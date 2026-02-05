Giriş
    İstanbul'un afet haberleşmesinde kullanılacak AFHES tanıtıldı

    İstanbul'da afet anında AFAD'a ve kamu kurumlarına kesintisiz iletişim imkanı sunan AFHES (Afet Entegre Haberleşme Sistemi) kullanıma sunuldu. AFHES'in tanıtımı yapıldı.

    İstanbul'un afet haberleşmesinde kullanılacak AFHES tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    6 Şubat depreminin yıl dönümüne girilirken İstanbul’da AFAD bünyesinde kullanılacak AFHES (Afet Entegre Haberleşme Sistemi) tanıtıldı. AFHES, afet anında kamu kurumlarına kesintisiz ve güvenli iletişim sağlayacak.

    İstanbul Valisi Davut Gül, olası bir İstanbul depreminde ortaya çıkacak ihtiyaçların başında iletişiminin geldiğini belirterek, iletişimin ve buna bağlı olarak kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için çeşitli alternatiflerin hayata geçirildiğini duyurdu.

    İstanbul'un afet haberleşmesinde kullanılacak AFHES tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    AFHES kapsamında İstanbul genelinde 27 haberleşme röle istasyonu kuruldu. AFAD Başkanlık Yerleşkesi'nin yer aldığı Ankara'da da sistemin uzak röle noktası yapılandırılarak altyapıya entegre edildi. Sistemle birlikte "TAMP Ana ve Destek Çözüm Ortağı" kurumlar, 39 ilçe emniyet müdürlüğü, 10 ilçe jandarma komutanlığı, 39 ilçe afet yönetim merkezi ile kritik kamu kurum ve kuruluşları, aynı haberleşme platformunda buluşturuldu.

    AFHES üzerinden sesli haberleşme, anlık konum paylaşımı, kısa veri mesajı iletimi, yetkisiz telsizlerin sistem dışı bırakılması, tüm haberleşmelerin kayıt altına alınması ile kullanıcı ve yetki bazlı erişim yönetimi merkezi olarak sağlanabiliyor.

    AFHES’in tamamen yeni bir sistem olmadığını, mevcut yapının modernize edildiğini belirten İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, sistemin çalışma özelliklerini şu şekilde açıkladı:

    "Frekans ve kanal sayısı artırılarak olası bir afette tüm çalışma gruplarının, yerelde 23 çalışma grubu var, bu grupların birbirleriyle, emniyetimizle, jandarmamızla, ilçe afet merkezlerimiz ve kaymakamlıklarımızla iletişimini sağlayarak, dolayısıyla bir afet anında hiçbir kesintiye uğramadan tüm afet müdahale ekiplerinin, tüm karar vericilerinin bir anda konuşabileceği bir sistemden bahsediyoruz. Mobil iletişim operatörlerinin yaptığı çalışmalarla baz istasyonları daha sağlam alanlara konuşlandırıldı. Benzer şekilde bu sistemde 28 röle istasyonu bulunuyor ve bunlar, depremde zarar görmeyecek, operasyona devam edecek şekilde dizayn edilmiş kulelerde yer alıyor. Röle istasyonlarından biri de AFAD Başkanlığımızda, Ankara'da bulunuyor. Dolayısıyla İstanbul ile Ankara'nın iletişimi de hiçbir şekilde kesilmeyecek."

    İstanbul Valisi Davut Gül, GSM operatörlerinin son iki yılda afete hazırlık çalışmalarına değindi. Üç operatör toplamda 800'ün üzerinde ilave ve dayanıklı vericinin kurdu. Depreme dayanıksız binalardaki vericiler ise daha güvenli alanlara taşındı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
