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Intel'den Türkiye'deki genç mucitlere ücretsiz eğitim

Intel'in 6 kişilik gönüllü eğitmen ekibi kısa bir süre önce İstanbul'daydı. 70'den fazla öğretmen ve öğrenci ile birebir eğitimler gerçekleşti. Intel Türkiye'de genç mucitlerini arıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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Dünyanın çeşitli yerlerinden bir araya gelen 6 gönüllü Intel eğitimcisi, 9-21 Kasım tarihleri arasında İstanbul'daki eğitimlerini tamamladı. Eğitim süresince 70'den fazla öğretmen ve öğrenci ile birebir interaktif eğitimlerle uluslararası düzeyde çalışmalar yapıldı.
Intel'den Türkiye'deki genç mucitlere ücretsiz eğitim

Gönüllü eğitmenler (IESC) tarafından gerçekleştirilen bu proje ile İstanbul'daki  geleceğin mucitleri ve alanındaki öğretmenler farklı düzeylerde eğitim alma şansı yakaladılar. Eğitimler üç aşamada gerçekleşti. İlk aşamada öğrenci ve öğretmenler temel programlama dili ve kitlerler tanıştılar. Kullanmayı öğrendiler. İkinci aşamada ise ileri düzey programlamaya geçildi. Katılımcılara Edison kitleri dağıtıldı ve robotları nasıl yapabilecekleri öğretildi. Üçüncü ve son aşamada ise katılımcılar ikili gruplar haline gelerek kendilerine verilen görevleri yapmaya başladılar. Her gruba farklı malzemeler dağıtıldı. Bu malzemeler ile verilen görevlerin yerine getirilmesi istendi. Son aşama olan bu bölümde eğitim süresince öğretilen bilgilerin kullanılması istendi. 

Intel'in Türkiye'de gerçekleştirdiği bu proje ile gençlerin öz güvenlerinin artırılması ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması hedefledi. Öğretmenler içinse; temel "maker" eğitim içeriğini özümsemelerini ve öğrencilerine dersleri daha iyi aktarabilen bir eğitimci olmaları hedefi konuldu. 

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infom@n 3 yıl en beğenilen
"Intel Türkiye'de genç mucitlerini arıyor." yerine "Intel İstanbul'da genç mucitlerini arıyor." yazılmalı.
Reklamdan başka bişey değil.
Dünyanın en zeki insanı ol ama İstanbul'da oturmuyorsan ameleliğe devam.
"Intel Türkiye'de genç mucitlerini arıyor." yerine "Intel İstanbul'da genç mucitlerini arıyor." yazılmalı.Reklamdan başka bişey değil.Dünyanın en ze...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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taner_bnz 3 yıl
İntel böyle etkinlikler yaparken bizim yerli firma neden böyle etkinliklerde bulunmuyor
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Hümiyettin 3 yıl
İstanbul'da olmama rağmen haberim olmadı.
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infom@n 3 yıl en beğenilen
"Intel Türkiye'de genç mucitlerini arıyor." yerine "Intel İstanbul'da genç mucitlerini arıyor." yazılmalı.
Reklamdan başka bişey değil.
Dünyanın en zeki insanı ol ama İstanbul'da oturmuyorsan ameleliğe devam.
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Kartal Göz 3 yıl
İstanbul'da ama tam olarak nerede, hangi kurumda eğitim verilmiş, yazmıyor. Ayrıca şimdiki nesil ballı.
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albay24 3 yıl
Keşke halka açık iletişim kanallarında yayımlansa da millet haberdar olabilse
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mesincır 3 yıl
Herkesin haberi olsa kimseye yetişemezler. 70 civarında öğretmen ve öğrenciye eğitim vermişler zaten. İsteyen gelsin deseler binlerce kişiye eğitim veremezler.
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kadirirdem 3 yıl
Bu güzel bir fırsat gençler değerlendirsin ...
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ssbrutality 3 yıl
Kalasso
Bu çeşit etkinlikleri nerelerden takip edebilirim ?

Dumanla Takip Edebilirsin.
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Mianfei 3 yıl
Bu çeşit etkinlikleri nerelerden takip edebilirim ?
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