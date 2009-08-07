Intel'in yeni işlemci modellerinden Core i5 i750 gün ışığına çıktı

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Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için geri sayım başladı. LGA1156 formunda olan ve mevcut Core i7 modellerine kıyasla önemli bazı farlılıklarla gelecek olan yeni nesil Lynnfield işlemci serisiyle birlikte Nehalem mimarisinin endüstride yaygınlaşması ve Intel'in yavaş yavaş ürün gamını Nehalem tabanlı modellerle güncellemesi bekleniyor.

Nehalem mimarisinin karakteristik özelliklerine taşıyor olmalarına karşın satışı devam eden LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerinden özellikle üç yerine çift kanal DDR3 bellek desteği ile ayrılacak Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemcilerde QPI yerine DMI veri yolu teknolojisinin destekleneceği bildirilen yeni işlemciler Hyper-Threading* ve Turbo Boost teknolojilerini de desteklemekteler.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli yeni işlemcilerinden Core i5 750 kameralara yakalandı. Kutu tasarımı, kutu içeriği ve soğutucusu ile hazır olan ve kullanıcılarla günü iple çeken yeni işlemcinin Lynnfield tabanlı diğer modellerle birlikte Eylül ayında lanse edilmesi beklenirken merak edenler için Core i5 750 modelinin 2.66GHz'de çalıştığını ve 8MB L3 bellekle geleceğini de belirtelim.

Eylül ayında lanse edilecek olan Core i5 750 modelinin, 194$ seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.

* Hyper-Threading desteği modele göre değişkenlik gösteriyor, örneğin Core i5 750'de bu destek sunulmuyor.

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