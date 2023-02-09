Intel Raptor Lake HX işlemciler PassMark'ta göründü: AMD'nin liderliği sona eriyor

Tam Boyutta Gör Premium sınıf dizüstü bilgisayarlara güç sağlayacak olan Intel Raptor Lake-HX işlemciler PassMark'ta görünmeye başladı. Bugün 24 çekirdek ve 55W TDP'li Core i9-13980HX ve Core i9-13900HX, rakibi AMD Ryzen 9 7845HX ile karşılaştırıldı. İşte sonuçlar

Intel Raptor Lake mobil işlemciler PassMark'ta test edildi

Hatırlayacak olursak AMD'nin ''Dragon Range'' dizüstü amiral gemisi Ryzen 9 7845HX, PassMark'ta aldığı 46,791 puanla listenin liderlik koltuğunu ele geçirmişti. Ancak bu liderlik kısa sürdü diyebiliriz. PassMark'ta gerçekleştirilen testlerde Intel, Core i9-13980HX ve Intel Core i9-13900HX ile kaydedilen 54.483 ve 51.739 puanla listenin ilk iki sırasını yeniden ele geçirmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Detaylı skor verileri, Raptor Lake-HX'in tek iş parçacıklı yüklerde AMD Dragon Range’den en az yüzde 9 ile 14 daha hızlı ve son nesil Alder Lake-HX işlemcilere yakın hızda olduğunu bizlere gösteriyor. Çoklu iş parçacığı testlerinde ise farklı bir durum söz konusu. Çekirdek sayısının 24’e çıkarılması sayesinde her iki işlemci, 12 çekirdekli AMD Ryzen 7 7845X’ten yüzde 11 daha yüksek bir performans sergiliyor.

AMD Ryzen 9 7845HX test edildi: Selefinden iki kat daha hızlı 5 gün önce eklendi

AMD liderlik sıramasında her ne kadar geri düşse de, şirketin 16 çekirdekli Ryzen 9 7945HX üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle mobil işlemcilerde yaşanan rekabet, kısa bir süre içerisinde değişebilir.

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Intel Raptor Lake HX işlemciler PassMark'ta göründü!