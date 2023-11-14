Intel'den kötü haber: Oyun teknolojisi 11. ve 12.nesil işlemcileri pas geçecek

Tam Boyutta Gör Intel, 14.Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler ile tanıtılan Intel Application Optimization (APO) teknolojisine açıklık getirdi. Belirli oyunlarda yüzde 32'ye varan FPS artışı sunan bu teknolojinin, eski nesil işlemcilere de geleceği söyleniyordu. Ancak son karar verildi. Alder Lake ve Raptor Lake serisi pas geçilecek.

Intel APO, 11 ve 12.nesil işlemcileri pas geçiyor

Yakın tarihli bir söyleşide Intel, Application Optimization teknolojisinin yalnızca 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerle sınırlı olacağını ve eski nesil modellere ulaşmayacağını doğruladı. Ancak bunun neden çalışmadığı veya teknik yeterlilik gibi ayrıntılar açıklanmadı.

Kaçıranlar için Alder Lake işlemcilerden bu yana Intel Core işlemciler performans ve verimlilik çekirdeklerinden oluşan hibrit bir tasarımla geliyor.14. Nesil işlemcilere özel olarak tanıtılan Intel APO veya Uygulama Optimizasyonu ise, P-çekirdeklere öncelik vererek oyunların daha optimize bir biçimde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca performansı artırmanın yanı sıra E-Çekirdekleri arka plana alınıyor ve güç tüketimi çift haneli rakamlara düşüyor.

Halihazırda erişime açılan bu teknolojinin, yalnızca Rainbow Six Siege ve Metro Exodus olmak üzere iki oyunla sınırlı olduğunu belirtelim. Gelecekte bu listenin güncelleneceği belirtildi ancak Raptor Lake Refresh'in çıkışından neredeyse bir ay geçti ve durum halen değişmedi.

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Bildiğiniz gibi hem Raptor Lake hem de Alder Lake, 14.Nesil masaüstü işlemciler ile benzer mimariye sahip. Dolayısıyla bu karar, geçerli bir neden bulunmadığı taktirde Intel'in başını ağrıtabilir.

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Intel'in oyun teknolojisi 11 ve 12.nesil işlemcileri pas geçecek!