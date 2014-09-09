Intel’in M çekirdeği stratejisi, ARM mimarilerine meydan okuyor

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Intel, yeni Core M serisi işlemciler ile hem tabletlere hem de fansız ikisi bir arada tabletlerde pazardaki dengeleri sarsacak işlere imza atmaya hazırlanıyor.
14nm işlem teknolojisine sahip M çekirdeği ile taşınabilirlik, enerji tasarrufu ve yüksek performans üçgeninde en optimize işlemcileri hazırlamak için yoğun bir çaba sarfeden Intel, yeni tanıttığı yongasetleri ile 9mm inceliğe sahip fansız tabletlerin ve ikisi bir arada cihazların (tablet-laptop) önünü açıyor.
Üç farklı işlemci modeline sahip Intel Core M spesifikasyonları arasında HD5300 grafik işlemci yer alıyor. Core M-5Y10, M-5710a, M-5Y10 adlı yongalar, TDP’de 4.5 Watt’lık güç tüketimleri ile Intel tarihinin en düşük enerji tüketim değerine sahip ürünleri oldu.
İşlemci isimlendirmesinde Core M-5, i5’te olduğu gibi Hyper-Threading çift çekirdekli mimariyi ifade ediyor. Y, Broadwell-Y için kullanılırken, Y’den sonra gelen değerler, işlemcinin mevcut seri içindeki pozisyonunu niteliyor.
Core M serisi hem CPU hem de GPU için farklı zamanlarda ve farklı yüklerde güç dağımı yaparak, enerji tüketimi-performans dengesini çok daha iyi koruyor. Serinin en güçlü modeli olan M-5Y70’te hem tek hem de çift çekirdek, yük olmadığı durumda 1100MHz’de çalışabilirken Turbo Boost ile 2600MHz’e çıkabiliyor. Yeni HD5300 GPU ise 100MHz base frekansta çalışıyor, turbo modda ise 850MHz’e ulaşabiliyor. Ayrıca serinin en güçlüsü olan bu işlemci, Intel vPro ve Intel TXT desteklerine de sahip. Diğer iki modelde ise bu destelerk sunulmuyor.
GPU tarafında DirectX 11.2, OpenGL 4.2 ve HDMI üzerinden UltraHD (3840x2160) destekli OpenCL 2.0 özellikleri bulunuyor. Bu durum fansız tabletlerde veya dizüstü bilgisayarlarda UHD panellerin de önünü açmış olacak.
Bir önceki nesile göre %50 daha hızlı CPU ve %40 daha iyi grafik performansının yanı sıra 9mm’den küçük fansız tasarımlı ve yüksek performanslı ürünler mümkün hale gelecek. Yine bir önceki nesile göre 1.7 saat daha uzun pil ömrü de elde edilebilecek platformun diğer teknik özellikleri arasındaysa Intel Wireless-AC 7265, Intel Wireless Display 5.0, WiGig ile kablosuz dock desteği, Intel Smart Sound Teknolojisi, PC I/O USB 3.0, SATA, PCIe, Intel vPro Teknolojisi.
20’den fazla Core M tasarımının şimdiden hazır olduğunu ve önümüzdeki yıl satışa sunulacağını söyleyen Intel, bu alandaki ilk ürünü Computex’te açıklamıştı. Asus Transformer Book T300 Chi 12.5inç ekrana sahip fansız bir tablet. 7.3mm inceliğindeki tasarım, LTE desteği ve 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğü ile geliyor. Intel metal kasalı bu cihazın maksimum gövde ısısının tam yükte 41 derece olacağını belirtiyor.
Intel Core M kullanan yeni cihazlar Ekim ayında vitrine çıkmaya başlayacak ve 2015 yılının ilk çeyreği içinde Acer Aspire Switch 12, Asus TransformerBook T300FA, Asus Zenbook UX305, Dell Latitude 13 7000, HP Envy X2, Lenovo ThinkPad Helix gibi modeller ile yaygınlık kazanacak.
http://www.anandtech.com/show/8475/intels-core-m-strategy-cpu-specifications-for-9mm-fanless-tablets Yorum Yaz Paylaş Tweetle
anandtech.com/...
Bu arada testlerde surface pro 3 filan da var, resmen ölü doğdu surface pro'lar, 4'ü beklemek gerekir herhalde.
Çünkü bu core M ile surface pro'dan daha ince tablet/notebook'lar mümkün.
Mimimum full hd IPS ekranlı Core M tablet/notebook'lar harika olacak.
Sanırım ilk olarak Macbook Air ile gelecek, zaten normalde şu an satışta olması gerekiyordu ama Intel üretimlerde sıkıntıları aşamadı.
Chromebook'lar da sırada herhalde sene bitmeden geleceği söyleniyordu.
core m bir kaç testi yayınlanmıs gerçekten iyi duuyorlar
Diğer taraftan Intel'in mobil piyasada güçlenmesini hiç istemiyorum, çünkü hem tasarım hem de dünyanın en iyi döküm (çip üretim) fabrikaları elinde olduğu için piyasada tekel olacak tıpkı bugün PC piyasasında olduğu gibi.
Tekel olduktan sonra tekonolojiyi gıdım gıdım ilerletecek!
Yabancı bir forumda görmüştüm yanlış hatırlamıyorsam, Intel'in 2. nesil i7 işlemcisi ile 4. nesil arasında çok aman aman bir fark yok! Ama mobil piyasa şimdiye kadar hep performansı katlaya katlaya ilerletiyor.
Bu arada AMD'ninde 4.5 watt fansız işlemcileri var. Hatta hp'nin aşağıdaki ürünü de var
liliputing.com/...
Umarım Samsung ve Global Founders, bir an önce 14nm'ye geçer
Böylece, Apple, Samsung, AMD, Qualcomm, NVidia, Mediatek vs 14nm'nin nimetlerinden yararlanacak işlemciler ortaya koyar.
Şu an aynı işi rockchip SoC kullanan mk808 cotton candy minipc ile yapıyorum linux üzerinden(androidi kaldırdım picuntu kullanıyorum), 3-5w tüketimle 7/24 download ve dosya sunucusu. Ama ubuntunun arm-hf platformu için yazılım/binary bulunabilirliği biraz zayıf, çoğu yazılım x86-64 exclusive.
Bu tarz düşük güç tüketimli x86'lar ile gelin bize :)
Direk olarak, A8 ile A15'in perf farkına bak denilmemeliı. A8 2005'in mimarisi, A15 2010'un. Oysa 2010'da hala A8'li cihazlar yaygın olarak bulunuyordu / kullanılıyordu?? Hem aradaki süre, hemde bu süreler boyunca yeni cihazlara geçilmemiş olmasını da dikkate almak lazım bana göre.
Elma armut karşılaştırması olsun diye bunu yazacam, alakasızlık olduğnu ve elma armut olduunu biliyorum, ve sırf amprik karşılaştırmada argüman olarak kullanılaibileceğini göstermek için :
2005/2006 >> Intel P4 (Prescott / Cedarmill >> 6xx olan P4ler)
2010 >> Westmere >> i7 970 mesela
Bu şekilde bakınca Intel mimarileri arasında da devasa fark var.
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İşin içine maliyet, farklı pazar hedefleri, farklı politikalar vs. girince Intel mobil alanda tekel olabilir gibi durmuyor. Şimdiki pazar profiline bakılırsa herkese göre idare edilecek kadar yer var şimdilik. Intel'i 200tl altı tabletlerde görebilmemiz Allwinner/Rockchip'i nasıl bi anda fena halde sıkıştırmadıysa ileride de oyun dışında bırakabilir gibi gözükmüyor şimdilik. Sadece iyi bi alternatif olarak heryere yayılıyor gibi duruyor.