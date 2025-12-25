Giriş
    Nvidia, Intel 18A testlerini askıya aldı: Intel hisseleri düştü

    Nvidia’nın Intel’in 18A üretim sürecini test etmeyi durdurduğu yönündeki haberlerin ardından Intel hisseleri düşüşe geçti. Gelişme, Intel’in çip üretim stratejisini yeniden tartışmaya açtı.

    Nvidia, Intel 18A testlerini askıya aldı: Intel hisseleri düştü Tam Boyutta Gör
    Intel hisseleri, Nvidia’nın Intel’in yeni nesil üretim sürecini test etmeyi durdurduğu yönündeki haberin ardından düşüşe geçti. Reuters’ın konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı habere göre Nvidia, Intel’in “18A” olarak adlandırılan ileri üretim teknolojisini yakın zamanda denedi ancak süreci bir sonraki aşamaya taşımama kararı aldı.

    18A test edildi ama ilerlenmedi

    Yaşanan bu gelişme, piyasalarda Intel’in dökümhane stratejisine yönelik soru işaretlerini yeniden gündeme getirdi. Haberde, Nvidia ve Intel sözcülerinin konuya ilişkin yorum taleplerine ilk etapta yanıt vermediği belirtildi. Intel cephesinden Reuters’a yapılan kısa açıklamada ise 18A üretim teknolojilerinin planlandığı şekilde ilerlediği ve süreçte bir aksama olmadığı vurgulandı. Buna rağmen yatırımcı tepkisi gecikmedi ve Intel hisseleri işlemlerin başlamasıyla birlikte yaklaşık yüzde 2,2 oranında değer kaybetti.

    Nvidia, Intel 18A testlerini askıya aldı: Intel hisseleri düştü Tam Boyutta Gör
    Intel, kısa süre önce Arizona’daki Ocotillo yerleşkesinde bulunan ve Fab 52 olarak adlandırılan yeni fabrikasını devreye almıştı. Bu tesis, 18A üretim tekniğiyle seri üretime geçen ilk fabrika olma özelliğini taşıyor. Şirket, bu teknolojiyi ABD’de geliştirilip kullanılan en ileri seviye yarı iletken üretim süreci olarak tanımlıyor. Intel’in hedefi, gelişmiş çipleri yeniden ABD’de üretmek ve bu alandaki küresel liderliği elinde bulunduran TSMC ile doğrudan rekabet edebilmek.

    Nvidia’nın Intel ile ilişkisi ise son aylarda stratejik bir boyut kazanmıştı. ABD hükümetinin Intel’de yaklaşık yüzde 10’luk bir pay almasının ardından Nvidia, Eylül ayında Intel’e 5 milyar dolarlık yatırım yapmayı kabul etmişti. Yapay zeka patlamasının merkezinde yer alan ve dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Nvidia’nın bu hamlesi, son yıllarda rakiplerinin gerisinde kalan ve finansal kayıplar yaşayan Intel için önemli bir destek olarak görülmüştü.

    18A teknolojisi, Intel’in en gelişmiş işlemcilerini yeniden kendi bünyesinde üretme hedefinin merkezinde yer alıyor. Şirket, bu sürecin yarı iletken endüstrisi açısından iki kritik yenilik barındırdığını belirtiyor. Bunlardan ilki, çiplerin temel yapı taşı olan transistörlere ilişkin. Intel’e göre 18A ile üretilecek çipler, gate-all-around adı verilen yeni nesil transistör mimarisini kullanan ilk ürünler olacak. Bu teknoloji, transistörler üzerinde çok daha hassas kontrol sağlanmasına imkan tanıyor. Sonuç olarak, daha fazla transistör barındıran, artan veri işleme ihtiyaçlarını karşılayabilen ve daha az enerji tüketen işlemcilerin önü açılıyor.

    İkinci yenilik ise çiplerin güç dağıtım mimarisi ile ilgili. Intel, bu alandaki iyileştirmenin uzun vadede daha verimli, daha serin çalışan ve performans ölçeklenebilirliği daha yüksek çiplerin geliştirilmesini mümkün kılacağını savunuyor. Ancak Nvidia’nın test sürecini askıya alması, 18A’nın ticari cazibesi ve büyük müşteriler tarafından benimsenme hızı konusunda belirsizlik yaratmış durumda.

    Bir şey söylemek için erken

    Intel 18A için Nvidia’nın gerçekten testleri durdurduğunu kabul etsek bile kesin bir şey söylemek yanlış olacaktır. Zira 18A süreci zaten en başından beri şirket içi bir süre olarka lanse edildi. Intel bunu Panthre Lake gibi çözümler için optimize ediyor. Nvidia veya diğer müşterileri hedefleyen çözüm ise sonraki 14A süreci. Ek olarak Nvidia, zaten 2nm için TSMC N2 sürecini güvence altına almış durumda. Haliyle Intel, şirket için birincil seçeneklerden birisi hiç olmadı.

