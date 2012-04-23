Intel'in melez Ultrabook modelinin maliyeti 1000$'ı bulacak

Intel'in bu yıl 20-30 milyon arasında satmayı planladığı Ultrabook modelleri arasında en ilgi çekecek olanlar şüphesiz hibrid tablet modelleri olacak. İdeaPad Yoga modelinde ilk örneğini gördüğümüz hibrid konseptin bir diğeri Intel Letexo oldu.





IDF 2012 konferansında tanıtılan referans model Letexo veya Cove Point şeklinde adlandırılıyor. Windows 8 tüketici önizleme sürümü yüklü model 12.5 inçlik ekrana, Ivy Bridge işlemciye, HDMI ve USB 3.0 girişlerine sahip ve ASUS Eee Pad Slider modelini anımsatıyor.





Bununla birlikte hibrid Ultrabook modellerinin bir süre yüksek fiyat seviyesinde seyredeceği görülüyor.





Intel PC bölümü yöneticisi Gary Richman, hibrid modelin üreticilere 1000$ maliyetinin olacağını açıkladı. Bu da hibrid modellerin firmalar tarafından benimsenmesini zorlaştırabilir. Standart Ultrabook modellerinin 799$ seviyesine ineceği düşünüldüğünde 1500$ civarında bir hibridin güçlü bir talep görmesi zor olabilir.





IdeaPad Yoga modeli de İngiltere'de 1200 pound seviyesinden satışa sunulacak.