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Intel’in M çekirdeği stratejisi, ARM mimarilerine meydan okuyor

Intel, yeni Core M serisi işlemciler ile hem tabletlere hem de fansız ikisi bir arada tabletlerde pazardaki dengeleri sarsacak işlere imza atmaya hazırlanıyor.
4 yıl
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İşlemci
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Intel, yeni Core M serisi işlemciler ile hem tabletlere hem de fansız ikisi bir arada tabletlerde pazardaki dengeleri sarsacak işlere imza atmaya hazırlanıyor.

14nm işlem teknolojisine sahip M çekirdeği ile taşınabilirlik, enerji tasarrufu ve yüksek performans üçgeninde en optimize işlemcileri hazırlamak için yoğun bir çaba sarfeden Intel, yeni tanıttığı yongasetleri ile 9mm inceliğe sahip fansız tabletlerin ve ikisi bir arada cihazların (tablet-laptop) önünü açıyor.

Üç farklı işlemci modeline sahip Intel Core M spesifikasyonları arasında HD5300 grafik işlemci yer alıyor. Core M-5Y10, M-5710a, M-5Y10 adlı yongalar, TDP’de 4.5 Watt’lık güç tüketimleri ile Intel tarihinin en düşük enerji tüketim değerine sahip ürünleri oldu.

İşlemci isimlendirmesinde Core M-5, i5’te olduğu gibi Hyper-Threading çift çekirdekli mimariyi ifade ediyor. Y, Broadwell-Y için kullanılırken, Y’den sonra gelen değerler, işlemcinin mevcut seri içindeki pozisyonunu niteliyor.

Core M serisi hem CPU hem de GPU için farklı zamanlarda ve farklı yüklerde güç dağımı yaparak, enerji tüketimi-performans dengesini çok daha iyi koruyor. Serinin en güçlü modeli olan M-5Y70’te hem tek hem de çift çekirdek, yük olmadığı durumda 1100MHz’de çalışabilirken Turbo Boost ile  2600MHz’e çıkabiliyor. Yeni HD5300 GPU ise 100MHz base frekansta çalışıyor, turbo modda ise 850MHz’e ulaşabiliyor. Ayrıca serinin en güçlüsü olan bu işlemci, Intel vPro ve Intel TXT desteklerine de sahip.  Diğer iki modelde ise bu destelerk sunulmuyor. 
GPU tarafında DirectX 11.2, OpenGL 4.2 ve HDMI üzerinden UltraHD (3840x2160) destekli OpenCL 2.0 özellikleri bulunuyor. Bu durum fansız tabletlerde veya dizüstü bilgisayarlarda UHD panellerin de önünü açmış olacak.

Bir önceki nesile göre %50 daha hızlı CPU ve %40 daha iyi grafik performansının yanı sıra 9mm’den küçük fansız tasarımlı ve yüksek performanslı ürünler mümkün hale gelecek. Yine bir önceki nesile göre 1.7 saat daha uzun pil ömrü de elde edilebilecek platformun diğer teknik özellikleri arasındaysa Intel Wireless-AC 7265, Intel Wireless Display 5.0, WiGig ile kablosuz dock desteği, Intel Smart Sound Teknolojisi, PC I/O USB 3.0, SATA, PCIe, Intel vPro Teknolojisi.

Intel’in M çekirdeği stratejisi, ARM mimarilerine meydan okuyor
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20’den fazla Core M tasarımının şimdiden hazır olduğunu ve önümüzdeki yıl satışa sunulacağını söyleyen Intel, bu alandaki ilk ürünü Computex’te açıklamıştı. Asus Transformer Book T300 Chi 12.5inç ekrana sahip fansız bir tablet. 7.3mm inceliğindeki tasarım, LTE desteği ve 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğü ile geliyor. Intel metal kasalı bu cihazın maksimum gövde ısısının tam yükte 41 derece olacağını belirtiyor.

Intel Core M kullanan yeni cihazlar Ekim ayında vitrine çıkmaya başlayacak ve 2015 yılının ilk çeyreği içinde Acer Aspire Switch 12, Asus TransformerBook T300FA, Asus Zenbook UX305, Dell Latitude 13 7000, HP Envy X2, Lenovo ThinkPad Helix gibi modeller ile yaygınlık kazanacak.


http://www.anandtech.com/show/8475/intels-core-m-strategy-cpu-specifications-for-9mm-fanless-tablets Yorum Yaz
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xmasx 4 yıl
Umarim intelin bu M islemcisi hem performans hemde gelisebilirlik acisindan basarili olur. Yakında herkesin elinde 12 inclik tabletler gorursek sasirmayacagim boylelikle laptoplarin pabucu da dama atılmıs olur.
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ççmuratçç 4 yıl
bu özellikleri ayrıntılı yazmışsınız teşekkürler ama benim gibi pek anlamayanların bi sonuca ulaşabildiğini sanmıyorum, öğrenmek istediğim tablette müthiş işler yapabilir ancak ultrabooklarda tatmin eder mi? yani asus zenbook serisinde kullanmış core-m 5y10 işlemci yakın fiyatlarda olan asus ux32ln i7 işlemci 8gb ram var kıyaslandığında aynı işi yada daha iyisini karşılar mı core-m çünkü 2.0 ghz diyor ve turbo boost hızı falan da yok???
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DH Misafiri 4 yıl
İşte sonunda devrim geldi
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sinoka 4 yıl
Core M için birkaç performans testi ortaya çıkmış, sonuçlar çok iyi görünüyor. Zaten şu an ilk nesil core i3 notebook kullanıyorum, performansından bir şikayetim yok. Bu Core M beni ziyadesi ile memnun edecektir. :)

anandtech.com/...

Bu arada testlerde surface pro 3 filan da var, resmen ölü doğdu surface pro'lar, 4'ü beklemek gerekir herhalde.

Çünkü bu core M ile surface pro'dan daha ince tablet/notebook'lar mümkün.

Mimimum full hd IPS ekranlı Core M tablet/notebook'lar harika olacak.

Sanırım ilk olarak Macbook Air ile gelecek, zaten normalde şu an satışta olması gerekiyordu ama Intel üretimlerde sıkıntıları aşamadı.

Chromebook'lar da sırada herhalde sene bitmeden geleceği söyleniyordu.
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deryagulu 4 yıl
ellerinize saglık
core m bir kaç testi yayınlanmıs gerçekten iyi duuyorlar
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sinoka 4 yıl
Bu Core-M mimarisini sabırsızlıkla bekliyorum, çünkü artık fan'lı bir laptop almak istemiyorum, gürültü olayını geçtim, işlemci ve fan arasındaki termal macun zaman geçtikçe işlevini kaybediyor, üstüne üstlük fan içine tozlar birikiyor. Gün geçtikçe laptop'ın performansı azalıyor. Piyasadaki birçok laptop'ın fanına ulaşıp termal macun değiştirmek ve tozları temizlemek çok zor, laptop'ı dağıtmak gerekiyor!

Diğer taraftan Intel'in mobil piyasada güçlenmesini hiç istemiyorum, çünkü hem tasarım hem de dünyanın en iyi döküm (çip üretim) fabrikaları elinde olduğu için piyasada tekel olacak tıpkı bugün PC piyasasında olduğu gibi.

Tekel olduktan sonra tekonolojiyi gıdım gıdım ilerletecek!

Yabancı bir forumda görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam, Intel'in 2. nesil i7 işlemcisi ile 4. nesil arasında çok aman aman bir fark yok! Ama mobil piyasa şimdiye kadar hep performansı katlaya katlaya ilerletiyor.

Bu arada AMD'ninde 4.5 watt fansız işlemcileri var. Hatta hp'nin aşağıdaki ürünü de var
liliputing.com/...

Umarım Samsung ve Global Founders, bir an önce 14nm'ye geçer

Böylece, Apple, Samsung, AMD, Qualcomm, NVidia, Mediatek vs 14nm'nin nimetlerinden yararlanacak işlemciler ortaya koyar.

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Umutcan 4 yıl
Fiyatları düşse de 200-250tl civarına x86 windows 8'li ucuz tabletler görsek artık, kullanmasam bile alır media player/server/download cihazı niyetine kullanırım.
Şu an aynı işi rockchip SoC kullanan mk808 cotton candy minipc ile yapıyorum linux üzerinden(androidi kaldırdım picuntu kullanıyorum), 3-5w tüketimle 7/24 download ve dosya sunucusu. Ama ubuntunun arm-hf platformu için yazılım/binary bulunabilirliği biraz zayıf, çoğu yazılım x86-64 exclusive.
Bu tarz düşük güç tüketimli x86'lar ile gelin bize :)
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Rubisco 4 yıl sinoka
Yanlış anlaşılma ve yanlış şeye vurgu olmasın diye, neyle neyi karşılaştırarak katlanarak artıyor diyorsun? Bunun için de ne kadarlık bi zamanı ele alıyorsun?

Direk olarak, A8 ile A15'in perf farkına bak denilmemeliı. A8 2005'in mimarisi, A15 2010'un. Oysa 2010'da hala A8'li cihazlar yaygın olarak bulunuyordu / kullanılıyordu?? Hem aradaki süre, hemde bu süreler boyunca yeni cihazlara geçilmemiş olmasını da dikkate almak lazım bana göre.


Elma armut karşılaştırması olsun diye bunu yazacam, alakasızlık olduğnu ve elma armut olduunu biliyorum, ve sırf amprik karşılaştırmada argüman olarak kullanılaibileceğini göstermek için :

2005/2006 >> Intel P4 (Prescott / Cedarmill >> 6xx olan P4ler)

2010 >> Westmere >> i7 970 mesela

Bu şekilde bakınca Intel mimarileri arasında da devasa fark var.


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İşin içine maliyet, farklı pazar hedefleri, farklı politikalar vs. girince Intel mobil alanda tekel olabilir gibi durmuyor. Şimdiki pazar profiline bakılırsa herkese göre idare edilecek kadar yer var şimdilik. Intel'i 200tl altı tabletlerde görebilmemiz Allwinner/Rockchip'i nasıl bi anda fena halde sıkıştırmadıysa ileride de oyun dışında bırakabilir gibi gözükmüyor şimdilik. Sadece iyi bi alternatif olarak heryere yayılıyor gibi duruyor.

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Public_Enemy 4 yıl
intel'in kendi tesisleri, kendi üretim teknikleri olması büyük avantaj, tasarıma başlandığı andan pazara çıkış anına geçen süreyi minimuma indirebiliyorlar, bu da teknolojik olarak hep önde olmalarını, buradaki örnekte ise geriden gelip yakalamalarını sağlıyor, masaüstü platformlarda amd'den umut vaad eden işlemciler duyuyoruz, hevesleniyoruz ama amd onu piyasaya sürene kadar intel çoktan bir sonraki jenerasyonu piyasaya sürmüş oluyor.
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Batuist 4 yıl
Fansız tabletlerin önünü mü açıyor.. vay arkadaş.. demek o vııızzz sesi tabletlerdeki fan sesiymiş.. Sayın editör şu kullandığınız fanlı tabletin bir resmini koyunda fanlı tablet nasıl oluyor görelim.. herkes görsün..
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WarSaw 4 yıl
İşte bunlar X86 nın mobil arenadaki yaklaşan sağlam ayak sesleri. Birde üzerine X86 nın hakkını veren windows mobil işletim sistemi çıkarttılarmı iş tamamdır. Başlasın film ondan sonra.
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canguler917 4 yıl
En dusuk guc tuketimliler bunlar ise suan telefonlardaki atomlar daha yuksek mi enerji tuketiyor?zannetmiyorum
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Quaick 4 yıl
Bunlara fan takıp overclockliycaksin :D
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