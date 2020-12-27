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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel, Rocket Lake işlemcilerinin hacimli üretimine yakında başlıyor

    Şu günlerde sık sık performans verileri ortaya çıkan 11. nesil Core işlemci ailesinin üretim sürecinde yeni bir adıma geçiliyor. Yarı iletken üreticisi son adım için kolları sıvamış durumda.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel, Rocket Lake işlemcilerinin hacimli üretimine yakında başlıyor

    Mavi ekibin Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake yongaları son günlerde bolca karşımıza çıkıyor. Firma üretimde son adıma hazırlanıyor.

    Rocket Lake yongalarında yeni adım

    İddiaya göre Intel önümüzdeki Ocak ayında Rocket Lake işlemcilerinin hacimli üretimine geçecek. İlk erken mühendislik örneklerinin Haziran ayında ve yeniden düzenlenmiş versiyonunun Ağustos ayında bantlardan çıktığı Rocket Lake modellerini geçtiğimiz ay anakart üreticilerine hazırlık yapmaları için gönderilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Intel 10 nm üretim kapasitesini arttırıyor"

    Son olarak yol haritasına göre Intel önümüzdeki yılın Mart-Mayıs penceresi arasında gönderiler için hazır hale gelmek istiyor. Bununla birlikte firmanın siparişleri daha önceden yola çıkarmayı hedefliyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-to-begin-mass-production-of-11th-gen-core-rocket-lake-s-cpus-in-january Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    6s 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İşlemcileri özellikleri bıraktım, bu karaborsa düzenine altyapı sağlayan piyasada bulunmama/stok sorununa çözüm getirmeleri gerekiyor başta. Amd 5000 serisinde daha kutuluyu göremedik, tray işlemcilere istediği fiyatı çekiyorlar. Yeteri kadar üretim yapılmadan, gereğinden erken sürülmüş ki bu durum yaşanıyor. İşlemci bulacağım, ederinde alacağım diye strese girmek zorunda bırakılıyorsun, doğrusu hiç uğraşmak istemiyorum böyle şeylerle. Ortalama bir pazar fiyatı olur, uygun gördüğün yerden alırsın, bu ortamda acil işin yoksa beklemek en doğrusu. Demem o ki belirtilen tarihte intel bu stok sorununu çözerse, neden intel almayayım ki. Çoğu kişinin ihtiyaç duyduğu 6-8 çekirdek işlemcilerde fiyatta güzel olursa tercih sebebi olur.
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