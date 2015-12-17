Intel'den Türkiye'deki genç mucitlere ücretsiz eğitim

Dünyanın çeşitli yerlerinden bir araya gelen 6 gönüllü Intel eğitimcisi, 9-21 Kasım tarihleri arasında İstanbul'daki eğitimlerini tamamladı. Eğitim süresince 70'den fazla öğretmen ve öğrenci ile birebir interaktif eğitimlerle uluslararası düzeyde çalışmalar yapıldı.





Gönüllü eğitmenler (IESC) tarafından gerçekleştirilen bu proje ile İstanbul'daki geleceğin mucitleri ve alanındaki öğretmenler farklı düzeylerde eğitim alma şansı yakaladılar. Eğitimler üç aşamada gerçekleşti. İlk aşamada öğrenci ve öğretmenler temel programlama dili ve kitlerler tanıştılar. Kullanmayı öğrendiler. İkinci aşamada ise ileri düzey programlamaya geçildi. Katılımcılara Edison kitleri dağıtıldı ve robotları nasıl yapabilecekleri öğretildi. Üçüncü ve son aşamada ise katılımcılar ikili gruplar haline gelerek kendilerine verilen görevleri yapmaya başladılar. Her gruba farklı malzemeler dağıtıldı. Bu malzemeler ile verilen görevlerin yerine getirilmesi istendi. Son aşama olan bu bölümde eğitim süresince öğretilen bilgilerin kullanılması istendi.





Intel'in Türkiye'de gerçekleştirdiği bu proje ile gençlerin öz güvenlerinin artırılması ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedefledi. Öğretmenler içinse; temel "maker" eğitim içeriğini özümsemelerini ve öğrencilerine dersleri daha iyi aktarabilen bir eğitimci olmaları hedefi konuldu.