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Intel'in yeni nesil Atom işlemcileri, entegre grafik yongasına sahip olacak

10 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in yeni nesil Atom işlemcileri, entegre grafik yongasına sahip olacak
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Atom işlemci ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşan Intel, seriyi daha rekabetçi hale getirecek güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni Atom işlemcisi N280 ve işlemciye eşlik edecen GN40 yonga setini önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planlayan Intel, yılın son çeyreğinde entegre grafik özelliğine sahip, yeni nesil Atom işlemci ailesini tanıtmayı planlıyor.

Intel'in yılın son çeyreğinde yani Ekim-Kasım-Aralık aylarında duyurmayı hazırlandığı yeni nesil Atom çözümleri mevcut platformun aksine işlemci+kuzey köprüsü ve güney köprüsünden oluşan 3 yongalı tasarım yerine işlemci ve güney köprüsünden oluşan iki yongalı tasarıma geçecek. Firma atacağı bu adım ile hem üretim maliyetlerini hem de güç tüketimini aşağı çekmeyi hedefliyor.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Pineview kod adlı Atom işlemcisinin ilk etapta tek çekirdekli modeli gelecek yılın ilk çeyreğinde ise çift çekirdekli modeli kullanıma sunulacak. Lincroft mimarisini temel alan ve entegre grafik işlemci özelliklerine ek olarak entegre bellek kontrolcüsüne de sahip olacak yeni nesil Atom işlemcisine, Tiger Point kod adlı güney köprüsü eşlik edecek.

Intel'in Pine Trail-D kod adıyla geliştirdiği yeni platformda ayrıca bellek desteği 800MHz'e çıkartılacak ve güç tüketimi platform bazında %50 azaltılmış olacak. Üretim teknolojisinin ve yapısal değişikliklerin katkısı ile çift yongalı tasarıma geçilmesiyle birlikte kapladığı alanın da %70 oranında azalacağı belirtilen Pine Trail-D platformunu kullannan netbook'larında yine son çeyrekte tanıtılması beklenebilir.

Intel'in yeni nesil Atom işlemcileri, entegre grafik yongasına sahip olacak
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gun 10 yıl
Intel masa üstünde uzun yılarda yaptığını netbook'ta bir iki yılda yapacak gibi gözüküyor.
Yakında bende klavye fare'yi bir kvm'ye bağlayıp netbook'u makinanın yanına koymayı planlıyorum acaba ne kadar verimliliği arttırır.
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justbejust 10 yıl
nvidia bunun da grafik ayıbını kapatır.
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XivA 10 yıl
intel ve grafik. müthiş bir ikili. tabi ancak sinemalarda olur. git kardeşim sen gpu la falan ilgilenme. senin ne haddine grafik işi kalkmış birde cpu içine sokmaya çalışıyorsun. yoksa fusion u kıskandın ne? amd fusion içine 4XXX serisi koyacak 950 gibi uyduruk chip değil.
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max975 10 yıl
eee gelişmek gerek
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buraoca2 10 yıl
AMD entegre grafik yongasında Intel'i devirir. Tek istediğim bu konuda da Intel'e erken cevap verebilmesi. Bu sayede hem Netbook fiyatları daha da ucuzlar, hem Küresel ısınmaya karşı enerji tüketimi de en aza indirgenir.
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CeFurkan 10 yıl
vay be oyun oynamayanlar icin artik cok guzel cozumler cikiyor
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sampiyon bilo 10 yıl
Çok düşük güç tüketim değerleri var.Amd ise ekonomik işlemcilerinde 45 nm'ye geçtiğinde bakalım ne olacak?
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