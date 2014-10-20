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Intel tabanlı adaptör şeklindeki mini bilgisayar Rusya'da ortaya çıktı

4 yıl
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Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel tabanlı adaptör şeklindeki mini bilgisayar Rusya'da ortaya çıktı

Mini bilgisayar segmentinde NUC ile yeni bir kapı açan ve diğer üreticilere de bu konuda yol gösteren Intel, Bay Trail tabanlı işlemcileri ile bu kez daha küçük boyutlarda bir bilgisayarda yerini aldı. 

Rusya AliExpress sitesinde satışa sunulan USB bellek şeklindeki mini PC barındırdığı Bay Trail tabanlı Atom işlemci ile dikkat çekiyor. Genelde adaptör şeklindeki bilgisayarlarda ARM tabanlı işlemcilerin kullanıldığına şahit oluyoruz. 

Üreticisi belli olmayan modelde 32-bitlik veya 64-bitlik Bay Trail tabanlı Intel Atom Z3735G işlemcisi kullanılıyor. 1.8GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli bu işlemci beraberinde 600MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimini getiriyor. 

10cm x 15cm x 20cm boyutlarındaki bilgisayar HDMI üzerinden televizyonlara bağlanıyor ve böylece dev ekran bir Windows bilgisayarına sahip oluyorsunuz. USB 2.0 portu üzerinden fare ve klavye bağlayabildiğiniz cihaz WiFi ve Bluetooth 4.0 desteği sunuyor. Ayrıca enerji ihtiyacı için microUSB protu kullanılıyor. 

Modelin 32-bitlik versiyonunda 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alırken, 64-bitlik versiyonda 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Tüketici cihazı satın aldıktan sonra istediği işletim sistemini kurabiliyor. Cihazın iki tarafında minik hava girişleri yer alırken, tek bir tuşla sistemi açıp kapatabiliyorsunuz. 

Ürün boyutlarına ve fiyatına göre sunduğu performans ile ilgi çekecek gibi görünüyor. Zira bu konfigürasyon genelde orta ve üst seviye tabletlerde karşımıza çıkıyordu. Dilerseniz HDMI girişli bir monitöre takarak gündelik işlemlerinizi halledebileceğiniz bir PC olarak kullanabilirsiniz. Cihaz 125$ fiyat etiketine sahipken, toplu alımlarda fiyat 110$ oluyor.  

http://ru.aliexpress.com/item/Sell-Mini-PC-with-both-Android-Windows-8-system/2044898752.html Yorum Yaz
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Gece772 4 yıl
Küçülde cebime gir olayı budur iste...
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hasanprg 4 yıl
Bu donanımla windows 8.1 işletim sistemli bir telefon yapılmaması için hiçbir neden göremiyorum.
Halihazırda 7" z3735 işlemcili tabletler var. Onların 5" e indirgenmiş hali olur. 2gb, 64 Bit Windows 8.1 işletim sistemli akıllı telefon. Hayali bize güzel ve kesinlikle şu an için bile mümkün.

Olası bir telefon, klavye, mouse ve monitöre dock ile bağlanırsa tam teşekküllü windows pc olur. İşimiz bitince cebimize koyar gideriz. Bilimkurgu gibi olur.

Z3735-40-75 vs sanılandan çok daha fazla iş yapıyor. 2015 te güzel şeyler olacak gibi, heyecanla bekliyorum. Google ın yusuflamasını hisseder gibiyim :)
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clopin 4 yıl
Tv ye takiliyorsa tadindan yenmez
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Batuist 4 yıl
1GB rame hangi x86 tabanlı işletim sistemini kurucaz da performans alıcaz.. hemde atom işlemciyle... gereksiz...
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selmand 4 yıl
Asusun me176cx modelindeki işlemci sanırım. İstediğimiz işletim sistemini nasıl kuruyoruz buna onu anlamadım ben :-)
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Haşin_ErKeK 4 yıl
Ne zamanki en baba oyunlari orta veya düşük seviyede oynatacak işte ozaman olmuş olacak ama oyunla isi olmayan bi adam icin bile harika bi cihaz.
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doctor_bey 4 yıl
Bunun driverini falan nabacaz? Driver desteği vardır umarım windows kısmında
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Rocky Balboa® 4 yıl
Kesinlikle çok iyi umarım çeşitlilik artar
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FreeRun 4 yıl
windowsu bu ufak cihazlarla kullanmak zaten herkezin hayali ama şuan için öyle bir dünya malesef yok, sektörde dengeleri değiştirir bu tip şeyler işine gelmez kimsenin.
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Elsa 4 yıl FreeRun
FreeRun
windowsu bu ufak cihazlarla kullanmak zaten herkezin hayali ama şuan için öyle bir dünya malesef yok, sektörde dengeleri değiştirir bu tip şeyler işine gelmez kimsenin.

Nasıl gelmez 150 dolara bay trail Windows 8,1 onda tabletler var yağ gibi akıyor ultra'da asphalt8 vb. oynatıyor
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fthkn 4 yıl
akıllı telefon teknolojisini az çok bilen insanın şaşırmamaıs gereken ürünler.
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Reid Rider 4 yıl
Bence küçük bilgisayarların önü açık. Nasıl tablet birden patladıysa bu da bir anda patlayabilir
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Schizoid Interfectorem 4 yıl
Böyle gelişmeler beni hep eski günlere götürüyor. Hayal ettiklerimiz gerçek oluyor...
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addidas_85 4 yıl
10cm x 15cm x 20cm boyutlarındaki bilgisayar
Görseldeki cihaz hiç bu ölçülerde gibi durmuyor?
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Uzayauzak 4 yıl
Ölçüler 99,6x37,6x9,6mm olmalı.
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