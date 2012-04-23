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Intel'in melez Ultrabook modelinin maliyeti 1000$'ı bulacak

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in bu yıl 20-30 milyon arasında satmayı planladığı Ultrabook modelleri arasında en ilgi çekecek olanlar şüphesiz hibrid tablet modelleri olacak. İdeaPad Yoga modelinde ilk örneğini gördüğümüz hibrid konseptin bir diğeri Intel Letexo oldu.

IDF 2012 konferansında tanıtılan referans model Letexo veya Cove Point şeklinde adlandırılıyor. Windows 8 tüketici önizleme sürümü yüklü model 12.5 inçlik ekrana, Ivy Bridge işlemciye, HDMI ve USB 3.0 girişlerine sahip ve ASUS Eee Pad Slider modelini anımsatıyor.

Bununla birlikte hibrid Ultrabook modellerinin bir süre yüksek fiyat seviyesinde seyredeceği görülüyor. 

Intel PC bölümü yöneticisi Gary Richman, hibrid modelin üreticilere 1000$ maliyetinin olacağını açıkladı. Bu da hibrid modellerin firmalar tarafından benimsenmesini zorlaştırabilir. Standart Ultrabook modellerinin 799$ seviyesine ineceği düşünüldüğünde 1500$ civarında bir hibridin güçlü bir talep görmesi zor olabilir.

IdeaPad Yoga modeli de İngiltere'de 1200 pound seviyesinden satışa sunulacak.

http://www.wired.com/gadgetlab/2012/04/intel-cove-point-ultrabook-tablet-hybrid-running-windows-8/ Yorum Yaz
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Virinom 7 yıl en beğenilen
1000$ Maliyet bana pek gerçekçi gelmedi
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What You Mean LPOOL FAN 7 yıl
o parayı yanı 1700 t leyi ona verecegıme 1500 tlden sagla mbılgısayar yaparım (toplama) ustune para kalır 200 tl crysıs 3 de ne kadar olursa onu alırım
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What You Mean LPOOL FAN 7 yıl
toplama bılgısayar yaparım daha iyi olur o parayla
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E_Aydin35 7 yıl
Evet özellikle "Melez" lakabını taşıması ve gerçekden melez olup kessinlikle'de çok güzel bir bilgisayar olmuş bu kullanıcılar için şekilden şekile giriyor, cezbedici ve renkli kullanım açısından kolay(gördüğümüz kadarı ile) bunun yüzündende bu fiyatlarda seyretmesı normal.. Eğer bir rakip çıkarsa kesinlikle daha uygunolur..
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Proph 7 yıl
Tasarımını beğendim
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Rubisco 7 yıl
Bu fiyata kimsenin almak istemeyeceği ortada, mutlaka fiyatları aşağı çekerler. Tıpkı ultrabook'da dokunmatik ekrana ne gerek var vs. diyenlerin tersine dokunmatik ekranlı ultrabookların üretileceği gibi.
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servetportakal 7 yıl
Bu fiyatın üstüne buna bir de atom cpu koyar intel.. bayram ederiz...!
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Joker 7 yıl
1000$ ultra book'a çok diyip 2.5 milyar'ı bi telefon'a vermek. priceless.
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escapethelife 7 yıl
Fiyat olarak çok yüksek. Eğer biraz uygun fiyata satılabilirse belki tablet fiyatlarını düşürebilir. Bu açıdan iyi olur.
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N0thingLose 7 yıl
Bize gelene kadar 2000$ bulur bu paraya tablet telefon pc alınır
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cagataykoroglu 7 yıl
+1000 dolar buna vereceğime 1 tablet 1 notebook alırım. Hatta tableti dock ünitesiyle alırım. Uyan Intel uyan.
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Virinom 7 yıl en beğenilen
1000$ Maliyet bana pek gerçekçi gelmedi
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