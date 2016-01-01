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Intel'den Xiaomi'ye özel fiyat teklifleri

Tarihinde ilk kez bilgisayar pazarına adım atmaya hazırlanan Xiaomi'ye en büyük destek Intel'den geliyor. Firma hem fiyatlandırma hem de Ar-Ge olarak Xiaomi'nin yanında.
3 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'den Xiaomi'ye özel fiyat teklifleri

Xiaomi'nin bu yıl itibariyle dizüstü bilgisayar pazarına adım atacağı resmi ve gayrı resmi pek çok kaynak tarafından doğrulanmış durumda. Teknoloji dünyasında adını duyurduğu fiyat-performans dengesini dizüstü modellerine de getirmek isteyen Xiaomi, Intel ile özel bir işbirliği yapıyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre Xiaomi, maliyeti dengede tutmak adına dizüstü modellerinde Skylake veya Broadwell tabanlı işlemciler kullanmak istemiyor. Bunun yerine Haswell tabanlı ancak güçlü modeller tercih ederek, modern bir performans sunmayı amaçlıyor. İki önceki nesil olduğu için de Intel tarafından özel fiyat teklifleri hazırlanacak. 

Xiaomi, Mi Pad 2 tablet modelinde Intel Atom X5-Z8500 yonga setine yer vererek Intel ile ortaklığın temellerini atmıştı. Dizüstü modelinde de bu ortaklık daha ileriye gidecek. Xiaomi'nin Çin'de beğenilen ve büyük kabul gören bir firma olması, dizüstü satışlarında yardımcı olacaktır. Intel sadece uygun fiyat değil Ar-Ge çalışmalarında da Xiaomi'ye yardımcı olacak. Çin'de iyi bir trend tutturabilirse hem Xiaomi hem de Intel bu ortaklıktan kazançlı çıkacak. 

Haswell serisinden Core-i7 işlemciler ve 8GB/16GB RAM seçenekleri ile firmanın farklı boyutlarda dizüstü modelleri piyasaya sürmesi bekleniyor. Fiyatlar ise 400$-500$ arasında değişen seviyelerde olacak. Xiaomi doğrudan Apple'ı hedef alacağı için rekor incelik seviyelerine ulaşması bekleniyor. Aynı şekilde ülkenin beğenilen üreticisi Huawei de yıl içerisinde dizüstü modeli üretimine girmek istiyor. Muhtemelen benzer konfigürasyonlar ve fiyat etiketleri söz konusu olacak.  

http://www.digitimes.com/news/a20151231PD201.html Yorum Yaz
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Xiaomi SEN ADAMSIN HEM DE EN KOCA YÜREKLİSİNDEN
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1 Avatar
BluePage 3 yıl
rmbp kullanıcısı olarak benim aklımı çeldi.
11" temiz jilet gibi ince bişey üretse de alsak.
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SpyWar 3 yıl
teknolojik bir cihaz alacağım zaman, xiaomi de var mı diye bakar oldum.
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robustt 3 yıl
Resim 2009 model macbook air'ın aynısı.
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sertacarslan 3 yıl
Selçuk ALAGÖZ
sertacarslan
Selçuk ALAGÖZ dr20mouse : Rica ederim hocam ne demek. interwap : Hocam üretici 5 saatlik konuşma süresi vaadediyor. Açıkçası parça parça kullandığım için ben net olarak süre ölçümü yapmadım. Ama iphone üzerinden rahat 3-4 saatlik podcast dinleyip, sonra baya üzerine telefon görüşmesi yaptığımda oldu. Aleti kullanırken lan ne berbat şarjı var bunun demedim, aksine şarjıda iyi gidiyor bunun hissiyati oluştu bende. sertacarslan : Hocam latency süresini bilmiyorum açıkçası.
iPhone ile yazı yazarken mesela, tuşa bastıktan sonra sesi ne kadar süre sonra duyuyorsunuz kulaklıktan? Mesela saniyenin üçte biri, yada beşte biri gibi bir cevap verebilseniz çok faydası olurdu. Onlarca kulaklık incelemesi izledim/okudum, bu veriye bir türlü ulaşamadım hiçbir incelemede. Çok teşekkürler.
Sizin için şimdi test ettim. Önce kulaklık olmadan, telefonun kendi hoparlöründen gelen sesi dinledim, sonrada xiaomi yi bağlayıp öyle test ettim. Açıkçası aradaki farkı net bir şekilde anlayamadım. Sanki Xiaomi biraz geç geliyor gibi ama bu fark sizin dediğiniz gibi saniyenin 3/1 yada 5/1 gibi değil. En fazla saniyenin 100 de 5 , kadar anca vardır. Belkide hissettiğim fark psikolojiktir, söylediğim gibi insanın farketmesi çok zor. Umarım yardımcı olabilmişimdir.

Çok teşekkür ederim. Karar vermemde yardımcı oldunuz.
İyi forumlar.
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sertacarslan 3 yıl
Selçuk ALAGÖZ
Merakla bekiyoruz Xiaomi yi. Action Cam, Bluetooh kulaklık, powerbank ürünlerini kullanan birini kullanarak söylüyorum.

Merhaba,
Bluetooth kulaklığınızın latency süresi ne kadardır (yaklaşık kaç milisaniye)?
Alırsam, video izlerken yada telekonferans yaparken dudak senkronizasyonu sorunu yaşar mıyım diye merak ettim.
Cevabınız için şimdiden çok teşekkürler.
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
dr20mouse : Rica ederim hocam ne demek.


interwap : Hocam üretici 5 saatlik konuşma süresi vaadediyor. Açıkçası parça parça kullandığım için ben net olarak süre ölçümü yapmadım. Ama iphone üzerinden rahat 3-4 saatlik podcast dinleyip, sonra baya üzerine telefon görüşmesi yaptığımda oldu. Aleti kullanırken lan ne berbat şarjı var bunun demedim, aksine şarjıda iyi gidiyor bunun hissiyati oluştu bende.


sertacarslan : Hocam latency süresini bilmiyorum açıkçası.
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interwap 3 yıl
Selçuk ALAGÖZ
Merakla bekiyoruz Xiaomi yi. Action Cam, Bluetooh kulaklık, powerbank ürünlerini kullanan birini kullanarak söylüyorum.

BT kulaklık şarj ne kadar gidiyor? Özellikle müzik dinlemede.
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1BilimAdamı 3 yıl
Hepsiburada xiaomi,nin distribütörü olsa ya keşke mipad2 ve yeni laptpu efsane olacak gibi
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Guhong01 3 yıl
Resmi olarak ne zaman giriyor xiaomi ülkemize, yalan oldu heralde
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XPerience 3 yıl
Fakir Apple'ı gibi Xiaomi
Mesela bende Xiaomi Yi aksiyon kamerası, Piston 3 kulaklık ve 10400 Mah harici bataryası var. MiBand S de listeye eklenecek yakında, ne diyeyim hayranım firmaya ve kaliteli ürünlerine
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Kefelon 3 yıl
Tasarım olarak Macbook Air'e çok fazla benzeyecek. Bu fiyatada bu donanımla hem tasarım hem performans kralı cihaz olur ama stok sıkıntısı çekeriz sanırsam böyle bir cihazı yıllardır herkes bekliyordu. Semers umarım bolca getirmeyi başarır ülkemize
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mindtrap 3 yıl
O değilde modern bir performans ne demek sen onu bana açıkla editör.
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