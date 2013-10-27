Intel'in önemli isimlerinden David Perlmutter, şirket ile yollarını ayırıyor

Intel'in efsanevi yöneticilerinden David "Dadi" Perlmutter, şirket ile yollarını ayırıyor. Intel tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Mimari Grubu'nu yöneten kıdemli başkan yardımıcısı Perlmutter, 20 Şubat 2014 tarihinde 34 yıllık Intel kariyerine son noktayı koymuş olacak.

Yaşamına ve profesyonel kariyerine yeni fırsatlar ile devam edeceği açıklanan Perlmutter'in geçmişi başarılarla dolu. İsrailli olan Perlmutter, PC dünyasındaki en büyük dönüşümlerden bir tanesi olarak gösterilen Centrino platformunu geliştiren ekibin başında yer alıyordu. Uzun Intel serüveninde, işlemci devinin pek çok kademesinde görev yapan Perlmutter için ayrılık serüveni, Paul Otellini'nin ayrılması ve Brian Krzanich'in yeni tepe yöneticisi olarak atanmasıyla birlikte başlamıştı.

Paul Otellini sonrasında adı CEO adaylarından bir tanesi olarak geçen Dadi Perlmutter, CEO olamadığı gibi yeni CEO ile de sıkıntılar yaşamıştı. Brian Krzanich göreve geldikten kısa bir süre sonra yönetim kademesinde revizyona gitmiş, öncesinde Perlmutter'e bağlı olan PC, Veri Merkezi ve Mobil İletişim Bölümlerinin tamamını doğrudan kendisine rapor eder hale getirerek, yeni görevler bekleyen Perlmutter'e, yenilerini vermediği gibi elindekileri de alşmıştı.

Geçtiğimiz ay düzenlenen IDF etkinliğinde de sahne almayan Dadi Perlmutter'in, Intel sonrasında nasıl bir yol izleyeceği ise şimdilik bilinmiyor.