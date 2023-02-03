AMD Ryzen 9 7845HX test edildi: Selefinden iki kat daha hızlı

AMD Ryzen 9 7845HX, Ryzen 9 6900HX ve Intel i9-12950HX ile karşılaştırıldı
Gerçekleştirilen testlerde Ryzen 9 7845HX, 46.791 çoklu çekirdek skoru ile platformun en hızlı mobil işlemcisi olmayı başardı. Tek iş parçacıklı testlerde ise 4003 puan alan işlemci, 8 çekirdekli son nesil Ryzen 9 6900HX ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha hızlı. Ufak bir kıyaslama ile aradaki farkın çoklu yüklerde yüzde 90, tek çekirdekli yüklerde ise yüzde 17 civarında olduğunu söyleyebiliriz.
CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?