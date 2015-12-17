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Facebook taksi işine giriyor

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'un hedefleri artıyor. İnternet üzerinden ulaşım sağlayan şirket Uber ile birlikte iş birliği planları yapıyor. İlk 20 dolarlık yolculuk ücretsiz olacak.
3 yıl
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Rabia Elmaslı
Haber Editörü
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Facebook, San Francisco, California menşeli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber ile beraber çalışacak. 
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Facebook taksi işine giriyor
 


Kullanıcılar sosyal ağ Facebook'un Messenger uygulaması üzerinden Uber araçlarını çağırabilecekler. Bunun için ekstradan Uber'in mobil uygulamasını yüklemelerine gerek kalmayacak. "Messenger'da Uber" uygulaması bu hafta itibariyle ABD'nin bazı eyaletlerinde kullanıma açılacak. Facebook'un 1.5 milyarlık kullanıcısını baz alırsak ortaklık girişimi başarılı bir şekilde sonuçlanırsa ulaşım şirketi yeni ortağından bolca ekmek yiyebilecek. 

Uber resmi blogunda yeni işbirliği için "Messenger'da Uber'i çağırmak, takip etmek ve ödeme yapmak bir mesaj atmak kadar basitleşecek" açıklamasını yaptı. Facebook ise bu konuda "süper basit" olacak diyor. "Şoför statüsü güncellemeleri ve ödeme fişleri Uber ile sizin aranızda özel bir sohbette iletilecek" sözlerini de açıklamasına ekliyor.

20 dolara kadarki ilk yolculuklar ücretsiz olarak gerçekleşecek. Bu promosyon ise sınırlı bir süre geçerli. Yeni projenin ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağına dair bir bilgi yok. 


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cHaftanın Hitleri Adolf 3 yıl
Aynen krdş
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orithyia 3 yıl
facebookun girmediği iş kaldı mı ?
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Godolphin 3 yıl
Uber türkiyede yok sanırım.Ama çok uygun fiyatlara götürüyorlar diğer ülkelerde.
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Seyrim 3 yıl
Türkiye'de de uygulamaya soksunlar da zarar nasıl edilir görsünler.. :)
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Guest-F8946C419 3 yıl
Twitter da o Zaman havayolu işine girsin.
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kadirirdem 3 yıl
Dolmuş otobüs vs yapmazsa ise şaşırmamak lazım...
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Mr. Jingles 3 yıl
Facebook da baya esnaf oldu maşallah.
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