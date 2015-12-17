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Apple'ın yeni COO'su belli oldu

Apple'da üst düzey atamalar gerçekleşti. Şirketin yeni COO görevini üstlenecek kişi belli oldu. Steve Jobs'ın koltuğunda oturan Tim Cook bir zamanlar şirketin COO'luk görevini üstleniyordu.
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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Apple'ın koltuklarında değişiklikler yaşandı. Yeni COO belli oldu. Tim Cook'ta bir zamanlar Steve Jobs'ın koltuğuna oturmadan önce COO idi.
Apple'ın yeni COO'su belli oldu
 


Bugün akşam saatleri itibariyle Apple'da birkaç atamalar gerçekleşti.Apple'ın yeni COO'su Jeff Williams'a oldu. Yeni COO Williams, 2008 yılında Apple ekibine gelmişti ve birçok görevde yer aldı. Bir zamanlar Tim Cook'ta şirketin COO'suydu. Şimdilerde Steve Jobs'ın koltuğuna oturan bir CEO. Doğal olarak bu atama ile birlikte akıllarda yeni soru işaretleri belirdi. Williams, Apple'ın ileride CEO koltuğuna oturabilecek mi?

Üst düzey atama sadece bununla sınırlı değil. Şirketin Küresel Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olan Phil Schiller'in yetkileri arttı. App Store'un tüm platformlardaki yönetimi bundan böyle Schiller'da olacak. Johny Srouji ise Apple'ın Donanım Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini devraldı. Aynı zamanda Tor Myhren önümüzdeki ay itibariyle Pazarlama İletişiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı olacak.
COO Nedir?
Chief Operating Officer şeklinde bir açılımı olan COO, CEO'nun altında konumlanmış bir pozisyondur. Yönetim kurulu başkanı olarak ifade edilebilir. Şirketin günlük iş akışındaki yönetimsel işlerin yürütülmesinden sorumlu tepe yöneticisidir.

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UML 3 yıl en beğenilen
Editörler yazım ve imla hatası yapmak için birbirleriyle yarış içinde sanki.

İlkokul öğrencileri bile ilk seferde hataları bulabilir, o derece bariz hatalar.
Editörler yazım ve imla hatası yapmak için birbirleriyle yarış içinde sanki.İlkokul öğrencileri bile ilk seferde hataları bulabilir, o derece bariz h...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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Led Zeppelin 3 yıl
Daha çok çalışman lazım

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denizyz 3 yıl

Chief Operating Officer şeklinde bir açılımı olan COO, CEO'nun altında konumlanmış bir pozisyondur. Yönetim kurulu başkanı olarak ifade edilebilir. Şirketin günlük iş akışındaki yönetimsel işlerin yürütülmesinden sorumlu tepe yöneticisidir.
Yanlış! "Yönetim kurulu başkanı"="chairman of the board" . İlla çevrilecekse COO Baş operasyon şefi olarak çevrilebilir.
Chief Operating Officer şeklinde bir açılımı olan COO, CEO'nun altında konumlanmış bir pozisyondur.Yönetim kurulu başkanı olarak ifade edilebilir....
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ALPEREN A. 3 yıl
Hatalar bir yana anlatım da çok basit olmuş. Haber için teşekkürler. COO nedir onu araştırayım başka sitelerden...
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V4LKyR 3 yıl
O değil de, ben de böyle editör olabilir miyim ya? Gizmodo falan böyle yabancı teknoloji sitelerine çok girerim, imlalı da haber yazarım.
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beter.böcek 3 yıl
Onu bilmem anlamam,tim yerinden oynamadığı sürece,sürükleyici etkileşimler çok geç olacak Apple'da.
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koçari 3 yıl
Tim Cook'ta değil Tim Cook da


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interwap 3 yıl
Timin gençliği gibi. Steve de benziyor. Örgüt mü bunlar?
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Degisken 3 yıl
O kadar çok yanlış var ki haberde, hangisini düzeltsem bilemedim. Ancak şunu söyleyebilirim: Yönetim kurulu başkanının İngilizcesi CEO'dur. İcra kurulu başkanı olarak da geçer (bkz: icra etmek ve yönetmek). COO ise operasyonlardan sorumlu yönetici veya baş operasyon sorumlusu şeklinde çevrilebilir diye düşünüyorum. Temel Türkçe hatalarına (yazım yanlışları ve anlatım bozuklukları) girmedim bile. Türkçe özel dersi almanızı öneririm.
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Zig Zag 3 yıl
r4bi4 kim abi kim editör yapıyo bunları ya

bu ay üye olmuş 13 mesajı var illa küfür mü edelim yani bu nası bi sistem

yönetime ne verdin
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10ff 3 yıl
Arkadas klavyeye bakmadan yazmaya calismis
bu ne yahu
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TheLastNinja 3 yıl
Naber Coo !
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar, editör arkadaşımız, galiba yeni yeni yazmaya başlamış. Bildiğiniz gibi bu işler yavaş yavaş, tecrübe edinerek olur, o yüzden biraz zaman tanıyalım, anlayışla karşılayalım hataları.
Sevgilerle
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TIMERIDER 3 yıl
Milllette hobi oldu editörlerin yazım hatalarını bulmak.Haberin içeriğine bakın geçin.de ayrı yazılır üstten ayrılır bilmemne ortalık tdk gönüllüsü kaynıyor
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