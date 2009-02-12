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Intel'in entegre grafik özellikli ilk Atom işlemcisi DirectX 9 destekli olacak

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in entegre grafik özellikli ilk Atom işlemcisi DirectX 9 destekli olacak
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Bağımsız araştırma kuruluşlarından ABI Research'ün yaptığı çalışmanın sonuçlarına göre sene sonuna kadar 35 milyon netbook bilgisayar satılabilir. Tabii 35 milyon netbook aynı zamanda 35 milyon da işlemci anlamına gelmiyor. Pazardaki hareketlilik ve ciddi büyüme potansiyeline ışık tutan bu rakamlar firmaların iştahını kabartmaya devam ediyor. Netbook kavramının yaratıcılarından biri olan aynı zamanda Atom platformu ile pazarın hakim oyuncusu unvanını da koruyan Intel, yılın son çeyreğinde entegre grafik işlemcili ilk Atom işlemcisini kullanıma sunmayı planlıyor.

Bu ayın sonuna doğru N280 kod adlı ve 667MHz FSB destekli Atom işlemcisini ve HD Video hızlandırma yeteneğine sahip olacağı belirtilen GN40 yonga setini medya özellkleriyle öne çıkacak netbook modelleri hazırlamak isteyen üreticilere sağlamaya başlayacak olan firmanın entegre grafik çekirdeğine sahip olacak Pineview kod adlı ilk Atom işlemcisi DirectX 9 desteği sunacak.

Aslında yeni nesil Atom işlemcisi grafik özellikleri açısından mevcut platformuna da herhangi bir yenilik sağlamayacak zira kullanılacak entegre grafik işlem birimi 945 yonga setinde var olan DirectX 9 destekli GMA 950'nin ta kendisi olması beklenirken GMA 950'nin Pineview kod adlı yeni Atom işlemcisindeki varyasyonunun daha yüksek hızda çalışması bekleniyor. Entegre grafik birimine ek olarak DDR2-800MHz bellek desteği sunan entegre bellek kontrolcüsüne de sahip olması beklenen işlemciye Tiger Point kod adlı yonga seti eşlik edecek.

Mevcut Atom platformuna kıyasla, işlemci ve ana yonga olmak üzere iki çipli tasarıma sahip olacak yeni nesil Atom platformunun mevcut çözümüne kıyasla %70 daha az yer kaplaması ve ısıl güç tasarımının %50'ye varan oranda düşürülmesi bekleniyor.


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sampiyon bilo 10 yıl
AMD'nin birşeyler yapması gerekiyor.Eğer intel güç tüketimini %50 düşürüp,performansı çok arttırırsan AMD'nin YUKON platformunun hiç şansı kalmaz.
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max975 10 yıl
vaybe her kolda saldırıyor
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Legend. 10 yıl

Orjinalden alıntı: şampiyon bilo

AMD'nin birşeyler yapması gerekiyor.Eğer intel güç tüketimini %50 düşürüp,performansı çok arttırırsan AMD'nin YUKON platformunun hiç şansı kalmaz.





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