Intel'den 1 Terabyte bellek desteği sunan yeni nesil anakart

LGA2011 formundaki yeni nesil Xeon işlemcileri için hazırlıklarına devam eden Intel, bu işlemcilere için aynı zamanda dört soketli yeni bir anakart geliştiriyor. Lizard Head Pass kod adını taşıyan S4600LH kodlu sunucu anakartı, üzerinde yer alan 48 adet bellek slotu ile toplamda 1 Terabyte'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyabiliyor. Yüksek başarımlı bilgi-işlem sistemleri, hesaplama odaklı sunucu uygulamaları ve video sistemleri için geliştirilen anakart üzerinde her bellek kanalı için üç adet bellek slotuna yer verilirken, destek verilen yeni nesil Xeon işlemciler de Core i7-3000 serisinde olduğu gibi dört kanal bellek desteği sunuyorlar.

8 çekirdekli Xeon E5-4600 serisi Sandy Bridge-EP işlemcileriyle uyumlu olan anakartta, Intel'in C600 Patsburg çipseti kullanılıyor. 8 adede kadar SCU ve iki adet SATA-III destei sunan anakart üzerinde geneleneksel genişleme slotlarına ise yer verilmiyor ama iki adet PCIe 3.0 x48 yükselticisi de unutulmamış. Ayrıca bir adet PCIe 3.0 x8 I/O modülü de bulunan anakarta iki adet VT destekli Intel LAN eşlik ederken, entegre olarak KVM ve BMT devreleri de bulunuyor. İkinci çeyrekte pazara sunulması beklenen Intel S4600LH anakartın fiyatı ise şu an için bilinmiyor.