Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri için hazırladığı 7 serisi yonga setleri detaylandı

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E serisi işlemcilerini son çeyrekte pazara sunmaya hazırlanan Intel, Ivy Bridge kod adlı 22nm işlemcileri için çalışmalarını sürdürüyor. Ocak ayında yapılacak CES 2012 Fuarı'nda lanse edilmesi beklenen Ivy Bridge işlemcileri için yeni detaylar gelmeye devam ediyor. BIOS güncellemesi ile Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemciler için hazırlanan anakartlarda da kullanılabilecek Ivy Bridge işlemcilerinin asıl yuvası ise 7 serisi çipsetlerin kullanıldığı anakartlar olacak.

LGA1155 formunda olan Ivy Bridge işlemcilerle birlikte lanse edilecek 7 serisi yonga setleri, platform bazında önemli yenilikler ile gelecekler. Intel'in gün ışiğına çıkan bazı yeni dökümanlarına göre, Ivy Bridge işlemci ailesi için ilk etapta üçü tüketici sınıfı diğer üçü de kurumsal sınıf olmak üzere altı yeni çipset lanse edilecek. Son kullanıcılar için hazırlanan Z77, Z75 ve H77 yonga setlerinin tamamında D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerinin farklı kombinasyonları desteklenecek ve aynı anda üç monitöre görüntü aktarılabilecek. Sandy Bridge ve Ivy Bridge serisi işlemcilerle uyumlu olacak yeni yonga setleri aynı zamanda USB 3.0 teknolojisi için beklenen doğal desteği de getirecekler.

Eldeki verilere göre 7 serisi yonga setleri, dört adet USB 3.0 portuna, iki adet SATA-III ve dört adet te SATA-II portuna destek sunacaklar. Tabi 7 serisi çipsete sahip üst seviye anakartlarda, üçüncü parti kontrolcüler ile daha fazla sayıda port desteğinin sunulacağını söyleyebiliriz. Entegre Gigabit Ethernet desteği ile gelecek olan çipsetlerde ayrıca entegre ses, 8x PCIe 2.0 hattı ve güncellenmiş RAPID Storage Teknolojisi gibi özellikler de olacak. Yeni yonga setlerinden Z75 ve Z77, işlemciler için hız aşırtma desteği de sunacak ancak bu konudaki en iddialı çözüm olan X79 yonga seti, 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge-E serisi ile önümüzdeki yılın ilerleyen aylarında sunulacak.

Intel, Z75 ve Z77 yonga setleriyle çoklu GPU desteği de sunacak ancak birden fazla ekran kartı kullanıldığında PCIe hızının 8x + 8x konfigürasyonunda olması bekleniyor. Öte taraftan H77 yonga seti ise sadece GPU hız aşırtma (işlemciye entegre, DirectX 11 destekli yeni grafik birimi için) desteği sunacak.Yeni yonga setleri ayrıca SSD/HDD karma depolama sistemleri kullanmak isteyenler için Smart Response Teknolojisini de içerecekler ki biz bu teknolojiyi ilk defa 11 Mayıs'ta lanse edilecek Z68 çipsetinde göreceğiz.