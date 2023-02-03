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    AMD Ryzen 9 7845HX test edildi: Selefinden iki kat daha hızlı

    AMD'nin üst düzey oyun dizüstü bilgisayarlarına güç sağlayacak Ryzen 7000HX serisi ufukta görünmeye başladı. Bugün 12 çekirdek ve 24 iş parçacıklı Ryzen 9 7845HX, PassMark'ta test edildi. 
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    AMD Ryzen 9 7845HX test edildi: Selefinden iki kat daha hızlı Tam Boyutta Gör
    AMD Ryzen 7000HX işlemcilerin 5.4 GHz'e kadar saat hızı, 6,8,12 ve 16 çekirdek sayıları ile şubat ayı içerisinde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bugün merakla beklenen dizüstü çözümleri arasından 12 çekirdek ve 24 iş parçacıklı AMD Ryzen 9 7845HX, PassMark veri tabanında göründü. 55W ve üzeri TDP'ler ile oyuncu dizüstülerine güç verecek işlemci neler sunuyor? İşte detaylar

    AMD Ryzen 9 7845HX, Ryzen 9 6900HX ve Intel i9-12950HX ile karşılaştırıldı

    Gerçekleştirilen testlerde Ryzen 9 7845HX, 46.791 çoklu çekirdek skoru ile platformun en hızlı mobil işlemcisi olmayı başardı. Tek iş parçacıklı testlerde ise 4003 puan alan işlemci, 8 çekirdekli son nesil Ryzen 9 6900HX ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde daha hızlı. Ufak bir kıyaslama ile aradaki farkın çoklu yüklerde yüzde 90, tek çekirdekli yüklerde ise yüzde 17 civarında olduğunu söyleyebiliriz.

    AMD Ryzen 9 7845HX test edildi: Selefinden iki kat daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Ryzen 9 7845HX, 12.Nesil Intel i9-12950HX’ten sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 43 oranında daha yüksek bir puana ulaşıyor. Ancak Intel’in 24 çekirdekli Raptor Lake-HX işlemcilerini piyasaya süreceğini düşünürsek, bu sıralama büyük oranda değişebilir. Bununla birlikte yaklaşan serinin, AMD’nin 8’den fazla çekirdek sunan ilk mobil işlemcileri olacağını da unutmadan belirtelim.
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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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