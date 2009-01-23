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Intel olası lisans ihlallerini AMD ile görüşmek istiyor

10 yıl
13b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel olası lisans ihlallerini AMD ile görüşmek istiyor
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AMD'nin üretim tesislerini Arap yatırımcılarla birlikte kurulan Döküm Firması'na (Foundry Company) devretmesini dikkatle takip ettiği gündeme gelen Intel'in AMD'yi bir mektupla görüşmeye davet ettiği ve olası lisans ihlallerine karşı firmayla masaya oturup hem Döküm Firması hem de ATi'nin satın alınması sürecini konuşmak istediği açıklandı.

x86 mimarisinin arkasındaki isim olan Intel, AMD ile 1976 ve 2001 yıllarına imzalanan karşılıklı lisans anlaşmalarının Döküm Firmasnının kuruluşu ve ATi'nin satın alınması sürecinde zarar görüp görmediğini netliğe kavuşturmak için AMD yöneticileriyle bir araya gelerek tartışmak isterken, AMD ise anlaşmalara aykırı herhangi bir ihlalin olmadığını belirtiyor.

Bakalım her iki firmanın üst düzey yöneticileri bu durumu aynı masa etrafında bir araya gelerek görüşecekler mi, işte bunu zaman gösterecek.


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resler 10 yıl
Boşuna demiyorum x86 yerine farklı bir platforma geçilmeli diye. Aslında bu kriz ortamı x86 aleyhine kullanılabilir. Hazır herkez biyerlerden kısmaya başlamışken ve insanlar işsiz kalıyorken yeni bir oluşumla yeni platform çalışmaları başlatılabilir. Sonucta kimse çok çok süper performans veren bir işlemci istemiyor artık. İsteyenler için pazarda yetrince alternatif mevcut. İnsanlar Atom gibi düşük enerji tüketiminden başka bir şey veremeyen performans olarak yeterliliği olmayan bir işlemciyi masa üstlerinde kullanmayı düşünmeye başladı. böyle bir ortamda yeni bir alternatif platform kendisine ciddi pazar payı elde edebilir.
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strafor 10 yıl
IBM, PC'lere işlemci üretmeye çok meraklı olsa bir diğer X86 lisans sahibi VIA'ya göz dikerdi..
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winnerS 10 yıl
bu lisans olayını hiç sevmiyorum
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007captiva 10 yıl
hım haklısın elektro
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tanak 10 yıl
bu lisansın bir süresi yok mu?
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electro_g 10 yıl
intel 6000 işçi çıkartıyor, siz amd yi almasından bahsediyorsunuz... amd atiyi 5~6 milyar $ gibi bir rakama almıştı sanırım, amd dinin değeri de 7~8 milyar $ civarlarında, bankada 2~3 milyar $ ı var, daha bir sürüde senet-sepeti var kolaymı öyle bu ekonomik krizde 15 milyar $ intelin cebinden çıkarmı??? ütopik şeyler bunlar, ki satsa 20 milyar $ dan aşağı gitmez amd, amd yi alsa alsa IBM alır.
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zagor33 10 yıl
Bu X86 lisansını hiç anlayamıyorum zaten. Başka bir sektörde bildiğim kadarıyla böyle bir lisans yok.
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01Mrt 10 yıl
o masalarda çok şeyler döner valla... :))
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ugacomtr 10 yıl
aralarında kriz olur dava kaybederler fatura bize yansır...
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bodyman700 10 yıl
bakıyorumda bu konu yine hortladı. aslında intel amd yi alsa iyi olurdu :D hep tekel tam tekel. gerçektende bir amd kullanıcısı olarak her seferinde amd nere gidiyor diye düşünmekten artık sıkıntı geldi. zaten amd sürekli zarar gösterip duruyor yakında intel amd yi alır diye tahmin ediyorum ben. bizde o zaman işlemci fiyatlarından dolayı gider ps3 xbox360 wii falan alırız internette dolanmak ve oyun oynamak için :D.
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GOLDFALCON 10 yıl
intelin bu yaptıgınada laf bulamıyorum artık pes yahu bu ne çirkefliktir....
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Towarscke 10 yıl
Orjinalden alıntı: bodyman700

bakıyorumda bu konu yine hortladı. aslında intel amd yi alsa iyi olurdu :D hep tekel tam tekel. gerçektende bir amd kullanıcısı olarak her seferinde amd nere gidiyor diye düşünmekten artık sıkıntı geldi. zaten amd sürekli zarar gösterip duruyor yakında intel amd yi alır diye tahmin ediyorum ben. bizde o zaman işlemci fiyatlarından dolayı gider ps3 xbox360 wii falan alırız internette dolanmak ve oyun oynamak için :D.


ama unutmamak gerek.. eger AMD yeni islemcileri cikarmasaydi, Intel fiyat kirmayacakti.. Fiyat kirmasaydi 500dolara islemci almak zorunda kalacaktin, 300dolarlik islemciyi..

Intel AMD'yi alirsa, AMD bir cok calisanini kaybeder... Sonucen yine Intel one cikar ve sonucunda islemciler birak fiyat kirmayi, zamlanir...
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CeFurkan 10 yıl
hep bu lisans yuzunden baska firmalar bu pazara giremiyor
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Wilson Fisk 10 yıl
ATI ile x86 lisansinin ne alakasi var?dertleri foundry gerisi bahane.
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