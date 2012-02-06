Intel'in 10 çekirdekli Ivy Bridge EP işlemcisi test edildi

Intel'in önümüzdeki Nisan ayında lanse etmeye hazırlandığı 22nm Ivy Bridge işlemci ailesinin sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan Xeon serisi 10 çekirdekli versiyonu test edildi. Ivy Bridge-EP olarak geçen ve 3D transistör teknolojisini kullanan 10 çekirdekli işlemci LGA2011 yapısında olup sunucular için çift soketli kullanıma olanak tanıyor.

2.8GHz hızında çalışan mühendislik örneği işlemcide her çekirdek için 256Kb Seviye 2 ve toplamda 30MB Seviye 3 bellek kapasitesine yer veriliyor.Hyper-Threading teknolojisi ile 20 izlek desteği sunabilen işlemci, yayınlanan test sonuçlarına göer WPrime 1024M'i 158.5 saniyede, Fritz Chess uygulamasının 8 izlek aktif performans değerlendirmesinde ise 41.78X sonucuna imza atmış. Çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı 10 çekirdekli işlemcinin tüketici odaklı versiyonlarının sunulup sunulmayacağı da şu an için bilinmiyor. Bilindiği üzere Intel, Xeon serisi bazı işlemcileri masaüstü modellerden türetirken, bazı işlemcileri de bu alandaki hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda sunucu ve iş istasyonlarına özel tutuyor.