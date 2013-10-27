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Intel'in önemli isimlerinden David Perlmutter, şirket ile yollarını ayırıyor

5 yıl
450
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in önemli isimlerinden David Perlmutter, şirket ile yollarını ayırıyor
Intel'in efsanevi yöneticilerinden David "Dadi" Perlmutter, şirket ile yollarını ayırıyor. Intel tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Mimari Grubu'nu yöneten kıdemli başkan yardımıcısı Perlmutter, 20 Şubat 2014 tarihinde 34 yıllık Intel kariyerine son noktayı koymuş olacak. 
Yaşamına ve profesyonel kariyerine yeni fırsatlar ile devam edeceği açıklanan Perlmutter'in geçmişi başarılarla dolu. İsrailli olan Perlmutter, PC dünyasındaki en büyük dönüşümlerden bir tanesi olarak gösterilen Centrino platformunu geliştiren ekibin başında yer alıyordu. Uzun Intel serüveninde, işlemci devinin pek çok kademesinde görev yapan Perlmutter için ayrılık serüveni, Paul Otellini'nin ayrılması ve  Brian Krzanich'in yeni tepe yöneticisi olarak atanmasıyla birlikte başlamıştı.
Paul Otellini sonrasında adı CEO adaylarından bir tanesi olarak geçen Dadi Perlmutter, CEO olamadığı gibi yeni CEO ile de sıkıntılar yaşamıştı. Brian Krzanich göreve geldikten kısa bir süre sonra yönetim kademesinde revizyona gitmiş, öncesinde Perlmutter'e bağlı olan PC, Veri Merkezi ve Mobil İletişim Bölümlerinin tamamını doğrudan kendisine rapor eder hale getirerek, yeni görevler bekleyen Perlmutter'e, yenilerini vermediği gibi elindekileri de alşmıştı.
Geçtiğimiz ay düzenlenen IDF etkinliğinde de sahne almayan Dadi Perlmutter'in, Intel sonrasında nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik bilinmiyor. 

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khytr89 5 yıl en beğenilen dhdh
dhdh
Çalışmasa da olur 34 yıllık bir sermaye var.

biz neden kaybediyoruz işte ortada..

adamlar paradan çok başarıya odaklı.. bu kadar tecrübe ile bir köşeye çekilmek sadece bir Türk'ten beklenir..sonra da derler bu Yahudiler nasıl başarılı oluyor..
dhdhÇalışmasa da olur 34 yıllık bir sermaye var.biz neden kaybediyoruz işte ortada..adamlar paradan çok başarıya ...
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Nokia Specialist 5 yıl
Hadi AMD bitir şu işi!
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Ryzen 5 yıl
amd atak pls
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LORDTEK 5 yıl
Olası yeni başarı hikâyelerinin böyle yönetim mücadelerine kurban gitmesi manidar. Ayrıca heryerde olabiliyormuş, koca intel'de dahi...
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Yossi Kohen 5 yıl
davidoğlu nu okuyunca yahudi olduğunu anladım.

kimin adı soyadında david , davud varsa bir yerden yahudiliği vardır.çünkü yahudiler davud peygamberi çok sever.

adamlar çok zeki insanlar mı yoksa aralarında sıkı bir bağ mı var da böyle başarılılar bilemiyorum.
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lzerk 5 yıl
başka bir şirkete ajan olarak girer artık...
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SuperSantorelli 5 yıl
Yine ve yeniden yorumlar efsane..
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khytr89 5 yıl
qualcomm kapar hemen...
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depeche35 5 yıl
Helal olsun "David" Bey'e .
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Godolphin 5 yıl
Ne tazminat almıştır..
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OverClocK1ng 5 yıl
Böyle ayrıldıktan sonra nereye gideceğini söylemek istemeyen ve Yeni Fırsatlarla devam edeceğim gibi laflar edenler Apple'a falan geçmeyi düşünenler oluyor sanki.. Neyse, hayırlısı. Teknolojiye bu kadar katkısı olmuş birisi umarım hak ettiği veya beğendiği yeri bulur.
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Crimson 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
Böyle ayrıldıktan sonra nereye gideceğini söylemek istemeyen ve Yeni Fırsatlarla devam edeceğim gibi laflar edenler Apple'a falan geçmeyi düşünenler oluyor sanki.. Neyse, hayırlısı. Teknolojiye bu kadar katkısı olmuş birisi umarım hak ettiği veya beğendiği yeri bulur.

+1

ben de direkt apple olarak okuyorum oraları
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dhdh 5 yıl
Çalışmasa da olur 34 yıllık bir sermaye var.
1 Yanıt Yanıtla +2
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khytr89 5 yıl dhdh
dhdh
Çalışmasa da olur 34 yıllık bir sermaye var.

biz neden kaybediyoruz işte ortada..

adamlar paradan çok başarıya odaklı.. bu kadar tecrübe ile bir köşeye çekilmek sadece bir Türk'ten beklenir..sonra da derler bu Yahudiler nasıl başarılı oluyor..
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death44 5 yıl
Amd A3 A5 A7 yolda
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