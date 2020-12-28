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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Xe grafikli Acer Swift 5 ülkemizde satışta

    Acer Swift 5 modelinde Intel Core i5-1135G7 işlemcisi, Intel Xe grafik birimi, 8GB LPDDR4X RAM, 512GB PCIe SSD, hızlı şarj, dokunmatik ekran gibi özellikler yer alıyor.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Xe grafikli Acer Swift 5 ülkemizde satışta
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    Acer’ın şık tasarımı ve güçlü donanım özellikleriyle pazarın sevilen dizüstü serilerinden birisi haline gelen Swift serisi yeni üyelerine kavuştu. Intel Tiger Lake işlemcili ve Xe grafikli Acer Swift 5 ülkemizde satışa çıkıyor.

    Acer Swift 5 özellikleri ve fiyatı

    Acer Swift 5 modeli 14 inçlik Full HD dokunmatik bir ekrana sahip. 300 nit parlaklık değeri dış ortamlarda iyi bir görüntü sunuyor. Ürün ince çerçeveler sayesinde yüzde 90 ekran-kasa oranına ulaşabiliyor. Kasanın kalınlığı 14.95mm iken ağırlığı da 1Kg altında gerçekleşiyor. Ekran biraz daha kasanın altına doğru açıldığı için klavyeye yükseklik kazandırıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor"

    Intel Evo programına dahil olduğu için ürün kullanıcılara önemli avantajlar sunuyor. Bu programda hızlı uykudan uyanma, dinamik batarya kontrolü, hızlı şarj, uzun kullanım süreleri gibi verimlilik odaklı özellikler mevcut.

    Yeni nesil Intel Core i5-1135G7 işlemcisi ile gelen Swift 5, 80 işlem kümeli Intel Xe grafik birimini 1.3GHz frekansında çalıştırıyor. Pek çok oyunda Full HD çözünürlüğe kadar tatmin edici performans elde etmek mümkün.

    8GB LPDDR4X RAM bellek ve 512GB PCIe SSD depolama ile desteklenen model WiFi 6, Bluetooth 5.1, Thunderbolt 4, parmak izi okuyucu gibi dikkat çekici özelliklerle geliyor. 30 dakika hızlı şarj ile 4 saate kadar kullanım süresi elde etmek mümkün. Acer Swift 5 için 9859TL fiyat etiketi belirlenmiş. Intel Core i7-1165G7 ve 16GB RAM bellekli versiyon ise Ocak ayında piyasada olacak.



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    Egzersiz yaptıran ofis koltuğu: Fitwork

    johonwayni

    Şu anda tam ihtiyacim olan koltuk.

    6 saat önce
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    cryzboy43 (ahmet albayrak) 56 dk. ( Mesaj Silindi )
    hindistanda i7 versiyon 16gb rem tb nvme ile gelen model 10k tl
    acer tr ekibi çöpünü başka yere döksün
    https://store.acer.com/en-in/acer-swift5-nx.a6ssi.001
    Yanıtla +1
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    hopeyoung 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Acerden beklemediğim hoşlukta.
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    Holk (Holk Holk) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu seviyede en alınabilecek cihaz M1 işlemcili Macbook ailesidir. İnanılmaz güzel bir performansı var. Pil tüketimi ise efsane...
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    smart1978 (X Y) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    DDR4x olmasi performans icin kotu olmus ! Keske DDR4 lu olsaydi ... Rakiplerinde yillardir var ustelik ... Olmamis ...

    Yeni ve performansli olacak hem de portatiflikse uzunca pil olsun diye DDR4x tam bir rezalet . Bataryasini artirsalardi ...
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