Intel'in X79 yonga seti detaylandı; Sandy Bridge-E işlemcileri için geliyor!

Sandy Bridge kod adını taşıyan yeni nesil işlemcilerini ve bu işlemcilerle kullanılmak üzere hazırladığı P67/H67 çipsetlerini geçtiğimiz Ocak ayında pazara sunan Intel, yüksek performans segmentine yönelik hazırlıklarını sürdürüyor. Bilindiği üzere Intel'in güncel ürün gamındaki Sandy Bridge işlemciler firmanın performans çözümlerini oluşturuyor ve Bloomfield kod adını taşıyan LGA1366 formundaki Core i7 işlemciler ve X58 çipsetlinin yerini alacak 2011 pinli yeni işlemciler, Sandy Bridge-E (Enthusiast) serisi olarak yılın ilerleyen aylarında, muhtemelen son çeyrek içerisinde lanse edilecekler. LGA2011 platformundaki Sandy Bridge-E işlemcileri için aynı zamanda yeni bir çipset hazırlayan Intel, gün ışığına çıkan güncel yol haritasına göre, uzun süredir X68 olarak konuşulan yeni çipset modelini, X79 adı altında pazara sunacak gibi görünüyor.

Yol haritasında da anlaşılabileceği üzere X79 yonga seti aynı zamanda 7 serisi çipset ailesinin ilk üyesi olacak. Bu önemli detay zira 7 serisi yonga seti, Ivy Bridge kod adını taşıyan 22nm işlemcilerle birlikte yaygınlaşacak. Yani bu demek oluyor ki aynı Sandy Bridge jenerasyonunda olduğu gibi Intel, Ivy Bridge jenerasyonunda da önce orta ve performans segmentleriyle başlayacak ve en yüksek performans segmenti için bir süre bir önceki jenerasyon (Sandy Bridge-E) ile devam edecek. Tahmin edilebileceği üzere X79 sahip olduğu özelliklerle P67'den çok daha gelişmiş bir yapı arz ediyor ve AMD cephesinde Bulldozer işlemciler için hazırlanan RD990 kod adlı 990FX yonga setiyle rakip olması bekleniyor. X79 yonga seti aynı X58'de olduğu gibi çoklu ekran kartları için PCIe x16 + PCIe x16 kurulumuna olanak tanırken aynı zamanda artan bant genişliği sayesinde dörtlü konfigürasyonlarda 4x PCIe 8x konfigürasyonuna da olanak tanıyor. Toplamda 8 adet PCIe 2.0 hattına sahip olan çipsette entegtre Gigabit Ethernet MAC de bulunuyor.

Sandy Bridge-E serisi yeni işlemcilerdeki IMC yani entegre bellek kontrolcüsü dört kanal DDR3 desteği sunacağı için X79 yonga setini kullanan anakartlarda en az dört adet DIMM slotuna yer verilmesi beklenirken, özelleştirilmiş tasarıma sahip üst seviye modellerde 8 adet DIMM slotuna yer verilmesi kuvvetle muhtemel görünüyor. X79 yonga seti de Intel'in güncel ürün gamındaki mevcut çipset modellerinde olduğu gibi USB 3.0 desteği sunmuyor. 14 adet USB 2.0 portuna olanak tanıyan X79 yonga setinin kullanıldığı anakartlarda, USB 3.0 için NEC/Renesas ve ASMedia gibi firmaların üçüncü parti USB 3.0 kontrolcülerine ihtiyaç duyulacak. Tabi bu noktada Intel'in LGA2011 platformuyla birlikte Thunderbolt teknolojisini kullanmaya başlaması da beklenebilir. Sadece iki adet SATA-III portuna doğal destek sunan 6 serisi yonga setlerinden farklı olarak X79 çipsetinde Intel, 10 adet SATA-III portuna olanak tanırken, SAS (Serial Attached SCSI), RAID 0, 1, 5 ve 10 kurulumlarına da destek veriliyor.

Intel X79 yonga seti için henüz herhangi bir maliyet bilgisi bulunmuyor ancak aynı Extreme Edition serisi işlemciler gibi X serisi çipsetler de Intel'in en yüksek maliyetli yonga seti grubunu oluşturuyorlar. Henüz resmi anlamda herhangi bir bilgi olmamakla birlikte X serisinin daha önceki üyelerinden hareketle X79 için adetli alımlardaki maliyetin 50 doların üzerinde olacağı tahmini yapılabilir. Öte taraftan yukarıda Intel'in Thunderbolt teknolojisini kullanabileceğinden de bahsetmiştik. Thunderbolt teknolojisi de üçüncü parti kontrolcü gerektiriyor i ancak bu noktada kontrolcü üreten firmanın da Intel olması nedeniyle, anakart üreticilerinee X79+Thunderbold yongası şeklinde paket çözümler de sunulabilir.