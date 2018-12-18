Intel ve ESL, 100 milyon dolarlık anlaşmayla 2021 yılı sonuna kadar birlikteler

Anlaşma kapsamında Intel, turnuvanın oyuncu bilgisayarlarının ve sunucuların işlemci gücünü sağlarken 5G gibi yeni teknolojileri de deneme fırsatı bulabilecek. ESL müsabakalarına yeni bir turnuvanın eklenmesi ve Çin’de düzenlenen “Intel Extreme Masters” müsabakasının da bağımsız hale getirilmesi anlaşmanın diğer gündem maddelerini oluşturuyor.
ESL’den Mark Cohen’in CNBC’ye yaptığı açıklamada, Espor’un gitgide büyüdüğü vurgulanırken önemli markalar ile geleneksel eğlence şirketlerinin de organizasyona dahil olmaya başladığının altı çizilmiş.
Marka görünürlüğü için
Söz konusu anlaşmanın Intel cephesi için ayrı bir önemi daha var. Firma, ESL sayesinde oyunculara yönelik marka görünürlüğünü hem artırıp hem de diri tutmaya çalışacak. Zira Intel, AMD’nin Ryzen işlemcilerine karşı sıkı bir rekabet içinde ve oyuncuların ilgilerini üzerinde tutmak zorunda.
https://www.eslgaming.com/press/intel-and-esl-extend-partnership-invest-100-million-esports-largest-brand-and-tech-partnership-esports-history Yorum Yaz Paylaş Tweetle