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    Intel NUC 13 Extreme tanıtıldı

    Intel NUC 13 Extreme mini bilgisayar modeli on üçüncü nesil Intel Core işlemciler ile donatılırken güçlü ekran kartları için de 3 slotluk bir yuva ayrılmış.     
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    Intel NUC 13 Extreme tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Raptor Lake işlemciler ile birlikte Intel’in geleneksel NUC serisi de yeni nesle terfi etti. Raptor Canyon kod adlı Intel NUC 13 Extreme mini bilgisayar modeli ailede çıtayı daha da yukarı çekiyor.

    Intel NUC 13 Extreme özellikleri ve fiyatı

    Intel NUC 13 Extreme hem bir mini PC hem de kasa içerisine yerleştirilen bir modül şeklinde satışa sunuluyor. On üçüncü nesil Intel Core işlemciler ile donatılan kasada 3 slotlu 12 inçlik ekran kartlarına da yer ayrılmış.

    64GB’a kadar çift kanal DDR5-5600MHz SODIMM RAM bellek, 3 adede kadar PCIe Gen 4 NVMe SSD, Intel 2.5GbE ve 10GbE Ethernet, Intel Killer Wi-Fi 6E, iki adet Thunderbolt 4 portu, 6 adet USB 3.2 Gen2 arka portlar şeklinde seçenekler mevcut.

    Intel NUC 13 Extreme mini bilgisayar 1179$ seviyesinden başlıyor ve 1549$ seviyesine kadar gidiyor. Intel NUC 13 Extreme çıkarılabilir modül ise 760$ seviyesinden başlayarak 1100$ seviyesine kadar çıkıyor.

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