Intel olası lisans ihlallerini AMD ile görüşmek istiyor

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AMD'nin üretim tesislerini Arap yatırımcılarla birlikte kurulan Döküm Firması'na (Foundry Company) devretmesini dikkatle takip ettiği gündeme gelen Intel'in AMD'yi bir mektupla görüşmeye davet ettiği ve olası lisans ihlallerine karşı firmayla masaya oturup hem Döküm Firması hem de ATi'nin satın alınması sürecini konuşmak istediği açıklandı.

x86 mimarisinin arkasındaki isim olan Intel, AMD ile 1976 ve 2001 yıllarına imzalanan karşılıklı lisans anlaşmalarının Döküm Firmasnının kuruluşu ve ATi'nin satın alınması sürecinde zarar görüp görmediğini netliğe kavuşturmak için AMD yöneticileriyle bir araya gelerek tartışmak isterken, AMD ise anlaşmalara aykırı herhangi bir ihlalin olmadığını belirtiyor.

Bakalım her iki firmanın üst düzey yöneticileri bu durumu aynı masa etrafında bir araya gelerek görüşecekler mi, işte bunu zaman gösterecek.