Intel'in yeni işlemci modellerinden Core i5 i750 gün ışığına çıktı

Intel'in Lynnfield kod adını taşıyan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri için geri sayım başladı. LGA1156 formunda olan ve mevcut Core i7 modellerine kıyasla önemli bazı farlılıklarla gelecek olan yeni nesil Lynnfield işlemci serisiyle birlikte Nehalem mimarisinin endüstride yaygınlaşması ve Intel'in yavaş yavaş ürün gamını Nehalem tabanlı modellerle güncellemesi bekleniyor.
Nehalem mimarisinin karakteristik özelliklerine taşıyor olmalarına karşın satışı devam eden LGA1366 formundaki Core i7 işlemcilerinden özellikle üç yerine çift kanal DDR3 bellek desteği ile ayrılacak Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemcilerde QPI yerine DMI veri yolu teknolojisinin destekleneceği bildirilen yeni işlemciler Hyper-Threading* ve Turbo Boost teknolojilerini de desteklemekteler.
Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı dört çekirdekli yeni işlemcilerinden Core i5 750 kameralara yakalandı. Kutu tasarımı, kutu içeriği ve soğutucusu ile hazır olan ve kullanıcılarla günü iple çeken yeni işlemcinin Lynnfield tabanlı diğer modellerle birlikte Eylül ayında lanse edilmesi beklenirken merak edenler için Core i5 750 modelinin 2.66GHz'de çalıştığını ve 8MB L3 bellekle geleceğini de belirtelim.
Eylül ayında lanse edilecek olan Core i5 750 modelinin, 194$ seviyesinden kullanıma sunulması bekleniyor.
* Hyper-Threading desteği modele göre değişkenlik gösteriyor, örneğin Core i5 750'de bu destek sunulmuyor.
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neden sevindin? amd distrübütörü falansan o zaman haklısın?? neyse...
ya bu intel şu piyasaya biraz ucuz girse mesela 150dolar civarı o zaman gömer rakibini ama nedense fiyat politikaları böyle adamların
Q6600'üm var. Stok fanla 57 idle, 85 fullload çalışıyodu. Gittim Titan'ın şu 50 lik fanını aldım anca normal değerlere geldi, 45idle, 70fullload
Bende bir Q6600 kullanıcısıyım ama senin sıcaklıkların bana çook yüksek geldi..Üstelik default ayarlarda kullanıyorsun.. Ben;
333x9 = 3.0GHz Frekansta En kötü Vid değeri: 1.325V Gigabyte G31-ES2L anakartla, Artic Cooling Freezer 7Pro soğutucu uzay montaj kullanımda ;
idle: 33C
Load: 50C Prime95 testinde 4 çekirdek %100 yükte iken... Tek tek çekirdek sıcaklıkları 55-59 asında değişiyor..
Daha önce ECS G31 çipsetli anakart kullandım aynı CPU ile Ama Hiç Overclock olmuyordu anakarttan sistem açılmıyordu. HD film izlerken PC resetleniyordu..Hiç O.C yapmadan Prime 95 çalıştırıncada resetleniyordu bende
GigaByte Aldım aynı G31 çipsetli Overclock yaptım, 2.88Ghz ve 3.0Ghz 30dakika Prime 95 ile %100 yükte test ettim HD filmler izledim 1 kere bile resetleme kilitlenme olmadı..
Birde ECS anakart üzerinde Default frekansta kullanılmasına Rağmen Sıcaklıklar Bundan biraz daha yüksekti..Gigabyte anakartta daha az CPU sıcaklık değerleri çıktı.Bunada çok şaşırdım..
Lga1156 i7 870 2.93 ghz var kardesim ogrenmeden bilmeden yorum yapmayın
Buradan bakabilirsiniz;
forum.donanimhaber.com/...
core i7 920 zaten lga1366 i7 ve i9 serisi 1366 i5 1156 soket galiba..core i7 920 lga1156 diye bir işlemci yok
Core i7 920 LGA1366 2.66 GHZ
bu işlemci ile
Core i7 920 LGA1156 2.66 GHZ
bu işlemci arasındaki farklar nelerdir? Bu işlemci iki platformdada üretilecekmi? Eksileri artıları enine boyuna anlatılırsa çok minnettar kalırım. Daha bir ay önce 2.500 TL'ye sistem topladık yeni 1366 platformuna geçtik şimdi kalkıpta 1156 platformundaki Core i7 bundan üstünse buradan açarım ağzımı yumarım gözümü :)
Yaram derindir o yüzden önemli bilgilerinizi bekliyorum :)
dostum haberi oku ht yok diyo yani bu pcde 8 çekirdekli gözükmeyecek bide i7ler 3 kanal ddr3 bunlar 2
Aklına takılan soruyu ben anladım, performans olarak gerçekten senin işlemcin çok daha iyi yani verdiğin para boşuna gitmedi
Aralarında ki farklar
Core i7 920 QPI 4.8 GT/s
Core i5 750 DMI veriyolu 2.0 GT/s (yanlış olmasın böyle birşey di.. )
Core i7 920 entegre 3 kanal DDR 3 ram desteği
Core i5 750 " 2 kanal DDR 3 ram desteği
Core i7 920 X 58 chipset socket 1366
Core i5 750 X 55 chipset socket 1156
core i7 920 HT desteği var
cere i5 750 HT desteği yok, (i7 olarak geçen bazı modellerinde olacak HT)
performans kaşılaştırması istiyosan
direk test karşılaştırmaları burda
forum.donanimhaber.com/...
verdiğin paraya değmiş anlıycan endişelenmene gerek yok....
HA unutmadan Lynfield işlemciler sadece ve sadece p55 (socket 1156) platformunda kullanıla biliyorken, 2010 da piyasaya çıkacak olan Gulftown 6 çekirdekli yeni nesil INTEL CPU ları X58 anakrtın ile kullanabileceksin intel döneklik yapmazsa tabi... Yani anakart olarak da 6 çekirdekli CPU ları kullanamak istediğinde sadece CPU yu değiştirmen yetecek, Lynfield larda ise ANAKAR + CPU değimi şart, ayrıca 1 tanede ram alman gerekecek 3 kanal kullanabilmen için.....