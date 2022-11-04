Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    MSI MPG Infinite X2 yeni nesil Intel işlemcilerle geliyor

    MSI MPG Infinite X2 oyuncu kasası Intel Core i9-13900K ve GeForce RTX 4090 ekran kartı ile performansı en tepeye çıkarıyor. Fiyatlar ise servete yakın seyrediyor. 
    Oy Ver
    MSI MPG Infinite X2 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Intel’in bugüne kadar geliştirdiği en iyi son kullanıcı mimarisi olarak kabul edilen Raptor Lake yani on üçünü nesil Core işlemciler yavaş yavaş piyasaya çıkarken hazır sistem entegratörleri de hareketli. MSI çıtayı arşa çıkaran yeni oyuncu kasasını duyurdu.

    MSI MPG Infinite X2 özellikleri ve fiyatı

    MSI MPG Infinite X2 oyuncu kasası Intel Core i9-13900K işlemcisine kadar seçenekler sunarken GeForce RTX 4090 ekran kartına kadar da seçenekler mevcut. Böylece en üst konfigürasyonda tam bir performans canavarı ortaya çıkıyor.

    240mm tümleşik sıvı soğutucusu Silent Storm Cooling 2 teknolojisi ile kasanın sıcaklığını düşük tutmayı amaçlıyor. Teknoloji bileşenleri farklı buhar odalarına ayırırken üst kısımdaki fan ile sıcak hava dışarı veriliyor.

    Kasada 128GB’a kadar 4 adet DDR5 4400MHz U-DIMM slot, 4 adet M.2 2280 SSD yuvası, 2 adet 2.5 inç ve 3 adet 3.5 inç sürücü yuvası yer alıyor. Toplamda 11 adet USB çıkışı yanında HDMI 2.1, DP 1.4, mikrofon, kulaklık gibi diğer çıkışlar da mevcut.

    PCIe 5.0 ile bant genişliği önemli ölçüde artarken Wi-Fi 6E ve 2.5Gb LAN ile yüksek hızlar hedefleniyor. Tasarım tornavida gerekmeden kolay bir şekilde yükseltmeye imkân tanıyor. RGB iç aydınlatma da şeffaf yan panelden etkileyici bir görüntü oluşturuyor. MSI MPG Infinite X2 modeli Intel Core i7-13700KF işlemcisi için 2700 Avro isterken tepe seviyede 5300 Avro seviyesine kadar çıkıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    S
    sezenhancı 8 saat önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 23 saat önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız