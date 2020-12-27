Intel, Rocket Lake işlemcilerinin hacimli üretimine yakında başlıyor

Mavi ekibin Cypress Cove çekirdekleriyle gelecek Rocket Lake yongaları son günlerde bolca karşımıza çıkıyor. Firma üretimde son adıma hazırlanıyor.

Rocket Lake yongalarında yeni adım

İddiaya göre Intel önümüzdeki Ocak ayında Rocket Lake işlemcilerinin hacimli üretimine geçecek. İlk erken mühendislik örneklerinin Haziran ayında ve yeniden düzenlenmiş versiyonunun Ağustos ayında bantlardan çıktığı Rocket Lake modellerini geçtiğimiz ay anakart üreticilerine hazırlık yapmaları için gönderilmiş.

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Son olarak yol haritasına göre Intel önümüzdeki yılın Mart-Mayıs penceresi arasında gönderiler için hazır hale gelmek istiyor. Bununla birlikte firmanın siparişleri daha önceden yola çıkarmayı hedefliyor.

https://videocardz.com/newz/intel-to-begin-mass-production-of-11th-gen-core-rocket-lake-s-cpus-in-january

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