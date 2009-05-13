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Intel'in en hızlı Core i5 işlemcisi 2.93GHz'de çalışabilir

10 yıl
8,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in en hızlı Core i5 işlemcisi 2.93GHz'de çalışabilir
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Core i7 işlemcileriyle yüksek performans segmentindeki liderliğini sürdüren Intel, Nehalem mimarisini daha geniş kitlelere ulaştıracak ekonomik modeller üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. Firma tarafından yılın ikinci yarısında anons edilmesi beklenen Lynnfield kod adlı Core i5 serisi işlemci ailesi için de detaylar netleşmeye devam ediyor. LGA 1156 formunda olması ve P55 yonga setiyle kullanılması beklenen yeni işlemci ailesi, soket tasarımının yanı sıra bellek kontrolcüsüyle de Core i7 serisinden ayrılacak.

Bilindiği üzere Core i7 serisi işlemcilerde üç kanal DDR3 desteği sunan entegre bellek kontrolcüsü kullanılıyor. Core i5 serisi işlemcilerde ise farklı olarak üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsü kullanılacak. Dört çekirdekli tasarıma sahip olacak seri dahilindeki modeller, Core i7 ile benzer şekilde SMT yani yeni nesil Hyper-Threading ve Turbo Boost teknolojilerini de destekleyecek ve TurboBoost ile işlemcilerde tek çekirdek hızı 3.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek.

Core i7 ile benzer şekilde 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Core i5 serisi işlemciler, 8MB bellek kapasitesine sahip olacaklar. Core i5 logosu taşıyacak işlemci modellerinin spesifik detayları henüz açıklanmış olmasa da en hızlı modelin 2.93Ghz'de çalışacağı belirtiliyor. Core i5 serisinin hem fiyat hem de performans anlamında AMD'nin Phenom II işlemcilerine rakip olması bekleniyor.


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gun 10 yıl
i7 ler korkunç bir fark sunmadıkları düşünülürse bunlarında çok fazla fark sunmayacağını tahmin edebilirsiniz çünkü zaten i7'den daha düşük olacaklar.
Büyük ihtimalle sırf bu yüzden zaten Intel bu kadar ileri tarihe attı ve yazılımların daha da uyumlu olmasını bekliyor gibime geliyor.
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UcuzRoman 10 yıl
eyvah eyvay millet başlıcak işlemcılerını satmaya yakında
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Batuist 10 yıl
intel aslında bu şekilde sadece işlemci değil aynı zamanda çipsette satmış oluyor.. Gizli satış politikası da denebilir...
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K.Kahriman 10 yıl
çıkarsa ne olacak ? gözle görülür bir fark varmı i7 de quada karşı ? olsa olsa %20 fark var

bu i5 leri düşünemiyorum bile q9550 q9650 filen defaultta sollar bunları fazla büyütmeyin yani 478 pinden 775 e geçincede öyle oldu anca 2 sene geçer intelin aklı başına gelir ve işlemcilerin %100 performansı artar
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sertacaygun 10 yıl
Intel fanatikleri yaşadı bakalım...
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justbejust 10 yıl
bu işlemci i7 920'den daha ucuz olacak mıdır, esas mesele ordadır.
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OnlineBulent 10 yıl
Corei5 ler ile bir kez daha anakart değişimi yaşanacak


Bu Intel neden son kullanıcı düşünmez anlamadım gitti


Yapsana şu AMD gibi Ahtlon X2'den Phenom II'ye kadar birçok işlemciyi tek bir anakart üzerine takabiliyorsun ama yok Intel, ille de sistem değişikliğine gidecek


Edit: Harf eksikliği
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TELESCOPE 10 yıl
haber için teşekkürler
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