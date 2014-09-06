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Intel ve Opening Ceremony MICA adında akıllı bilezik geliştirdi

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel ve Opening Ceremony MICA adında akıllı bilezik geliştirdi

Geçen yıldan bu yana kendisini yavaş yavaş günlük hayatımıza entegre etmeye başlayan giyilebilir cihazlar görünen o ki modaya da ağırlık verecek. Bu amaçla Ocak ayında biraraya gelen Intel ve Opening Ceremony, geliştirdikleri akıllı bileziği tanıttı.

My Intelligent Communication Accessory - MICA adını taşıyan akıllı bilezik Intel'in teknolojik birikimini ve Opening Ceremony'nin de tasarım tecrübesini biraraya getiriyor. Bilezik iki farklı versiyona sahip. 

İlk versiyonda siyah su yılanı derisi kaplama, Çin incisi ve Madagaskar cevher taşı süslemesi mevcut. İkinci versiyonda ise beyaz su yılanı derisi kaplama, Güney Afrika kaplan gözü ve Rus cam kayası süslemesi mevcut.

Teknoloji tarafında ise 1.6 inçlik kavisli bir dokunmatik safir ekranın yer aldığı bilezik, dahili 3G modeme sahip. Bilezik pek çok bildirimi ekranında yansıtırken, akıllı telefonunuza bağlı olma ihtiyacı da hissetmiyor. MICA bileziği 1000$ yaklaşık fiyat etiketi ile lüks tüketim mağazalarında yıl sonuna doğru satışa sunulacak.  

http://www.androidheadlines.com/2014/09/intel-opening-ceremony-show-beautiful-mica-smart-bracelet.html Yorum Yaz
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meego 4 yıl
amaç?
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ellalem 4 yıl
Intel akıllı bileklik dışında akıllı saat işine de el atmış.

Şu an kalp atışı, vücut ısısı, günde kaç adım atıldığı, ne kadar kalori yakıldığı, uyku düzeni gibi bilgilerin paylaşılacağı söylenen üründe diğer akıllı saatlerin paylaştığı email ve mesaj bildirim özelliklerinin yer alacağı aktarılmamış. Yalnız bir sonraki sürüm güncellemesinde bu özelliklerin de titreşim ile birlikte ayrıca bulunacağı belirtilmiş.

4 güne kadar şarj süresi olan ve Bluetooth teknolojisiyle çalışan ürünün Kasım ayında raflarda yerini alacağı söyleniyor. İnternet sitesinde belirtilen fiyatı da 199$.

Kaynak: teknolo.com/...
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DemirAylak 4 yıl
Güney Afrika kaplan gözü
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