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Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den 1 Terabyte bellek desteği sunan yeni nesil anakart

7 yıl
10,5b
1
14
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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LGA2011 formundaki yeni nesil Xeon işlemcileri için hazırlıklarına devam eden Intel, bu işlemcilere için aynı zamanda dört soketli yeni bir anakart geliştiriyor. Lizard Head Pass kod adını taşıyan S4600LH kodlu sunucu anakartı, üzerinde yer alan 48 adet bellek slotu ile toplamda 1 Terabyte'a kadar DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyabiliyor. Yüksek başarımlı bilgi-işlem sistemleri, hesaplama odaklı sunucu uygulamaları ve video sistemleri için geliştirilen anakart üzerinde her bellek kanalı için üç adet bellek slotuna yer verilirken, destek verilen yeni nesil Xeon işlemciler de Core i7-3000 serisinde olduğu gibi dört kanal bellek desteği sunuyorlar.
8 çekirdekli Xeon E5-4600 serisi Sandy Bridge-EP işlemcileriyle uyumlu olan anakartta, Intel'in C600 Patsburg çipseti kullanılıyor. 8 adede kadar SCU ve iki adet SATA-III destei sunan anakart üzerinde geneleneksel genişleme slotlarına ise yer verilmiyor ama iki adet PCIe 3.0 x48 yükselticisi de unutulmamış. Ayrıca bir adet PCIe 3.0 x8 I/O modülü de bulunan anakarta iki adet VT destekli Intel LAN eşlik ederken, entegre olarak KVM ve BMT devreleri de bulunuyor. İkinci çeyrekte pazara sunulması beklenen Intel S4600LH anakartın fiyatı ise şu an için bilinmiyor.  

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DH Misafiri 6 yıl
hangi işletim sistemleri için bu tasarlanımış onu marak ettim.
Demek istediğim bu büyüklükte ramları yöneten işletim sistemleri hangisidir.
saygılar
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YunusPhp 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
hangi işletim sistemleri için bu tasarlanımış onu marak ettim.
Demek istediğim bu büyüklükte ramları yöneten işletim sistemleri hangisidir.
saygılar

sanallastirmadir buyuk ihtimal
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DH Misafiri 7 yıl
48 slotta 1 TB nasıl oluyor? 21 GB lık bellek modülleri çıktı mı?
1 Yanıt Yanıtla
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Alkımm 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

48 slotta 1 TB nasıl oluyor? 21 GB lık bellek modülleri çıktı mı?

Her şeyide intelden beklemeyin açın Medya playerı 1 tb ramli bilgisayar videosu oynatın

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DH Misafiri 7 yıl
herşey ram değildir.
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VedatDnz 7 yıl
@napolyon94
Oynatmaz. Server odaklı bir anakart onboard vga mevcut.
@atillagoguslu
16 gb tek modul ecc ram mevcut
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atillagoguslu 7 yıl
Pratikte 192 GB rahat kullanılabilir. 4 GB * 48 slot = 192 GB
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Yossi Kohen 7 yıl
ulan @makbulut teknoloji gelişmiyor sadece daha hızlı araçlar yapılıyor.hala 1970 den önce üretilmiş assembly ve c dili kullanılıyor
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cgdincer 7 yıl
kapasitenin ne anlama geldiğin bilmeyen yorumları
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Devrimci Penguen 7 yıl
1 TB Bellek ? Kendi sistemimden utandım.
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makbulut 7 yıl
@napolyon94
Crysis bilmemde teknolojinin çok hızlı ilerleyişi benim aklımı oynatmama yetio.
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LORDTEK 7 yıl
1U'ya oturt şu kartı, üstünü daya döşe. Memchach ile transaction denemeleri çek...
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napolyon94 7 yıl
Crysis oynatirmi?
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