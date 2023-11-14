Intel'den kötü haber: Oyun teknolojisi 11. ve 12.nesil işlemcileri pas geçecek

Intel APO, 11 ve 12.nesil işlemcileri pas geçiyor
Yakın tarihli bir söyleşide Intel, Application Optimization teknolojisinin yalnızca 14.nesil Raptor Lake Refresh işlemcilerle sınırlı olacağını ve eski nesil modellere ulaşmayacağını doğruladı. Ancak bunun neden çalışmadığı veya teknik yeterlilik gibi ayrıntılar açıklanmadı.
Kaçıranlar için Alder Lake işlemcilerden bu yana Intel Core işlemciler performans ve verimlilik çekirdeklerinden oluşan hibrit bir tasarımla geliyor.14. Nesil işlemcilere özel olarak tanıtılan Intel APO veya Uygulama Optimizasyonu ise, P-çekirdeklere öncelik vererek oyunların daha optimize bir biçimde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca performansı artırmanın yanı sıra E-Çekirdekleri arka plana alınıyor ve güç tüketimi çift haneli rakamlara düşüyor.
Halihazırda erişime açılan bu teknolojinin, yalnızca Rainbow Six Siege ve Metro Exodus olmak üzere iki oyunla sınırlı olduğunu belirtelim. Gelecekte bu listenin güncelleneceği belirtildi ancak Raptor Lake Refresh'in çıkışından neredeyse bir ay geçti ve durum halen değişmedi.
Bildiğiniz gibi hem Raptor Lake hem de Alder Lake, 14.Nesil masaüstü işlemciler ile benzer mimariye sahip. Dolayısıyla bu karar, geçerli bir neden bulunmadığı taktirde Intel'in başını ağrıtabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.