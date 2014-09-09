Intel’in M çekirdeği stratejisi, ARM mimarilerine meydan okuyor

Intel, yeni Core M serisi işlemciler ile hem tabletlere hem de fansız ikisi bir arada tabletlerde pazardaki dengeleri sarsacak işlere imza atmaya hazırlanıyor.





14nm işlem teknolojisine sahip M çekirdeği ile taşınabilirlik, enerji tasarrufu ve yüksek performans üçgeninde en optimize işlemcileri hazırlamak için yoğun bir çaba sarfeden Intel, yeni tanıttığı yongasetleri ile 9mm inceliğe sahip fansız tabletlerin ve ikisi bir arada cihazların (tablet-laptop) önünü açıyor.

Üç farklı işlemci modeline sahip Intel Core M spesifikasyonları arasında HD5300 grafik işlemci yer alıyor. Core M-5Y10, M-5710a, M-5Y10 adlı yongalar, TDP’de 4.5 Watt’lık güç tüketimleri ile Intel tarihinin en düşük enerji tüketim değerine sahip ürünleri oldu.





İşlemci isimlendirmesinde Core M-5, i5’te olduğu gibi Hyper-Threading çift çekirdekli mimariyi ifade ediyor. Y, Broadwell-Y için kullanılırken, Y’den sonra gelen değerler, işlemcinin mevcut seri içindeki pozisyonunu niteliyor.





Core M serisi hem CPU hem de GPU için farklı zamanlarda ve farklı yüklerde güç dağımı yaparak, enerji tüketimi-performans dengesini çok daha iyi koruyor. Serinin en güçlü modeli olan M-5Y70’te hem tek hem de çift çekirdek, yük olmadığı durumda 1100MHz’de çalışabilirken Turbo Boost ile 2600MHz’e çıkabiliyor. Yeni HD5300 GPU ise 100MHz base frekansta çalışıyor, turbo modda ise 850MHz’e ulaşabiliyor. Ayrıca serinin en güçlüsü olan bu işlemci, Intel vPro ve Intel TXT desteklerine de sahip. Diğer iki modelde ise bu destelerk sunulmuyor.

GPU tarafında DirectX 11.2, OpenGL 4.2 ve HDMI üzerinden UltraHD (3840x2160) destekli OpenCL 2.0 özellikleri bulunuyor. Bu durum fansız tabletlerde veya dizüstü bilgisayarlarda UHD panellerin de önünü açmış olacak.





Bir önceki nesile göre %50 daha hızlı CPU ve %40 daha iyi grafik performansının yanı sıra 9mm’den küçük fansız tasarımlı ve yüksek performanslı ürünler mümkün hale gelecek. Yine bir önceki nesile göre 1.7 saat daha uzun pil ömrü de elde edilebilecek platformun diğer teknik özellikleri arasındaysa Intel Wireless-AC 7265, Intel Wireless Display 5.0, WiGig ile kablosuz dock desteği, Intel Smart Sound Teknolojisi, PC I/O USB 3.0, SATA, PCIe, Intel vPro Teknolojisi.

20’den fazla Core M tasarımının şimdiden hazır olduğunu ve önümüzdeki yıl satışa sunulacağını söyleyen Intel, bu alandaki ilk ürünü Computex’te açıklamıştı. Asus Transformer Book T300 Chi 12.5inç ekrana sahip fansız bir tablet. 7.3mm inceliğindeki tasarım, LTE desteği ve 2560x1600 piksel ekran çözünürlüğü ile geliyor. Intel metal kasalı bu cihazın maksimum gövde ısısının tam yükte 41 derece olacağını belirtiyor.





Intel Core M kullanan yeni cihazlar Ekim ayında vitrine çıkmaya başlayacak ve 2015 yılının ilk çeyreği içinde Acer Aspire Switch 12, Asus TransformerBook T300FA, Asus Zenbook UX305, Dell Latitude 13 7000, HP Envy X2, Lenovo ThinkPad Helix gibi modeller ile yaygınlık kazanacak.





http://www.anandtech.com/show/8475/intels-core-m-strategy-cpu-specifications-for-9mm-fanless-tablets