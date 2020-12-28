Intel Xe grafikli Acer Swift 5 ülkemizde satışta

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Acer’ın şık tasarımı ve güçlü donanım özellikleriyle pazarın sevilen dizüstü serilerinden birisi haline gelen Swift serisi yeni üyelerine kavuştu. Intel Tiger Lake işlemcili ve Xe grafikli Acer Swift 5 ülkemizde satışa çıkıyor.

Acer Swift 5 özellikleri ve fiyatı

Acer Swift 5 modeli 14 inçlik Full HD dokunmatik bir ekrana sahip. 300 nit parlaklık değeri dış ortamlarda iyi bir görüntü sunuyor. Ürün ince çerçeveler sayesinde yüzde 90 ekran-kasa oranına ulaşabiliyor. Kasanın kalınlığı 14.95mm iken ağırlığı da 1Kg altında gerçekleşiyor. Ekran biraz daha kasanın altına doğru açıldığı için klavyeye yükseklik kazandırıyor.

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Intel Evo programına dahil olduğu için ürün kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. Bu programda hızlı uykudan uyanma, dinamik batarya kontrolü, hızlı şarj, uzun kullanım süreleri gibi verimlilik odaklı özellikler mevcut.

Yeni nesil Intel Core i5-1135G7 işlemcisi ile gelen Swift 5, 80 işlem kümeli Intel Xe grafik birimini 1.3GHz frekansında çalıştırıyor. Pek çok oyunda Full HD çözünürlüğe kadar tatmin edici performans elde etmek mümkün.

8GB LPDDR4X RAM bellek ve 512GB PCIe SSD depolama ile desteklenen model WiFi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4, parmak izi okuyucu gibi dikkat çekici özelliklerle geliyor. 30 dakika hızlı şarj ile 4 saate kadar kullanım süresi elde etmek mümkün. Acer Swift 5 için 9859TL fiyat etiketi belirlenmiş. Intel Core i7-1165G7 ve 16GB RAM bellekli versiyon ise Ocak ayında piyasada olacak.

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