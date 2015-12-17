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Bir bina büyüklüğünde dev ışın kılıcı

Londra'da gerçekleşen Star Wars galası için bir bina büyüklüğünde ışın inşa edildi. İrlanda'da inşa edilen ışın kılıcı 123 metre. Işın kılıcının fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Zamazingo
Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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Bugün itibariyle gösterime giren Star Wars: Güç Uyanıyor filmi ilk günden rekor kırdı. Son yılların en çok izlenecek filmi olması bekleniyor. Aynı zamanda dün gece Londra'da gerçekleşen galada büyük bir sürpriz yapıldı.
Bir bina büyüklüğünde dev ışın kılıcı
 
Orjinal serinin son filminin 30 yıl ardından Star Wars serisi 7. filmiyle bugün itibariyle tekrardan sevenlerinin karşısına çıktı. Filmde, Return of the Jedi filminin 30 yıl sonrasında yaşananlar anlatılıyor. Yapımcılığını Lucasfilm ve Bad Robot'un yaptığı filmde yönetmen koltuğunda J. J. Abrams oturuyordu. Distribütörlüğünü Walt Disney Studios ve senaristliğini de Michael Arndt üstlendi. Carrie Fisher, Mark Hamill, Harrison Ford, Adam Driver ve John Boyega filmde ön planda olan oyunculardan birkaçı.
 


Dün, sevenlerini uzun süreden beri bekleten filmin galasıyla birlikte bir bina boyundaki ki ışın kılıcının da açılışı canlı yayınla yapıldı. Serinin yeni filmindeki oyuncularda John Boyega galada birkaç açıklama yaptı ve ardından misafirlere bir sürprizlerinin daha olduğunu anons etti. İrlanda'da yer alan 'The Spire' adlı 123 metrelik dev kule bir ışın kılıcına çevrildi. Açılış canlı yayınla birlikte galada misafirlere aktarıldı.
 
 




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mementopolis 3 yıl en beğenilen
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Yanıtla +7
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Creav 3 yıl
iyice abarttınız ama ya. tamam iyi güzel bir seri ama artık abartılmış şişirilmiş balon bir seriden başka bir şey değil.
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shadowtr 3 yıl
Ben bunu bilir bunu söylerim. Gerçekten iyi bir filmin bu kadar reklamı yapılmaz. Kapitalizmin ana kuralı.
Yanıtla +4
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Marquis-de-Sade` 3 yıl
5 senedir beklerim Inception'un devam filmi gelecek diye, gelmez gelmeyecektir ama ben beklerim o son sahnedeki totemin döndüğünü ya da durduğunu gösterseler bile yeter benim için.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Ed Wood 3 yıl
Popüler kültürün suyunu çıkarmak, Star Wars gibi nadide filmlere itici yaklaştırır izlemeyenleri ve hatta izleyenleri bile. Kapitalizmi tadında bırakmak gerek.
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Kartal Göz 3 yıl Marquis-de-Sade`
Marquis-de-Sade`

5 senedir beklerim Inception'un devam filmi gelecek diye, gelmez gelmeyecektir ama ben beklerim o son sahnedeki totemin döndüğünü ya da durduğunu gösterseler bile yeter benim için.

Boşuna beklemeyin, gelmez.


Ayrıca @OverClocK1ng yeni Star Trek'ler bence gayet iyi. Wall-e de son derece sağlam bir animasyondur.

Konuya gelirsek SW serisini izledim ama bir türlü sevemedim. Evren evren dediler gördük evreni.
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ArenaMaster 3 yıl
resmen hayal kırıklıgı oldu benım ıcın seyredınce ,gelmıs gecmıs en kotu fılm
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shadowtr 3 yıl
Ben bunu bilir bunu söylerim. Gerçekten iyi bir filmin bu kadar reklamı yapılmaz. Kapitalizmin ana kuralı.
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PunkBunny 3 yıl
İyice b..... çıkarttilar
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RevivaL 3 yıl
Gereksiz, konu da aynı şekilde
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OverClocK1ng 3 yıl
Umutcan
Abartı reklamı yapıldı şu filmin, hayat meselesi sanki. Fanları sokağa kostümlerle çıkmış falan. Sade bu filme değil hiçbir filme değmez.

Onu bırak da film de bir şeye benzese. Film Disney'e satılmıştı ya. Beş para etmez, Wall-e gibi film yapmışlar.
Yönetmen olarak J.J. Abrams'ı getirip koyarsan olacağı budur. Lost'un bile içine eden adamdan ne beklenir ki. Haa Star Trek e diyecek bir lafım yok. Onu da J.J. yaptı ama o bile bundan iyidir. Beklediğimi alamadım ben...
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BekirTemel 3 yıl
star wars filmi çıkıyor demekki konulu haber
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Umutcan 3 yıl
Abartı reklamı yapıldı şu filmin, hayat meselesi sanki. Fanları sokağa kostümlerle çıkmış falan. Sade bu filme değil hiçbir filme değmez.
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OverClocK1ng 3 yıl
Beş para etmez film için yapmışlar...
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Creav 3 yıl
iyice abarttınız ama ya. tamam iyi güzel bir seri ama artık abartılmış şişirilmiş balon bir seriden başka bir şey değil.
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BLacKeLDiaBLo 3 yıl
Tamam Star Wars en iyi serilerden biri ama böyle gözümüze gözümüze sokmaları artık antipati yapmaya başladı.

Aynı Avatar' ın politikayı uyguluyorlar
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Seyrim 3 yıl
Bu film için heryer reklam alanına döndürülmüş.. Facebook bile.. Ne para harcadılar arkadaş.. Ya film çok kötü göz boyuyorlar yada daha önce izlemediğimiz tarzda bir film olacak..
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Guest-F8946C419 3 yıl
"Karşınızda dansöz Işın kılıcı"
Cem Yılmaz ya.. Aklıma geldi.
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isin kilici, london ve
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