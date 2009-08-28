Intel'in en hızlı Lynnfield işlemcisi Core i7 870 olacak

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Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini Eylül ayında duyurmaya hazırlanan Intel için artık geri sayım başladı. Firmanın LGA1156 formunda hazırlanan ve 2. jenerasyon Nehalem mimarisini temel alan yeni nesil Lynnfield işlemcileri 8 Eylül'de pazara üç farklı model olarak giriş yapacak. Intel cephesinden gelen bilgilere göre P55 yonga seti ile kullanılacak yeni işlemci modellerinin en hızlısı Core i7 870 olacak. Mevcut Core i7 modellerinden farklı olarak çift kanal bellek desteği ve DMI veri yolu teknolojisinin kullanımı gibi farklılıklara sahip olan işlemcisi 2.93GHz'de çalışıyor.

45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni işlemcisi 8MB bellek kapasitesine sahip. 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan ayrıca anakart modeline göre çok daha hızlı DDR3 kitleriyle de kullanılabilen yeni işlemci, Hyper-Threading ve Turbo Boost teknolojilerine de destek veriyor. Turbo Boost ile tek çekirdek hızı 3.6GHz'e kadar çıkabilen işlemcinin ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi ise 95 Watt olarak belirlenmiş durumda. P55 yonga setli anakartlar ile birlikte 8 Eylül'de lanse edilecek Core i7 870 modelinin adetli alımlarda yurt dışı satış fiyatının 562$ olacağı belirtiliyor.