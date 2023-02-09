Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Raptor Lake HX işlemciler PassMark'ta göründü: AMD'nin liderliği sona eriyor

    Amiral gemisi Raptor Lake HX işlemciler Core i9-13980HX ve Core i9-13900HX PassMark'ta göründü. Her iki işlemci, AMD'nin liderlik koltuğunu yeniden ele geçirdi. İşte sonuçlar
    Oy Ver
    Intel Raptor Lake HX işlemciler PassMark'ta göründü! Tam Boyutta Gör
    Premium sınıf dizüstü bilgisayarlara güç sağlayacak olan Intel Raptor Lake-HX işlemciler PassMark'ta görünmeye başladı. Bugün 24 çekirdek ve 55W TDP'li Core i9-13980HX ve Core i9-13900HX, rakibi AMD Ryzen 9 7845HX ile karşılaştırıldı. İşte sonuçlar

    Intel Raptor Lake mobil işlemciler PassMark'ta test edildi

    Hatırlayacak olursak AMD'nin ''Dragon Range'' dizüstü amiral gemisi Ryzen 9 7845HX, PassMark'ta aldığı 46,791 puanla listenin liderlik koltuğunu ele geçirmişti. Ancak bu liderlik kısa sürdü diyebiliriz. PassMark'ta gerçekleştirilen testlerde Intel, Core i9-13980HX ve Intel Core i9-13900HX ile kaydedilen 54.483 ve 51.739 puanla listenin ilk iki sırasını yeniden ele geçirmeyi başardı.

    Intel Raptor Lake HX işlemciler PassMark'ta göründü! Tam Boyutta Gör
    Detaylı skor verileri, Raptor Lake-HX'in tek iş parçacıklı yüklerde AMD Dragon Range’den en az yüzde 9 ile 14 daha hızlı ve son nesil Alder Lake-HX işlemcilere yakın hızda olduğunu bizlere gösteriyor. Çoklu iş parçacığı testlerinde ise farklı bir durum söz konusu. Çekirdek sayısının 24’e çıkarılması sayesinde her iki işlemci, 12 çekirdekli AMD Ryzen 7 7845X’ten yüzde 11 daha yüksek bir performans sergiliyor.

    AMD liderlik sıramasında her ne kadar geri düşse de, şirketin 16 çekirdekli Ryzen 9 7945HX üzerinde çalıştığını biliyoruz. Bu nedenle mobil işlemcilerde yaşanan rekabet, kısa bir süre içerisinde değişebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    volvo s60 en çok tutulan modeli hangisi xfire metin2 beneday kullananların yorumları göğsüme darbe aldım ne yapabilirim telefon görüşmesinin konferans olduğu nasıl anlaşılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 14 Plus
    Apple iPhone 14 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız