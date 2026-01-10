Giriş
    Sabiha Gökçen Havalimanı kapasitesi 50 milyonu aştı: Terminal 1 hizmete açıldı

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 16 yıldır kullanılmayan Terminal 1 binası yenilenerek hizmete açıldı. Terminal 1 binası yıllık 5,5 milyon ilave yolcuya hizmet verecek.

    Sabiha Gökçen Havalimanı kapasitesi 50 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda (SAW) artan yolcu talebine yanıt verilmesi için Terminal 1 Renovasyon Projesi hayata geçirildi. Terminal 1 binası yenilenerek yıllık yolcu kapasitesi 50 milyonun üzerine çıktı. Sabiha Gökçen Havalimanı, 2001 yılında 44 bin yolcuyla başladığı yolculukta, 2025 yılı boyunca 48 milyon 414 bin 368 yolcuya ev sahipliği yaptı ve 275 bin 321 uçuş trafiği gerçekleşti.

    Terminal 1 binası yıllık 5,5 milyon yolcu ağırlayacak

    Sabiha Gökçen Havalimanı kapasitesi 50 milyonu aştı Tam Boyutta Gör
    2009 yılına kadar dış hatlar terminali olarak hizmet veren ve 16 yıldır operasyon dışında kalan Terminal 1 binası yenilendi. Üç faz haline yürütülen çalışmanın ilk fazı tamamlandı ve Terminal 1 yeniden yolcu ağırlamaya başladı. 70 milyon Euro yatırımla yürütülen yenileme çalışmaları kapsamında Terminal 1 binası ilave 5,5 milyon yolcu ağırlayacak. Havalimanının toplam kapasitesi 50 milyonu aşacak.

    Terminal 1 toplam 18 yeni biniş kapısı kazandıracak. Yenileme sürecinde eski yapının çelikleri geri dönüşüme kazandırılırken, tüm mekanik sistemler en yüksek enerji sınıfı olan IE5 standartlarında seçildi.

    T1 içerisinde 1.300 kişilik oturma kapasitesi, çocuk oyun alanları, yeme-içme noktaları ve özel ibadet alanları yer alıyor. Yolcular, ana terminalde işlemlerini tamamladıktan sonra yürüyen bantlar aracılığıyla kolayca bu yeni bölüme geçebilecek. İlk fazda 10 biniş kapısı hizmete açıldı. İlk fazda, mevcutta ana terminal binası olarak kullanılan Terminal 2 ile Terminal 1 arasına yaklaşık 240 metre uzunluğunda ve 10,5 metre genişliğinde inşa edilen bağlantı köprüsüyle terminaller birbirine entegre edildi. Bu sayede Terminal 1, ana terminal binasının uydu terminali haline geldi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı kapasitesi 50 milyonu aştı Tam Boyutta Gör

    Otopark kapasitesi arttı

    Terminal 1 otopark araç kapasitesi yapılan ilavelerle 607 araca yükseldi. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı'nın toplam otopark kapasitesi 5 bin 836 araca çıkarıldı. Ayrıca, metro çıkışına entegre 13 duraklı şehirler arası otobüs transfer alanı ile kara tarafı ulaşımı güçlendirildi. Bu düzenlemeyle yolcuların metro-otobüs-terminal geçişleri daha hızlı ve konforlu hale getirildi.

    Terminal 1’in yenilenmesiyle birlikte uzak uçak bekleme salonunun açılışı yapıldı. 2 bin 560 metrekare oturum alanına sahip bu alan 10 uçağa hizmet verecek. 5 çıkış kapısı, 150 metrekare duty free alanı, 100 metrekare yemek-içecek kioskları, 430 metrekare çocuk oyun alanı, 400 metrekare ıslak hacim, mescit ve ihram giyinme alanlarıyla yolculara konforlu deneyim sunacak.

    Faz-2 kapsamında, bagaj alım sistemleri ile birlikte entegre gelen yolcu salonu, yeni pasaport kontrol noktaları, transit/transfer yolculara yönelik geçiş alanlarının konforunun artırılması için çalışmalar yürütülecek.

    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Faz 2 ve Faz 3 çalışmalarının 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor. Faz 3 ile birlikte Terminal 1 binası yıllık 5,5 milyon yolcu ağırlayacak ve böylelikle Sabiha Gökçen Havalimanı’nın toplam kapasitesi 50 milyonun üzerine çıkacak.

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

