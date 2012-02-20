Intel'in Medfield tabanlı akıllı telefon/tablet işlemcisi Atom Z2610 olarak isimlendirildi

Intel'in akıllı telefon ve tablet bilgisayarlar için pazara sunacağı Medfield tabanlı yeni ultra mobil işlemcisi Atom Z2610 olacak. En iyi ihtimalle ikinci çeyrekte yani Nisan-Haziran döneminde pazarda olması beklenen yeni işlemci, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Atom mimarisini temel alan yongada sistem tipi Penwell tasarımını temel alıyor. Entegre grafik çözümü olarak Imagination firmasının PowerVR SGX 540 çözümünü (aynı GPU, Galaxy Nexus ve Droid RAZR gibi güncel akıllı telefon modellerinde de yer alıyor) kullanan işlemci, düşük güç tüketimli LPDDR2 belleklerle kullanılabiliyor ve 16 Megapiksele kadar çift kamera desteği sunuyor.

1080p video işleme ve 1080p çözünürlüğünde çift video akışını destekleme gibi özelliklerle donatılan işlemci, aynı zamanda WiDi kablosuz görüntü aktarım teknolojisiyle de kullanılabiliyor. HDMI ve USB 2.0 gibi bağlantı özelliklerine destek sunan Atom Z2610 işlemcisi ile Intel, mobil cihazların veri güvenliğine de büyük önem veriyor ve cihaz çalışması ya da kaybolması gibi durumlar için işlemciye entegre güvenlik motoru ile uzaktan cihaz temizleme gibi yetenekler de sergileyecek. Android 4.0 işletim sistemi için optimize edilen Atom Z2610 işlemcisini kullanan ilk cihazların, ay sonunda İspanya'da gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.