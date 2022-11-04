MSI MPG Infinite X2 yeni nesil Intel işlemcilerle geliyor

Tam Boyutta Gör Intel’in bugüne kadar geliştirdiği en iyi son kullanıcı mimarisi olarak kabul edilen Raptor Lake yani on üçünü nesil Core işlemciler yavaş yavaş piyasaya çıkarken hazır sistem entegratörleri de hareketli. MSI çıtayı arşa çıkaran yeni oyuncu kasasını duyurdu.

MSI MPG Infinite X2 özellikleri ve fiyatı

MSI MPG Infinite X2 oyuncu kasası Intel Core i9-13900K işlemcisine kadar seçenekler sunarken GeForce RTX 4090 ekran kartına kadar da seçenekler mevcut. Böylece en üst konfigürasyonda tam bir performans canavarı ortaya çıkıyor.

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240mm tümleşik sıvı soğutucusu Silent Storm Cooling 2 teknolojisi ile kasanın sıcaklığını düşük tutmayı amaçlıyor. Teknoloji bileşenleri farklı buhar odalarına ayırırken üst kısımdaki fan ile sıcak hava dışarı veriliyor.

Kasada 128GB’a kadar 4 adet DDR5 4400MHz U-DIMM slot, 4 adet M.2 2280 SSD yuvası, 2 adet 2.5 inç ve 3 adet 3.5 inç sürücü yuvası yer alıyor. Toplamda 11 adet USB çıkışı yanında HDMI 2.1, DP 1.4, mikrofon, kulaklık gibi diğer çıkışlar da mevcut.

PCIe 5.0 ile bant genişliği önemli ölçüde artarken Wi-Fi 6E ve 2.5Gb LAN ile yüksek hızlar hedefleniyor. Tasarım tornavida gerekmeden kolay bir şekilde yükseltmeye imkân tanıyor. RGB iç aydınlatma da şeffaf yan panelden etkileyici bir görüntü oluşturuyor. MSI MPG Infinite X2 modeli Intel Core i7-13700KF işlemcisi için 2700 Avro isterken tepe seviyede 5300 Avro seviyesine kadar çıkıyor.

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MSI MPG Infinite X2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı