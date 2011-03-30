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Intel'in X79 yonga seti detaylandı; Sandy Bridge-E işlemcileri için geliyor!

8 yıl
15,1b
1
18
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge kod adını taşıyan yeni nesil işlemcilerini ve bu işlemcilerle kullanılmak üzere hazırladığı P67/H67 çipsetlerini geçtiğimiz Ocak ayında pazara sunan Intel, yüksek performans segmentine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Intel'in güncel ürün gamındaki Sandy Bridge işlemciler firmanın performans çözümlerini oluşturuyor ve Bloomfield kod adını taşıyan LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler ve X58 çipsetlinin yerini alacak 2011 pinli yeni işlemciler, Sandy Bridge-E (Enthusiast) serisi olarak yılın ilerleyen aylarında, muhtemelen son çeyrek içerisinde lanse edilecekler. LGA2011 platformundaki Sandy Bridge-E işlemcileri için aynı zamanda yeni bir çipset hazırlayan Intel, gün ışığına çıkan güncel yol haritasına göre, uzun süredir X68 olarak konuşulan yeni çipset modelini, X79 adı altında pazara sunacak gibi görünüyor.

Intel'in X79 yonga seti detaylandı; Sandy Bridge-E işlemcileri için geliyor!
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Yol haritasında da anlaşılabileceği üzere X79 yonga seti aynı zamanda 7 serisi çipset ailesinin ilk üyesi olacak. Bu önemli detay zira 7 serisi yonga seti, Ivy Bridge kod adını taşıyan 22nm işlemcilerle birlikte yaygınlaşacak. Yani bu demek oluyor ki aynı Sandy Bridge jenerasyonunda olduğu gibi Intel, Ivy Bridge jenerasyonunda da önce orta ve performans segmentleriyle başlayacak ve en yüksek performans segmenti için bir süre bir önceki jenerasyon (Sandy Bridge-E) ile devam edecek. Tahmin edilebileceği üzere X79 sahip olduğu özelliklerle P67'den çok daha gelişmiş bir yapı arz ediyor ve AMD cephesinde Bulldozer işlemciler için hazırlanan RD990 kod adlı 990FX yonga setiyle rakip olması bekleniyor. X79 yonga seti aynı X58'de olduğu gibi çoklu ekran kartları için PCIe x16 + PCIe x16 kurulumuna olanak tanırken aynı zamanda artan bant genişliği sayesinde dörtlü konfigürasyonlarda 4x PCIe 8x konfigürasyonuna da olanak tanıyor. Toplamda 8 adet PCIe 2.0 hattına sahip olan çipsette entegtre Gigabit Ethernet MAC de bulunuyor.

Sandy Bridge-E serisi yeni işlemcilerdeki IMC yani entegre bellek kontrolcüsü dört kanal DDR3 desteği sunacağı için X79 yonga setini kullanan anakartlarda en az dört adet DIMM slotuna yer verilmesi beklenirken, özelleştirilmiş tasarıma sahip üst seviye modellerde 8 adet DIMM slotuna yer verilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. X79 yonga seti de Intel'in güncel ürün gamındaki mevcut çipset modellerinde olduğu gibi USB 3.0 desteği sunmuyor. 14 adet USB 2.0 portuna olanak tanıyan X79 yonga setinin kullanıldığı anakartlarda, USB 3.0 için NEC/Renesas ve ASMedia gibi firmaların üçüncü parti USB 3.0 kontrolcülerine ihtiyaç duyulacak. Tabi bu noktada Intel'in LGA2011 platformuyla birlikte Thunderbolt teknolojisini kullanmaya başlaması da beklenebilir. Sadece iki adet SATA-III portuna doğal destek sunan 6 serisi yonga setlerinden farklı olarak X79 çipsetinde Intel, 10 adet SATA-III portuna olanak tanırken, SAS (Serial Attached SCSI), RAID 0, 1, 5 ve 10 kurulumlarına da destek veriliyor.

Intel'in X79 yonga seti detaylandı; Sandy Bridge-E işlemcileri için geliyor!
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Intel X79 yonga seti için henüz herhangi bir maliyet bilgisi bulunmuyor ancak aynı Extreme Edition serisi işlemciler gibi X serisi çipsetler de Intel'in en yüksek maliyetli yonga seti grubunu oluşturuyorlar. Henüz resmi anlamda herhangi bir bilgi olmamakla birlikte X serisinin daha önceki üyelerinden hareketle X79 için adetli alımlardaki maliyetin 50 doların üzerinde olacağı tahmini yapılabilir. Öte taraftan yukarıda Intel'in Thunderbolt teknolojisini kullanabileceğinden de bahsetmiştik. Thunderbolt teknolojisi de üçüncü parti kontrolcü gerektiriyor i ancak bu noktada kontrolcü üreten firmanın da Intel olması nedeniyle, anakart üreticilerinee X79+Thunderbold yongası şeklinde paket çözümler de sunulabilir.


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sakiri 7 yıl
İnteli cok degisik anakartlar cikardigi icin boykot ediyorum. Ben almayim artik. Amd sana 3 ay mühlet Buldozerlerini gelistir ve inteli yatistir.
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mustafa_550 8 yıl
intel cılkını çıkardı hangi çipset hangi işlemciyi destekliyo belli deyil çok karıştı kafası dönüyo adamın :(
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setek01 8 yıl
Yılladır hem Nvidia hem de İntel kullanıyorum bu akşam Nvidia'ya sürücüydü 336 shaderli 560se'ydi falan derken yeterince dokundurdum buraya fazla birşey kalmadı. Yalnız yukarıda dikkatimi çekti yine de LGA 775'e sayısız chipset çıkmıştır ancak 5 yıl önce alınan p35'den itibaren Pentium D'den Qx9770'e kadar da her işlemci hem geriye hem ileriye desteklenmişti. Ne güzel günlerdi o günler.
P35 için işlemci destek listesi
gigabyte.com/...
P45 (son Lga775 chipset) işlemci destek listesi
gigabyte.com/...

Yani bir anakartta sadece işlemci değişmez ki. Komponentler değişir HDMI gelir Sata yerine SataII gelir DDR400 gider DDR2 533 gelir 800 gelir 1066 gelir oc ile 1200 gelir 800 fsb gider 1066 gelir o gider 1333 fsb gelir OC ile 1600 FSB gelir Pcie 2.0 gelir. Sürekli gelir de gelir. Anakartlar ile chipsetler de bu yeniliklerle değişti doğru ama işlemci desteği geriye dönük vardı ve Bios ile ileriye dönük olarakta sağlandı. Tabi LGA1156'nın uzun yaşamaması da var zaten sorunun büyük kısmı oradan kaynaklanmakta. İntel'e güvenip X58 alanlar zaten hakkıyla daha 3 yıl kullanırlar onlarda
devam ederek bilinçli olma yolunda adım attıkları zaman firmalarda yeni stratejierini kullanıcıya dönük olarak değişirmek zorunda kalacaklar.
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theyapici 8 yıl
i7 950 ile yola devam hacı çıkarsın bakalım
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heatblast 8 yıl
her yıl yeni anakartmı çıkar bu insan biraz ara verir
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mutercim 8 yıl
PCI 3.0 tamam da 3g, wi-fi, BT3.0 hangi yonga setinde var ki bunda olsun. Kimse OEM'lerin bunları anakarta eklemesini engellemiyor. İsteyen onları da koyuverir, 1500 tl'ye uzaktan bakacağımız anakartlar satar.
USB3'ü ise Intel kasten geciktiriyor zaten thunderbolt yayılsın diye. Adi herifler.
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FRAPS 8 yıl
550 çeşit soket yapısı
almayın aldırtmayın
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TeknolojiveBililisim 8 yıl
bence bu cipsetleri asus üretsin artık
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Ozn.Onl 8 yıl
sandybridge ye işte bu yüzden geçmedim ... belliydi evy i kısa sürede çıkaracakları :D ah bide keşke 1366 pin desteiği olsaydı tadından yenmezdi :D
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MÜŞAVİR 8 yıl

MwaM

sandybridge ye işte bu yüzden geçmedim ... belliydi evy i kısa sürede çıkaracakları :D ah bide keşke 1366 pin desteiği olsaydı tadından yenmezdi :D


Ivy bridgeler de 1155 pin yapıda olacak. (Eğer son durum değişmediyse) Ve dolayısıyla P67 çipsetli anakartlar ile kullanılabilecek. Ha İNTEL elbette onlar içinde tonla yeni çipset çıkaracaktır.

LGA775 e bakın, sayılamayacak kadar çok çipset çıkartmıştır.
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setek01 8 yıl
4 adet x8 SLI. 600 watt tek rail PSU yeter bu platforma!!!
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V4LKyR 8 yıl
3G ve WiFi desteği... evet.
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