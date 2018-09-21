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Esporun anavatanı Çin'de Twitch yasaklandı

Esporun gerçek bir spor olarak kabul gördüğü Çin'de, esporun en önemli araçlarından Twitch yasaklandı. Facebook ve Twitter'ın ardından Twitch de Çin hükümetinin politikası nedeniyle yasaklandı.
8 ay
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Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Esporun anavatanı Çin'de Twitch yasaklandı
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Esporun hızlı gelişiminde önemli paya sahip Çin’de, esporun en önemli yayın platformu Twitch yasaklandı. Twitch’in web sitesine erişim engeli uygulandı. App Store’un Çin mağazasından Twitch uygulaması kaldırıldı.

Twitch'in popülerliği Asya Oyunları ile 23 kat arttı

Twitch, ülkedeki popülerliğini geçtiğimi ay önemli ölçüde arttırdı. Bu sene düzenlenen Asya Oyunları’nda fiziksel sporlara ek olarak elektronik oyunlar da turnuvaya dahil edildi. Espor müsabakaları, madalya sporu olarak değil gösteri sporu olarak yer aldı. 27 Ağustos’ta başlayan Asya Oyunları’nı kamu TV’si yayınlamadı.

Turnuvadaki espor müsabakalarını izlemek isteyenler Twitch’e yöneldi. Twitch’in indirilme sayısı bir önceki haftaya göre 23 kat arttı. Uygulama, ücretsiz uygulamalar arasında üçüncü sıraya yükseldi.

Batılı platformlar bir bir yasaklanıyor

Twitch'in kısa sürede yükselişinin ardından yasak gecikmedi. Çinli yetkililer Twitch’in neden engellendiğine dair resmi bir açıklama yapmadı. The Verge tarafından yapılan araştırmaya göre Twitch’in yasaklanmasının nedeni YouTubeFacebook ve Twitter yasağı ile aynı.

Çin hükümeti, batılı internet servisleri ve medya platformlarına karşı tedbirli davranıyor. Ülke güvenliği için tehlikeli olabileceği nedeniyle bu platformlar yasaklanıyor. Çin’de Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ve Google’ın arama motoru kalıcı olarak yasak. Yasaklanan platformlar arasına Twitch’de katılmış oldu. Amazon, 2014 yılında yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında Twitch'i satın almıştı.

Çin hükümeti, internet servislerinin Çin'deki sansür ve yayın kurallarına uymasını istiyor. Google ve Steam, kendi plaformlarının Çin'e özel versiyonu üzerinde çalışıyor. Twitch, Çin'de tekrar erişime açılmak için benzer adım atabilir.

https://www.theverge.com/2018/9/20/17883736/twitch-china-block-app-store Yorum Yaz
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deoks 8 ay en beğenilen nebula-bunela-labune
Asıl sen bilip bilmeden yorum yapma arkadaş. Çin’in kendine güvendiği bir uygulaması varsa çıkarır koyar twitch in YouTube un karşısına vatandaşı da hangisi daha iyiyse onu kullanır. Çin’in yaptığı başlı başına bir dayatmadır. Şu totaliter rejimleri savunacağım diye saçmalamayın arkadaş ya. Çin’in bu yasaklardaki asıl amacının kendi diktatoryasını koruyabilmek olduğunu dünya alem biliyor.
Asıl sen bilip bilmeden yorum yapma arkadaş. Çin’in kendine güvendiği bir uygulaması varsa çıkarır koyar twitch in YouTube un karşısına vatandaşı da hangisi da...
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3 Yanıt Yanıtla +45
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sözleşmeyiokudum 8 ay
Amerika karşıtı ülkelerin ortak özelliği böyle Yasaklar ülkesi olması. Türkiye'de Rusya-Çin bataklığına girmek üzere. Umarım çok geçmeden buna bir son verilir.
Amerika karşıtı ülkelerin ortak özelliği böyle Yasaklar ülkesi olması. Türkiye'de Rusya-Çin bataklığına girmek üzere. Umarım çok geçmeden buna bir son verilir....
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3 Yanıt Yanıtla +26
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deoks 8 ay
Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olmuşsun ama rahat rahat internete bile giremedikten sonra neye yarar?
2 Yanıt Yanıtla +15
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gowlet 8 ay
Demek ki neymiş böyle şeyler sadece Türkiye de olmuyormuş.
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celades 8 ay
Güzel bir gelişme. Bizde de yasaklanması çocuklar açısından faydalı olur.
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riaz 8 ay celades
yasaklar hiçbir zaman kimse için faydalı olmaz,
Çin yasaklıyorsa yerine alternatifini üretiyor tamamen ABD karşıtı olduğundan dolayı,
yoksa kimse çocukları düşündüğünden değil
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haberkuşu 8 ay
Yasaklanma sebebi ney ki? Platformun çoğunu Asya kıtası oluşturuyor zaten. Çok büyük bir kayıp olur...
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Erkka 8 ay
Bizim ülkede de yasaklasalar güzel olur, çocuklar boş işlerle uğraşmamış olur. Saçma sapan adamları ünlü yapıyorlar.
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# Ace # 8 ay
Çin abi ne bekliyordunuz halkının her bokuna karışan sözde kominist ama bence en ağır faşist ülkelerden biri dünyanın doğal kaynaklarının kullanımı ve bir o kadarda üretimin çoğu kendilerinin tekelinde biri bunlara artık dur dese keşke..
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The Hollow 8 ay
Çin ve Rusya yasakçı zihniyetleri ile hiçbir zaman süper güç olamayacaklar. Önemli olan vatandaşlarının özgürlüklerini kısıtlamadan, iyi alternatifler ortaya koyarak, ne seçeceklerini bireylerin kendi özgür iradelerine bırakmalarıdır. Bunu yapamıyorlarsa insanları anca yasaklarla, cezalarla korkuturlar. İçe kapanık bir ülke olarak kalmaya devam ederler. ABD ve Avrupa'nın ürünlerini, vatandaşlarına saatlerce kötü şartlar altında ürettirmek zorunda bırakırlar. Kendi vatandaşına yararı dokunmayan zihniyetin savunulabilecek hiçbir tarafı yok. Tabii ki, aklı başında insanlar için.
Birde şu konu var.
Yavv Ameriga'da Rusya'nın antivirus yazılımını yasaklatmış. ABD, Kasperspy'ın kullanılmasını sadece devlet kurumlarında yasakladı. Best Buy, kendi kararları doğrultusunda satmama kararı aldı. İsteyen başka yerlerden zaten kolaylıkla temin edebiliyor. Ayrıca özgürlükler ülkesi Rusya bütün yabancı menşeli antivirus yazılımı firmalarını yasaklama kararı alabilir ve yerli antivirus'u zorunlu yapabilirmiş..
Kaynak:
https://russiabusinesstoday.com/technology/domestic-made-antivirus-software-could-become-mandatory-in-russia/
Natalya hanımın söylediklerine bakın;
"An antivirus can gather information and then analyze it somewhere. How will this look from the standpoint of the country's security if we install Symantec – a U.S. antivirus made by Norton – everywhere? Symantec will see everything," Kaspersky said.
Biride çıkıp dememiş, bu söyledikleriniz sizin ürününüz içinde geçerli değil mi diye.. Tabii Rusya'da diyebilirse..
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Rajeesh 8 ay
çinde zaten twitch yasak olmadan önce de birden fazla gaming stream platformu var gayet popülerler hemde.
saçma sapan yasakları savunup komik olmayın
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Tommy Shelby 8 ay
Yasakçı zihniyetten hayır gelmez
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wolfestein 8 ay
Bizde de Facebook, Google ve Youtube yasaklanır mı dersiniz?
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Overlord7134 8 ay
Çinde olunca kendi güvenlikleri için yapılıyor türkiyede olunca diktatör tek adam rejimi halkı hiçe sayma vs vs .. Bir an Güzel ülkemin iki yüzlü insanlarını göremeyince endişeye kapıldım
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