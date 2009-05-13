Intel'in en hızlı Core i5 işlemcisi 2.93GHz'de çalışabilir

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Core i7 işlemcileriyle yüksek performans segmentindeki liderliğini sürdüren Intel, Nehalem mimarisini daha geniş kitlelere ulaştıracak ekonomik modeller üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Firma tarafından yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemci ailesi için de detaylar netleşmeye devam ediyor. LGA 1156 formunda olması ve P55 yonga setiyle kullanılması beklenen yeni işlemci ailesi, soket tasarımının yanı sıra bellek kontrolcüsüyle de Core i7 serisinden ayrılacak.

Bilindiği üzere Core i7 serisi işlemcilerde üç kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsü kullanılıyor. Core i5 serisi işlemcilerde ise farklı olarak üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü kullanılacak. Dört çekirdekli tasarıma sahip olacak seri dahilindeki modeller, Core i7 ile benzer şekilde SMT yani yeni nesil Hyper-Threading ve Turbo Boost teknolojilerini de destekleyecek ve TurboBoost ile işlemcilerde tek çekirdek hızı 3.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek.

Core i7 ile benzer şekilde 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Core i5 serisi işlemciler, 8MB bellek kapasitesine sahip olacaklar. Core i5 logosu taşıyacak işlemci modellerinin spesifik detayları henüz açıklanmış olmasa da en hızlı modelin 2.93Ghz'de çalışacağı belirtiliyor. Core i5 serisinin hem fiyat hem de performans anlamında AMD'nin Phenom II işlemcilerine rakip olması bekleniyor.