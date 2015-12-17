Apple'ın yeni COO'su belli oldu

Apple'ın koltuklarında değişiklikler yaşandı. Yeni COO belli oldu. Tim Cook'ta bir zamanlar Steve Jobs'ın koltuğuna oturmadan önce COO idi.









Bugün akşam saatleri itibariyle Apple'da birkaç atamalar gerçekleşti.Apple'ın yeni COO'su Jeff Williams'a oldu. Yeni COO Williams, 2008 yılında Apple ekibine gelmişti ve birçok görevde yer aldı. Bir zamanlar Tim Cook'ta şirketin COO'suydu. Şimdilerde Steve Jobs'ın koltuğuna oturan bir CEO. Doğal olarak bu atama ile birlikte akıllarda yeni soru işaretleri belirdi. Williams, Apple'ın ileride CEO koltuğuna oturabilecek mi?





Üst düzey atama sadece bununla sınırlı değil. Şirketin Küresel Pazarlamadan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olan Phil Schiller'in yetkileri arttı. App Store'un tüm platformlardaki yönetimi bundan böyle Schiller'da olacak. Johny Srouji ise Apple'ın Donanım Teknolojilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı görevini devraldı. Aynı zamanda Tor Myhren önümüzdeki ay itibariyle Pazarlama İletişiminden Sorumlu Başkan Yardımcısı olacak.

COO Nedir?

Chief Operating Officer şeklinde bir açılımı olan COO, CEO'nun altında konumlanmış bir pozisyondur. Yönetim kurulu başkanı olarak ifade edilebilir. Şirketin günlük iş akışındaki yönetimsel işlerin yürütülmesinden sorumlu tepe yöneticisidir.