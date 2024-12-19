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    AMD Ryzen 5 9600 için tarih verildi: İşte beklenenler

    AMD, Ocak ayının sonunda Ryzen 5 9600 modelini duyurmaya hazırlanıyor. Yeni işlemci, Wraith Stealth ve daha fazlasıyla satışa çıkacak. İşte tüm bildiklerimiz...
    AMD Ryzen 5 9600 için tarih verildi: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    AMD, Ryzen 9950X, 9900X, 9700X ve 9600X modellerini geçtiğimiz Ağustos ayında duyurmuş ve daha sonrasında 3D V-Cache sürümlerini piyasaya sürmüştü. Günümüzde ise şirket, odağını giriş seviyesi modellere çevirmiş durumda. Son olarak 2025 yılında tanıtılacak Ryzen 5 9600 ortaya çıktı.

    AMD Ryzen 5 9600 geliyor

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ryzen 9000 işlemcilerin duyurusundan birkaç ay geçti ve seride yalnızca dört modele sahibiz. Dolayısıyla AMD'nin (X3D yongaları hariç) sadece dört CPU ile devam etmesi pek olası değil. Üstelik bu yalnızca Ryzen 9600'ü değil, aynı zamanda daha fazla X olmayan sürümü de kapsıyor. Ancak, şu anda yalnızca Ryzen 5 9600 onaylanmış gibi görünüyor.

    Son gelen bilgilere göre Ryzen 5 9600, Ocak 2025 sonlarında piyasaya çıkacak. İşlemci, Ryzen 5 9600X'te olduğu gibi 105W TDP, 6 çekirdek 12 iş parçacığı konfigürasyonunu koyuracak ve 9600X'ten daha düşük saat hızlarına sahip olacak. Ayrıca iyi haber şu ki, X modeline kıyasla Wraith Stealth soğutucu ile geliyor.

    İşlemcinin fiyatı ise henüz açıklanmadı. Ancak Ryzen 5 7600'ün 269 dolar fiyatla tanıtıldığını hatırlatalım. Dolaysıyla Ryzen 5 9600'ün mevcut fiyat indirimleri ve düşük talep nedeniyle 230 dolar bandında tanıtıldığını görebiliriz. 

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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    gelen aramaya cevap vermediğim arayana otomatik mesaj gönderme kimliğimi iptal ettim ama buldum hapşırmak istiyorum ama hapşıramıyorum tivibu kanal listesi güncelleme vernik atması çözümü

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