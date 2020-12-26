Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor

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Pandeminin neredeyse bir yıldır hayatımıza oluşu yaşam tarzımızdaki pek çok şeyi baştan aşağı değiştirdi. Maske, sosyal mesafe ve karantina gibi kavramlar bu dönemin mutlaka hatırlanması gereken uygulamaları arasında yer alıyor. Viral Days bu kavramları bir oyunda bir araya getirmiş.

Viral Days neler sunuyor?

Pandemi döneminin şartlarını tam olarak yansıtan ilk oyun olma özelliğine sahip Viral Days, insanların koronavirüs salgınına karşı nasıl korunması gerektiğini belirlemenize dayanıyor. Stratejiler belirleyerek salgını minimum seviyede tutmaya çalışıyorsunuz.

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Bölüm bölüm ilerleyen oyunda insanların virüsü yaymasına engel olmazsanız kaybediyorsunuz. Belirli bir alan içerisinde sağlıklı ve enfekte bireyler gezinmeye başlıyor. Bireylere maske taktırarak, karantinaya alarak veya sosyal mesafe koyarak temas etmesini engelliyorsunuz.

Günümüzde olduğu gibi maske takmayan, mesafeyi korumayan veya karantinada olması gerekirken dışarı çıkanlar nedeniyle çok sayıda karakter enfekte olabiliyor. Oyunda maske ve karantina hamleleri sınırlı. Ayrıca bir maske standı da kurulabiliyor. Bu bakımdan bunları göz önüne alarak stratejik davranmanız gerekiyor.

3 farklı zorluk derecesi olan oyunun sonraki bölümlerinde insanları hastaneye yatırma, sokağa çıkma yasağı ilan etme, kurallara uymayanları tutuklama şeklinde opsiyonlar da ekleniyor. Yakın zamanda oyuna yeni bölümler eklenecek.

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