolojisi (APO) 11. ve 12.Nesil CPU'ları pas geçecek. İşte detaylar...      
    Intel'in oyun teknolojisi 11 ve 12.nesil işlemcileri pas geçecek! Tam Boyutta Gör
    Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler ile tanıtılan Intel Application Optimization (APO) teknolojisine açıklık getirdi. Belirli oyunlarda yüzde 32'ye varan FPS artışı sunan bu teknolojinin, eski nesil işlemcilere de geleceği söyleniyordu. Ancak son karar verildi. Alder Lake ve Raptor Lake serisi pas geçilecek.

    Intel APO, 11 ve 12.nesil işlemcileri pas geçiyor

    Yakın tarihli bir söyleşide Intel, Application Optimization teknolojisinin yalnızca 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerle sınırlı olacağını ve eski nesil modellere ulaşmayacağını doğruladı. Ancak bunun neden çalışmadığı veya teknik yeterlilik gibi ayrıntılar açıklanmadı. 

    Kaçıranlar için Alder Lake işlemcilerden bu yana Intel Core işlemciler performans ve verimlilik çekirdeklerinden oluşan hibrit bir tasarımla geliyor.14. Nesil işlemcilere özel olarak tanıtılan Intel APO veya Uygulama Optimizasyonu ise, P-çekirdeklere öncelik vererek oyunların daha optimize bir biçimde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca performansı artırmanın yanı sıra E-Çekirdekleri arka plana alınıyor ve güç tüketimi çift haneli rakamlara düşüyor.  

    Halihazırda erişime açılan bu teknolojinin, yalnızca Rainbow Six Siege ve Metro Exodus olmak üzere iki oyunla sınırlı olduğunu belirtelim. Gelecekte bu listenin güncelleneceği belirtildi ancak Raptor Lake Refresh'in çıkışından neredeyse bir ay geçti ve durum halen değişmedi.

    Bildiğiniz gibi hem Raptor Lake hem de Alder Lake, 14.Nesil masaüstü işlemciler ile benzer mimariye sahip. Dolayısıyla bu karar, geçerli bir neden bulunmadığı taktirde Intel'in başını ağrıtabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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