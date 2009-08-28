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Intel'in en hızlı Lynnfield işlemcisi Core i7 870 olacak

9 yıl
8,1b
1
12
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in en hızlı Lynnfield işlemcisi Core i7 870 olacak
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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel için artık geri sayım başladı. Firmanın LGA1156 formunda hazırlanan ve 2. jenerasyon Nehalem mimarisini temel alan yeni nesil Lynnfield işlemcileri 8 Eylül'de pazara üç farklı model olarak giriş yapacak. Intel cephesinden gelen bilgilere göre P55 yonga seti ile kullanılacak yeni işlemci modellerinin en hızlısı Core i7 870 olacak. Mevcut Core i7 modellerinden farklı olarak çift kanal bellek desteği ve DMI veri yolu teknolojisinin kullanımı gibi farklılıklara sahip olan işlemcisi 2.93GHz'de çalışıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemcisi 8MB bellek kapasitesine sahip. 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan ayrıca anakart modeline göre çok daha hızlı DDR3 kitleriyle de kullanılabilen yeni işlemci, Hyper-Threading ve Turbo Boost teknolojilerine de destek veriyor. Turbo Boost ile tek çekirdek hızı 3.6GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi ise 95 Watt olarak belirlenmiş durumda. P55 yonga setli anakartlar ile birlikte 8 Eylül'de lanse edilecek Core i7 870 modelinin adetli alımlarda yurt dışı satış fiyatının 562$ olacağı belirtiliyor.


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@nano@ 9 yıl
gene başladılar sallamayın (ben o praya sistem toplarım tipleri) toplarsında bunun yanında .top.lanmış gibi durur
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-dehşet- 9 yıl
İşte karşınızda İntel in fiyat - performans platformu.Gözlerime inanamıyorum.
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Executor Arhentir 9 yıl

@nano@

gene başladılar sallamayın (ben o praya sistem toplarım tipleri) toplarsında bunun yanında .top.lanmış gibi durur


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KANUNI61 9 yıl
varsın 10 ns gec olsun amd olsun bu işlemci burdaki kdv li fıyatı 1.000 cıvarı olur o paraya 1 tane AMD Phenom II 940 X4 alırım + birde iyi bir anakart alır ve sağlamda bir ekran kartı alırım hatta cf yaparım 2 gb da rem ohh değme keyfime gerisi hikaye 10 ns intel gecmişmişde falan filan
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KANUNI61 9 yıl
burda kdv dahil 1.000 $
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deepestlove 9 yıl
Phenom x3 8600
99$ bir anakart
8gb RAM :) 4*2 1066Mhz Ocz cl5
+
ekran kartı olarak ne istiyorsanız
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jay jay justified 9 yıl

deepestlove

Phenom x3 8600
99$ bir anakart
8gb RAM :) 4*2 1066Mhz Ocz cl5
+
ekran kartı olarak ne istiyorsanız



Bu ne şimdi?
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ayzer 9 yıl
tr de 562 olur 800
aldınmı kazıklı p55 200
bide ram 200
3ü bir yerde eder 1200$ katıksız...üstüne kdv bilmem ne ekleyin ahanda oldu size 1500... güle güle kullanınınınınız
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Executor Arhentir 9 yıl
çok pahalı yahu millet o paraya komple sistem alıyor...
haber için teşekkürler fx57
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