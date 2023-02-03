Tam Boyutta Gör AMD Ryzen 7000HX işlemcilerin 5.4 GHz'e kadar saat hızı, 6,8,12 ve 16 çekirdek sayıları ile şubat ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bugün merakla beklenen dizüstü çözümleri arasından 12 çekirdek ve 24 iş parçacıklı AMD Ryzen 9 7845HX, PassMark veri tabanında göründü. 55W ve üzeri TDP'ler ile oyuncu dizüstülerine güç verecek işlemci neler sunuyor? İşte detaylar

AMD Ryzen 9 7845HX, Ryzen 9 6900HX ve Intel i9-12950HX ile karşılaştırıldı

Gerçekleştirilen testlerde Ryzen 9 7845HX, 46.791 çoklu çekirdek skoru ile platformun en hızlı mobil işlemcisi olmayı başardı. Tek iş parçacıklı testlerde ise 4003 puan alan işlemci, 8 çekirdekli son nesil Ryzen 9 6900HX ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha hızlı. Ufak bir kıyaslama ile aradaki farkın çoklu yüklerde yüzde 90, tek çekirdekli yüklerde ise yüzde 17 civarında olduğunu söyleyebiliriz.

Intel 12.Nesil işlemciler için fiyat indirimleri yolda 2 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Ayrıca Ryzen 9 7845HX, 12.Nesil Intel i9-12950HX’ten sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 43 oranında daha yüksek bir puana ulaşıyor. Ancak Intel’in 24 çekirdekli Raptor Lake-HX işlemcilerini piyasaya süreceğini düşünürsek, bu sıralama büyük oranda değişebilir. Bununla birlikte yaklaşan serinin, AMD’nin 8’den fazla çekirdek sunan ilk mobil işlemcileri olacağını da unutmadan belirtelim.

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AMD Ryzen 9 7845HX test edildi: Selefinden iki kat daha hızlı