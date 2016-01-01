Intel'den Xiaomi'ye özel fiyat teklifleri

Xiaomi'nin bu yıl itibariyle dizüstü bilgisayar pazarına adım atacağı resmi ve gayrı resmi pek çok kaynak tarafından doğrulanmış durumda. Teknoloji dünyasında adını duyurduğu fiyat-performans dengesini dizüstü modellerine de getirmek isteyen Xiaomi, Intel ile özel bir işbirliği yapıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Xiaomi, maliyeti dengede tutmak adına dizüstü modellerinde Skylake veya Broadwell tabanlı işlemciler kullanmak istemiyor. Bunun yerine Haswell tabanlı ancak güçlü modeller tercih ederek, modern bir performans sunmayı amaçlıyor. İki önceki nesil olduğu için de Intel tarafından özel fiyat teklifleri hazırlanacak.





Xiaomi, Mi Pad 2 tablet modelinde Intel Atom X5-Z8500 yonga setine yer vererek Intel ile ortaklığın temellerini atmıştı. Dizüstü modelinde de bu ortaklık daha ileriye gidecek. Xiaomi'nin Çin'de beğenilen ve büyük kabul gören bir firma olması, dizüstü satışlarında yardımcı olacaktır. Intel sadece uygun fiyat değil Ar-Ge çalışmalarında da Xiaomi'ye yardımcı olacak. Çin'de iyi bir trend tutturabilirse hem Xiaomi hem de Intel bu ortaklıktan kazançlı çıkacak.





Haswell serisinden Core-i7 işlemciler ve 8GB/16GB RAM seçenekleri ile firmanın farklı boyutlarda dizüstü modelleri piyasaya sürmesi bekleniyor. Fiyatlar ise 400$-500$ arasında değişen seviyelerde olacak. Xiaomi doğrudan Apple'ı hedef alacağı için rekor incelik seviyelerine ulaşması bekleniyor. Aynı şekilde ülkenin beğenilen üreticisi Huawei de yıl içerisinde dizüstü modeli üretimine girmek istiyor. Muhtemelen benzer konfigürasyonlar ve fiyat etiketleri söz konusu olacak.

http://www.digitimes.com/news/a20151231PD201.html