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Intel'in Medfield tabanlı akıllı telefon/tablet işlemcisi Atom Z2610 olarak isimlendirildi

7 yıl
11,4b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için pazara sunacağı Medfield tabanlı yeni ultra mobil işlemcisi Atom Z2610 olacak. En iyi ihtimalle ikinci çeyrekte yani Nisan-Haziran döneminde pazarda olması beklenen yeni işlemci, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Atom mimarisini temel alan yongada sistem tipi Penwell tasarımını temel alıyor. Entegre grafik çözümü olarak Imagination firmasının PowerVR SGX 540 çözümünü (aynı GPU, Galaxy Nexus ve Droid RAZR gibi güncel akıllı telefon modellerinde de yer alıyor) kullanan işlemci, düşük güç tüketimli LPDDR2 belleklerle kullanılabiliyor ve 16 Megapiksele kadar çift kamera desteği sunuyor.
1080p video işleme ve 1080p çözünürlüğünde çift video akışını destekleme gibi özelliklerle donatılan işlemci, aynı zamanda WiDi kablosuz görüntü aktarım teknolojisiyle de kullanılabiliyor. HDMI ve USB 2.0 gibi bağlantı özelliklerine destek sunan Atom Z2610 işlemcisi ile Intel, mobil cihazların veri güvenliğine de büyük önem veriyor ve cihaz çalışması ya da kaybolması gibi durumlar için işlemciye entegre güvenlik motoru ile uzaktan cihaz temizleme gibi yetenekler de sergileyecek. Android 4.0 işletim sistemi için optimize edilen Atom Z2610 işlemcisini kullanan ilk cihazların, ay sonunda İspanya'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.

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jay jay justified 7 yıl en beğenilen
Yazık, şunların hepsini zamanında netbooklar için yapsalardı keşke. 1080p çift video akışı diyor, zamanında 720p tek video akışını bile beceremeyen P4 kırması Atom işlemcileri koydular netbooklara.

Çok kızıyorum bu adamlara.
Yazık, şunların hepsini zamanında netbooklar için yapsalardı keşke. 1080p çift video akışı diyor, zamanında 720p tek video akışını bile beceremeyen P4 kırması ...
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OverClocK1ng 7 yıl
İşte buradan yukarıdaki akıllı telefon işlemcisinin çift 1080p video akışını oynatmasından şunu anlıyoruz:
Normal netbooklar tek 1080p yi bile oynatamıyor. En azından bendeki öyle. Bu cihaz ikisini birden oynatabiliyorsa bu bilerek yapılmış bir şeydir. Tabii ki netbookları yavaş yapacaklar ki performans isteyen kişi gidip ultra mobile denilen daha pahalı işlemci olanlarını alsın. Eğer Atom kullanan netbooklar da 1080p yi oynatacak kadar hızlı olsaydı pek çok kişi ultra mobile a çok para bayılacağına gider Atom alırdı.
Tabi bunu akıllı telefon pazarında yapamıyor Intel. Çünkü masaüstü ve dizüstü pazarında rakibi pek olmadığı için at koşturuyor ve istediği gibi piyasayı yönlendirebiliyor.
Ama akıllı telefon pazarında durum öyle değil. O piyasanın paşa babası ARM olduğu için Intel onlarla yarışabilmek adına Atom'a 1080p çift video akışını da destekletiyor. Demek ki olabiliyormuş ta işine gelmiyormuş...
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hacı.basat 7 yıl
Değil telefon, hesap makinesi içinde bile bu saatten sonra intelmiş atommuş tövbe. Intelin Netbookdu, itx anakartlardı gördük onlardan göreceğimizi, Via Nano işlemcili sistem topladım da, oh dedim.
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DH Misafiri 7 yıl
22nm (yada daha düşük) 3D Transistör üretim teknolojisini mobil platforma taşıdıklarında asıl sıçramayı gerçekleştirecekler diye düşünüyorum.
Sahaya bir oyuncunun daha inmesi güzel olacak, rekabetten her zaman tüketici karlı çıkar.
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DH Misafiri 7 yıl
Powerofdreams
ARM gecmesi icin kirk firin ekmek yemesi lazim...

ARM nin inteli geçmesi içinmi yoksa intelin arm yi geçmesi içinmi :O
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Powerofdreams 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Powerofdreams



ARM gecmesi icin kirk firin ekmek yemesi lazim...




ARM nin inteli geçmesi içinmi yoksa intelin arm yi geçmesi içinmi :O

Yani mobil islemci alaninda Intel'in Arm'yi gecmesi icin.
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Max payne 35 7 yıl
İntel çok iyi atılımlar yapıyor ve bu atılımların karşılığını fazlasıyla alacaklar ben buna inanıyorum. Bakalım AMD cephesinde neler olacak?
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Powerofdreams 7 yıl
ARM gecmesi icin kirk firin ekmek yemesi lazim...
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acmtncy 7 yıl
intelin bu pazara girmesi iyi oldu performans olarak iyi gözüküyor ama çıktıktan sonra tarafsız bir inceleme görmek gerek
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cgdincer 7 yıl
microsoftun x86 mimarinde intel ile geliştirip yaptıklarını yeni nesil arm mimarisinde devam ettirecek olmaları beklenen bir durum. windows mobile ın çıkışıyla intel aynı statejiyi mobil platformda sürdürmek isteyecek
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E_Aydin35 7 yıl
Oo Qualcomm'a çok büyük rakip geliyor babacan İntel..Sevindim isimde tanıdık .. İntel sallar bu pazarı.
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Placebo Effect 7 yıl
Sanmıyorum ki 500TL civarı telefonlarda olsun. Buda benim için hayal demektir. Çok güçlü işlemci yapcaklarına f/p işlemcisi yapsalar daha iyi olur. Ne biçim işse segment kavramı yok eski işlemciler düşük ve orta segment yerine geçiyor.
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jay jay justified 7 yıl
Yazık, şunların hepsini zamanında netbooklar için yapsalardı keşke. 1080p çift video akışı diyor, zamanında 720p tek video akışını bile beceremeyen P4 kırması Atom işlemcileri koydular netbooklara.

Çok kızıyorum bu adamlara.
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