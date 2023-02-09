Intel Raptor Lake HX işlemciler PassMark'ta göründü: AMD'nin liderliği sona eriyor

Intel Raptor Lake mobil işlemciler PassMark'ta test edildi
Hatırlayacak olursak AMD'nin ''Dragon Range'' dizüstü amiral gemisi Ryzen 9 7845HX, PassMark'ta aldığı 46,791 puanla listenin liderlik koltuğunu ele geçirmişti. Ancak bu liderlik kısa sürdü diyebiliriz. PassMark'ta gerçekleştirilen testlerde Intel, Core i9-13980HX ve Intel Core i9-13900HX ile kaydedilen 54.483 ve 51.739 puanla listenin ilk iki sırasını yeniden ele geçirmeyi başardı.
AMD liderlik sıramasında her ne kadar geri düşse de, şirketin 16 çekirdekli Ryzen 9 7945HX üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle mobil işlemcilerde yaşanan rekabet, kısa bir süre içerisinde değişebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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