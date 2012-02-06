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Intel'in 10 çekirdekli Ivy Bridge EP işlemcisi test edildi

7 yıl
17,1b
1
22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 10 çekirdekli Ivy Bridge EP işlemcisi test edildi
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Intel'in önümüzdeki Nisan ayında lanse etmeye hazırlandığı 22nm Ivy Bridge işlemci ailesinin sunucu ve iş istasyonları için hazırlanan Xeon serisi 10 çekirdekli versiyonu test edildi. Ivy Bridge-EP olarak geçen ve 3D transistör teknolojisini kullanan 10 çekirdekli işlemci LGA2011 yapısında olup sunucular için çift soketli kullanıma olanak tanıyor.
2.8GHz hızında çalışan mühendislik örneği işlemcide her çekirdek için 256Kb Seviye 2 ve toplamda 30MB Seviye 3 bellek kapasitesine yer veriliyor.Hyper-Threading teknolojisi ile 20 izlek desteği sunabilen işlemci, yayınlanan test sonuçlarına göer WPrime 1024M'i 158.5 saniyede, Fritz Chess uygulamasının 8 izlek aktif performans değerlendirmesinde ise 41.78X sonucuna imza atmış. Çıkış tarihi ve fiyatı hakkında henüz net bir bilginin olmadığı 10 çekirdekli işlemcinin tüketici odaklı versiyonlarının sunulup sunulmayacağı da şu an için bilinmiyor. Bilindiği üzere Intel, Xeon serisi bazı işlemcileri masaüstü modellerden türetirken, bazı işlemcileri de bu alandaki hedef kitlenin ihtiyaçları doğrultusunda sunucu ve iş istasyonlarına özel tutuyor. 
Intel'in 10 çekirdekli Ivy Bridge EP işlemcisi test edildi
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Patronage 7 yıl en beğenilen HighonFire
BrokenCross


rabitelli

şu zımbırtıda 16 dene var.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


isteyen 1000$ ı bayılım aşşağıdan alabilir.
smsassembly.com/...

o zımbırtıya 1000 değil 1 dolar bile verilmez

1$ dolar deseler AMD'nin kapısına çadırkurarsın
BrokenCrossrabitellişu zımbırtıda 16 dene var....
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1 Yanıt Yanıtla +8
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perikentli 7 yıl
bunlar server için bunlarla bizlerin işi olmaz
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Alucard:. 7 yıl
AMD ' den şaşmam ben 10 core olsa benim için bir şey değişmiyecek 1 tane msn 1 tane media player 1 tane firefox 1 tane dota başka bir şey yok o yüzden 4ever AMD
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Yilsev 7 yıl
CPU-Z de Max TDP = 2 (yada 8 tam okunmuyor) Watt yazıyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Bildiğim kadarıyla o seviyede mobil işlemci bile yok?
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WinteR 7 yıl
AMD'de gelecek high end işlemcilere baltayı vurdu.
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Armin van Buuren* 7 yıl Yilsev
Yilsev

CPU-Z de Max TDP = 2 (yada 8 tam okunmuyor) Watt yazıyor. Bu nasıl mümkün olabiliyor? Bildiğim kadarıyla o seviyede mobil işlemci bile yok?

Arkadaşım çok güzel bir soru sormuşsunda yorumunu neden eksilemişler anlamadım

Forum seviyesi iyice düşüyor bu aralar...
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bayraak 7 yıl
AMD'nin işi bitti büyük ihtimalle işlemci üreticisi olarak (GPU karıştırmıyorum)
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alpa07 7 yıl
Kullanım amacı server.Bizi lgilendirmez :D
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interwap 7 yıl
Resimlerin tercümesi yayınlanacak mı?
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SlayerPIN 7 yıl
Xeon sonuçta sunucu için üretilmiş opteron gibi.
sonuçka kaç kişi alabilecektir ki ?
bir şey de yine soket değişimi...
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Cidelee 7 yıl
şimdi onlar(AMD) düşünsün.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl Cidelee
Cidelee

şimdi onlar(AMD) düşünsün.

AMD'nin düşüneceği birşey yok, zira Kurumsal pazarda INTEL'den geride zaten. AMD bu zamana kadar düşünmesi gerekirdi.
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E_Aydin35 7 yıl
İlk başlığı görünce ağzım açık kaldım öyle, şu şekilde "Ne 10 çekirdeklimi anasını". :)İntel şu sıralar pardon hep çok başarılı işler yapıyor doğrusu ben bu işlemcinin dizüstü için üretilecek olanının fiyatını düşünemiyorum? Tabi söz konusu İntel olunca fiyat ile birlikte performasn,kalite,ömür da fazla oluyor.:)
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turbo-powwer 7 yıl
Fotoları büyük boyutta göremiyorum sorun benim PC de mi acaba ?
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