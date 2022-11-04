MSI MPG Infinite X2 yeni nesil Intel işlemcilerle geliyor

MSI MPG Infinite X2 özellikleri ve fiyatı
MSI MPG Infinite X2 oyuncu kasası Intel Core i9-13900K işlemcisine kadar seçenekler sunarken GeForce RTX 4090 ekran kartına kadar da seçenekler mevcut. Böylece en üst konfigürasyonda tam bir performans canavarı ortaya çıkıyor.
240mm tümleşik sıvı soğutucusu Silent Storm Cooling 2 teknolojisi ile kasanın sıcaklığını düşük tutmayı amaçlıyor. Teknoloji bileşenleri farklı buhar odalarına ayırırken üst kısımdaki fan ile sıcak hava dışarı veriliyor.
Kasada 128GB’a kadar 4 adet DDR5 4400MHz U-DIMM slot, 4 adet M.2 2280 SSD yuvası, 2 adet 2.5 inç ve 3 adet 3.5 inç sürücü yuvası yer alıyor. Toplamda 11 adet USB çıkışı yanında HDMI 2.1, DP 1.4, mikrofon, kulaklık gibi diğer çıkışlar da mevcut.
PCIe 5.0 ile bant genişliği önemli ölçüde artarken Wi-Fi 6E ve 2.5Gb LAN ile yüksek hızlar hedefleniyor. Tasarım tornavida gerekmeden kolay bir şekilde yükseltmeye imkân tanıyor. RGB iç aydınlatma da şeffaf yan panelden etkileyici bir görüntü oluşturuyor. MSI MPG Infinite X2 modeli Intel Core i7-13700KF işlemcisi için 2700 Avro isterken tepe seviyede 5300 Avro seviyesine kadar çıkıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence