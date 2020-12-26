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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor

    Viral Days adındaki oyun insanların birbirini enfekte etmesini engellemek için maske ve mesafe kuralları uyguladığınız, gerektiğinde sokağa çıkma yasağı uyguladığınız bir yapım.
    6 sa.
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    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Maske, mesafe ve karantina bu oyunda buluşuyor
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    Pandeminin neredeyse bir yıldır hayatımıza oluşu yaşam tarzımızdaki pek çok şeyi baştan aşağı değiştirdi. Maske, sosyal mesafe ve karantina gibi kavramlar bu dönemin mutlaka hatırlanması gereken uygulamaları arasında yer alıyor. Viral Days bu kavramları bir oyunda bir araya getirmiş.

    Viral Days neler sunuyor?

    Pandemi döneminin şartlarını tam olarak yansıtan ilk oyun olma özelliğine sahip Viral Days, insanların koronavirüs salgınına karşı nasıl korunması gerektiğini belirlemenize dayanıyor. Stratejiler belirleyerek salgını minimum seviyede tutmaya çalışıyorsunuz.

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    Bölüm bölüm ilerleyen oyunda insanların virüsü yaymasına engel olmazsanız kaybediyorsunuz. Belirli bir alan içerisinde sağlıklı ve enfekte bireyler gezinmeye başlıyor. Bireylere maske taktırarak, karantinaya alarak veya sosyal mesafe koyarak temas etmesini engelliyorsunuz.

    Günümüzde olduğu gibi maske takmayan, mesafeyi korumayan veya karantinada olması gerekirken dışarı çıkanlar nedeniyle çok sayıda karakter enfekte olabiliyor. Oyunda maske ve karantina hamleleri sınırlı. Ayrıca bir maske standı da kurulabiliyor. Bu bakımdan bunları göz önüne alarak stratejik davranmanız gerekiyor.

    3 farklı zorluk derecesi olan oyunun sonraki bölümlerinde insanları hastaneye yatırma, sokağa çıkma yasağı ilan etme, kurallara uymayanları tutuklama şeklinde opsiyonlar da ekleniyor. Yakın zamanda oyuna yeni bölümler eklenecek.

    Viral Days Viral Days Viral Days Viral Days Quizista Strateji Oyunları Ücretsiz Cihaza göre değişir

    Viral Days Viral Days Viral Days Viral Days Quizista GmbH &amp; Co. Vertriebs KG Oyunlar Ücretsiz 519 MB



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    evlbleef 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    İnsanlar pandemiyi biraz olsun unutmak, stres atmak için oyunlara sardı, bunlar ise pandeminin oyununu yapmışlar
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    konu başlığı ; sağlık bakanı'nı TV konuşmasını hazırlayan editörün yazısı gibi olmuş ! :)
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