Esporun anavatanı Çin'de Twitch yasaklandı

Twitch'in popülerliği Asya Oyunları ile 23 kat arttı
Twitch, ülkedeki popülerliğini geçtiğimi ay önemli ölçüde arttırdı. Bu sene düzenlenen Asya Oyunları’nda fiziksel sporlara ek olarak elektronik oyunlar da turnuvaya dahil edildi. Espor müsabakaları, madalya sporu olarak değil gösteri sporu olarak yer aldı. 27 Ağustos’ta başlayan Asya Oyunları’nı kamu TV’si yayınlamadı.
Turnuvadaki espor müsabakalarını izlemek isteyenler Twitch’e yöneldi. Twitch’in indirilme sayısı bir önceki haftaya göre 23 kat arttı. Uygulama, ücretsiz uygulamalar arasında üçüncü sıraya yükseldi.
Batılı platformlar bir bir yasaklanıyor
Twitch'in kısa sürede yükselişinin ardından yasak gecikmedi. Çinli yetkililer Twitch’in neden engellendiğine dair resmi bir açıklama yapmadı. The Verge tarafından yapılan araştırmaya göre Twitch’in yasaklanmasının nedeni YouTube, Facebook ve Twitter yasağı ile aynı.
Çin hükümeti, batılı internet servisleri ve medya platformlarına karşı tedbirli davranıyor. Ülke güvenliği için tehlikeli olabileceği nedeniyle bu platformlar yasaklanıyor. Çin’de Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ve Google’ın arama motoru kalıcı olarak yasak. Yasaklanan platformlar arasına Twitch’de katılmış oldu. Amazon, 2014 yılında yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında Twitch'i satın almıştı.
https://www.theverge.com/2018/9/20/17883736/twitch-china-block-app-store Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çin yasaklıyorsa yerine alternatifini üretiyor tamamen ABD karşıtı olduğundan dolayı,
yoksa kimse çocukları düşündüğünden değil
Birde şu konu var.
Yavv Ameriga'da Rusya'nın antivirus yazılımını yasaklatmış. ABD, Kasperspy'ın kullanılmasını sadece devlet kurumlarında yasakladı. Best Buy, kendi kararları doğrultusunda satmama kararı aldı. İsteyen başka yerlerden zaten kolaylıkla temin edebiliyor. Ayrıca özgürlükler ülkesi Rusya bütün yabancı menşeli antivirus yazılımı firmalarını yasaklama kararı alabilir ve yerli antivirus'u zorunlu yapabilirmiş..
Kaynak:
https://russiabusinesstoday.com/technology/domestic-made-antivirus-software-could-become-mandatory-in-russia/
Natalya hanımın söylediklerine bakın;
"An antivirus can gather information and then analyze it somewhere. How will this look from the standpoint of the country's security if we install Symantec – a U.S. antivirus made by Norton – everywhere? Symantec will see everything," Kaspersky said.
Biride çıkıp dememiş, bu söyledikleriniz sizin ürününüz içinde geçerli değil mi diye.. Tabii Rusya'da diyebilirse..
saçma sapan yasakları savunup komik olmayın
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