Esporun anavatanı Çin'de Twitch yasaklandı

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Esporun hızlı gelişiminde önemli paya sahip Çin’de, esporun en önemli yayın platformu Twitch yasaklandı. Twitch’in web sitesine erişim engeli uygulandı. App Store’un Çin mağazasından Twitch uygulaması kaldırıldı.

Twitch'in popülerliği Asya Oyunları ile 23 kat arttı

Twitch, ülkedeki popülerliğini geçtiğimi ay önemli ölçüde arttırdı. Bu sene düzenlenen Asya Oyunları’nda fiziksel sporlara ek olarak elektronik oyunlar da turnuvaya dahil edildi. Espor müsabakaları, madalya sporu olarak değil gösteri sporu olarak yer aldı. 27 Ağustos’ta başlayan Asya Oyunları’nı kamu TV’si yayınlamadı.

Turnuvadaki espor müsabakalarını izlemek isteyenler Twitch’e yöneldi. Twitch’in indirilme sayısı bir önceki haftaya göre 23 kat arttı. Uygulama, ücretsiz uygulamalar arasında üçüncü sıraya yükseldi.

Batılı platformlar bir bir yasaklanıyor

Twitch'in kısa sürede yükselişinin ardından yasak gecikmedi. Çinli yetkililer Twitch’in neden engellendiğine dair resmi bir açıklama yapmadı. The Verge tarafından yapılan araştırmaya göre Twitch’in yasaklanmasının nedeni YouTube, Facebook ve Twitter yasağı ile aynı.

Çin hükümeti, batılı internet servisleri ve medya platformlarına karşı tedbirli davranıyor. Ülke güvenliği için tehlikeli olabileceği nedeniyle bu platformlar yasaklanıyor. Çin’de Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar ve Google’ın arama motoru kalıcı olarak yasak. Yasaklanan platformlar arasına Twitch’de katılmış oldu. Amazon, 2014 yılında yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında Twitch'i satın almıştı.



Çin hükümeti, internet servislerinin Çin'deki sansür ve yayın kurallarına uymasını istiyor. Google ve Steam, kendi plaformlarının Çin'e özel versiyonu üzerinde çalışıyor. Twitch, Çin'de tekrar erişime açılmak için benzer adım atabilir.

https://www.theverge.com/2018/9/20/17883736/twitch-china-block-app-store