Intel, 14. Nesil işlemcilerini tanıttı: Aynı fiyata daha yüksek performans!

Tam Boyutta Gör Intel'in masaüstü platformu için yaptığı son güncellemenin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Geçen yıl, 13. Nesil Raptor Lake serisine sahiptik ve şimdi, 14. Nesil Raptor Lake Refresh olarak ifade edilen en yeni Intel işlemciler piyasaya giriyor. Intel 14. Nesil işlemciler birkaç ince değişikliği beraberinde getiriyor ancak fiyatlandırma aynı kalıyor. Dolayısıyla tüketicilerin daha fazla harcamadan ekstra performans elde edebilecek olmaları oldukça güzel. Peki Intel 14. Nesil işlemci özellikleri neler? Ve Intel 14. Nesil fiyatları ne durumda? Gelin tüm soruları birlikte detaylandıralım.

Intel 14. Nesil Raptor Lake için kısa özet

Tam Boyutta Gör Yukarıda da dediğimiz 14. Nesil Raptor Lake Refresh işlemciler 13. Nesil Raptor Lake’i her şeyiyle temel alıyor. Dolayısıyla yeni nesil işlemciler, 13. Nesil ile aynı çekirdek (Raptor Cove P-Core + Gracemont E-Core) mimarisine sahip. Bununla birlikte üretim süreci tarafında da değişiklik yok, aynı Intel 7 (10nm++) süreci kullanılıyor. Yeni işlemci ailesi, mevcut nesle göre 6,0 GHz ve ötesinde saat hızları getiriyor. Aynı zamanda daha hızlı DDR5 desteği de değişiklikler arasında. Frekansın artmış olması güç tüketimini de doğrudan etkiliyor ve 14. Nesil işlemciler, önceki nesle göre daha yüksek güç tüketecek gibi görünüyor. Öte yandan mevcut LGA 1700 / 1800 soketli anakartlarla bu nesil uyumlu olacak.

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Intel ilk olarak üç işlemci modelini K ve KF (entegre GPU’suz)varyantları olarak piyasaya sürecek. Bunlar Core i9-14900K, Core i7-14700K ve Core i5-14600K modelleri olacak. Bugünden itibaren bu işlemciler Türkiye’de satın alınabilir olacak. Her ne kadar Intel, fiyat artışı yapmamış olsa da yeni işlemciler önceki nesle göre 2-3 bin TL daha pahalı olacak gibi görünüyor.

Intel Core i9 14900K özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Amiral gemisinden başlayacak olursak Intel Core i9-14900K, 8+16 konfigürasyonunda 16 çekirdek ve 32 iş parçacığına sahip olacak. CPU, 36 MB'a kadar Akıllı Önbellek ve 125W (253W PL2) temel TDP değerine sahip olacak. Temelde 3,2 GHz ve Thermal Velocity Boost ile 6,0 GHz'e kadar saat hızlarına sahip olacak. Bu, Core i9-13900K'ya göre +200 MHz'lik bir frekans artışı anlamına gelirken Core i9-13900KS ile aynı hızda olacak. Intel Core i9 14900K fiyatı ise 589 dolar. Intel Core i9 14900KF fiyatı ise 564 dolar.

Intel Core i7 14700K özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Core i7-14700K için Intel, 20 çekirdek ve 28 iş parçacığı sunan 8+12 çekirdek yapılandırmasını kullanıyor. Bu, 8+8 çekirdek yapılandırması sunan mevcut Core i7-13700K'ya göre güzel bir yükseltme olacak ve bu ekstra E-Core'lar sayesinde çoklu iş parçacığı performansında güzel bir artış sağlayacak. Dolayısıyla bu işlemci serinin en öne çıkan modeli olabilir, fiyatı da rakiplerine kıyasla oldukça iddialı. CPU, 33 MB akıllı önbellek (30 MB'a kıyasla) sunacak ve temelde 3,4 GHz ve TBMT3 ile 5,6 GHz'e kadar saat hızlarına ulaşacak. Bu aynı zamanda 13700K'ya göre +200 MHz'lik bir artış anlamına geliyor ve bu nedenle yaklaşık yüzde 5-10'luk bir performans artışı görebiliyoruz. Fiyat tarafındaysa Intel Core i7 14700K, 409 dolar etikete sahip olacka. Intel Core i7 14700KF varyantının fiyatı ise 384 dolar.

Intel Core i5 14600K özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör Son olarak, Intel Core i5-14600K var ve ne yazık ki söylentilerde söylendiği gibi 8+8 konfigürasyon kullanmıyor, bunun yerine Core i5-13600K ile aynı olan 6+8 yapılandırmasını kullanıyor. Önbellek ve TDP aynı kalıyor ancak saat hızları +200 MHz artarak 5.3 GHz'e çıkarak selefine göre performansta yüzde 5'e varan bir artış sunuyor. Intel Core i7 14600K fiyatı ise 319 dolar olacak. Intel Core i7 14600KF varyantın fiyatıysa 294 dolar.

Tam Boyutta Gör İşlemcilerin yanı sıra Intel, 14. nesil CPU'larının hem 600 hem de 700 serisi platformlar tarafından nasıl desteklendiğini onaylıyor. En yeni 700 serisi anakartlar da ayrıca ayrı WIFI 7 ve entegre USB 3.2 20 Gbps IO özelliklerine sahip. CPU’lar ayrıca daha gelişmiş hız aşırtma seçeneklerine de sahip olacak.

Şirket ayrıca, yeni bir önizleme özelliği olan XTU yazılımına AI Assistance'ı da yerleştiriyor:

Intel tarafından eğitilen yapay zeka modeli

Bireysel sistemleri karakterize ederek ve özelleştirilmiş hız aşırtma ayarları önerisi

Deneyim gerektirmeyen basit kullanıcı arayüzü

i9-14900K/KF işlemciler için sunulacak

Tam Boyutta Gör Intel ayrıca, Intel Application Optimization olarak bilinen Dynamic Tuning Technology çerçevesine, uygulama kaynaklarını gerçek zamanlı olarak belirleyen ve yönlendiren yeni bir ilke eklediğini iddia ediyor. Bu optimizasyonlar, belli başlı oyunlarda yüzde 16'ya varan performans artışları sağlayabiliyor.

Intel 14. Nesil işlemci performansı

Tam Boyutta Gör Performans açısından Intel, Core i9-14900K CPU için 1080P High ayarlarda çeşitli oyunlarda AMD Ryzen 9 7950X3D'ye göre yüzde 23'e varan performans artışı ve yüzde 2,5 ortalama performans kazancı olduğunu iddia ediyor. Intel, 14900K'yı Ryzen 9 7950X ve Ryzen 7 7800X3D ile karşılaştırmaya devam ediyor ve çipin hem ortalama FPS hem de stabilitede benzer veya daha iyi performans sunduğunu gösteriyor. Ancak Intel bu testler güç verimliliğine değinmiyor ki, AMD’nin bu alanda güçlü olduğunu biliyoruz.

Tam Boyutta Gör Intel'in 14. Nesil işlemcilerde genel olarak saat hızlarını artırarak kaba kuvvet yoluna gidiyor ve bu, mevcut 13. Nesil işlemcilere göre büyük bir mimari veya işlem süreci değişikliği olmadığı için daha fazla güç tüketimi ve daha yüksek termal değerlere işaret ediyor.

Tam Boyutta Gör Intel ayrıca Core i9-14900K'nın AMD Ryzen 9 7950X'e karşı önde olduğunu ve Core i7-14700K'nın birden fazla iş yükünde performans açısından ona yaklaştığını gösteren çeşitli uygulamalardaki içerik oluşturma performansına da değiniyor. Intel’e göre Core i7-14700K ayrıca Core i7-12700K'ya göre yüzde 63'e varan bir artış sağlıyor. Dolayısıyla 12. Nesil i7 işlemcilerini kullanan profesyoneller yeni nesil için yükseltme yapabilir.

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Intel 14. Nesil işlemciler tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı