Intel tabanlı adaptör şeklindeki mini bilgisayar Rusya'da ortaya çıktı





Mini bilgisayar segmentinde NUC ile yeni bir kapı açan ve diğer üreticilere de bu konuda yol gösteren Intel, Bay Trail tabanlı işlemcileri ile bu kez daha küçük boyutlarda bir bilgisayarda yerini aldı.





Rusya AliExpress sitesinde satışa sunulan USB bellek şeklindeki mini PC barındırdığı Bay Trail tabanlı Atom işlemci ile dikkat çekiyor. Genelde adaptör şeklindeki bilgisayarlarda ARM tabanlı işlemcilerin kullanıldığına şahit oluyoruz.





Üreticisi belli olmayan modelde 32-bitlik veya 64-bitlik Bay Trail tabanlı Intel Atom Z3735G işlemcisi kullanılıyor. 1.8GHz saat hızına kadar çıkabilen 4 çekirdekli bu işlemci beraberinde 600MHz saat hızında çalışan Intel HD grafik birimini getiriyor.





10cm x 15cm x 20cm boyutlarındaki bilgisayar HDMI üzerinden televizyonlara bağlanıyor ve böylece dev ekran bir Windows bilgisayarına sahip oluyorsunuz. USB 2.0 portu üzerinden fare ve klavye bağlayabildiğiniz cihaz WiFi ve Bluetooth 4.0 desteği sunuyor. Ayrıca enerji ihtiyacı için microUSB protu kullanılıyor.





Modelin 32-bitlik versiyonunda 1GB RAM ve 16GB depolama kapasitesi yer alırken, 64-bitlik versiyonda 2GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Tüketici cihazı satın aldıktan sonra istediği işletim sistemini kurabiliyor. Cihazın iki tarafında minik hava girişleri yer alırken, tek bir tuşla sistemi açıp kapatabiliyorsunuz.





Ürün boyutlarına ve fiyatına göre sunduğu performans ile ilgi çekecek gibi görünüyor. Zira bu konfigürasyon genelde orta ve üst seviye tabletlerde karşımıza çıkıyordu. Dilerseniz HDMI girişli bir monitöre takarak gündelik işlemlerinizi halledebileceğiniz bir PC olarak kullanabilirsiniz. Cihaz 125$ fiyat etiketine sahipken, toplu alımlarda fiyat 110$ oluyor.

http://ru.aliexpress.com/item/Sell-Mini-PC-with-both-Android-Windows-8-system/2044898752.html