Facebook taksi işine giriyor

Facebook, San Francisco, California menşeli Amerikan uluslararası ulaşım şebekesi şirketi Uber ile beraber çalışacak.









Kullanıcılar sosyal ağ Facebook'un Messenger uygulaması üzerinden Uber araçlarını çağırabilecekler. Bunun için ekstradan Uber'in mobil uygulamasını yüklemelerine gerek kalmayacak. "Messenger'da Uber" uygulaması bu hafta itibariyle ABD'nin bazı eyaletlerinde kullanıma açılacak. Facebook'un 1.5 milyarlık kullanıcısını baz alırsak ortaklık girişimi başarılı bir şekilde sonuçlanırsa ulaşım şirketi yeni ortağından bolca ekmek yiyebilecek.





Uber resmi blogunda yeni işbirliği için "Messenger'da Uber'i çağırmak, takip etmek ve ödeme yapmak bir mesaj atmak kadar basitleşecek" açıklamasını yaptı. Facebook ise bu konuda "süper basit" olacak diyor. "Şoför statüsü güncellemeleri ve ödeme fişleri Uber ile sizin aranızda özel bir sohbette iletilecek" sözlerini de açıklamasına ekliyor.





20 dolara kadarki ilk yolculuklar ücretsiz olarak gerçekleşecek. Bu promosyon ise sınırlı bir süre geçerli. Yeni projenin ülkemizde uygulanıp uygulanmayacağına dair bir bilgi yok.



