Bir bina büyüklüğünde dev ışın kılıcı

Bugün itibariyle gösterime giren Star Wars: Güç Uyanıyor filmi ilk günden rekor kırdı. Son yılların en çok izlenecek filmi olması bekleniyor. Aynı zamanda dün gece Londra'da gerçekleşen galada büyük bir sürpriz yapıldı.

Orjinal serinin son filminin 30 yıl ardından Star Wars serisi 7. filmiyle bugün itibariyle tekrardan sevenlerinin karşısına çıktı. Filmde, Return of the Jedi filminin 30 yıl sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Yapımcılığını Lucasfilm ve Bad Robot'un yaptığı filmde yönetmen koltuğunda J. J. Abrams oturuyordu. Distribütörlüğünü Walt Disney Studios ve senaristliğini de Michael Arndt üstlendi. Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, Adam Driver ve John Boyega filmde ön planda olan oyunculardan birkaçı.









Dün, sevenlerini uzun süreden beri bekleten filmin galasıyla birlikte bir bina boyundaki ki ışın kılıcının da açılışı canlı yayınla yapıldı. Serinin yeni filmindeki oyuncularda John Boyega galada birkaç açıklama yaptı ve ardından misafirlere bir sürprizlerinin daha olduğunu anons etti. İrlanda'da yer alan 'The Spire' adlı 123 metrelik dev kule bir ışın kılıcına çevrildi. Açılış canlı yayınla birlikte galada misafirlere aktarıldı.











