Intel'in yeni nesil Atom işlemcileri, entegre grafik yongasına sahip olacak

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Atom işlemci ailesiyle yüksek satış rakamlarına ulaşan Intel, seriyi daha rekabetçi hale getirecek güncellemeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Yeni Atom işlemcisi N280 ve işlemciye eşlik edecen GN40 yonga setini önümüzdeki aylarda kullanıma sunmayı planlayan Intel, yılın son çeyreğinde entegre grafik özelliğine sahip, yeni nesil Atom işlemci ailesini tanıtmayı planlıyor.

Intel'in yılın son çeyreğinde yani Ekim-Kasım-Aralık aylarında duyurmayı hazırlandığı yeni nesil Atom çözümleri mevcut platformun aksine işlemci+kuzey köprüsü ve güney köprüsünden oluşan 3 yongalı tasarım yerine işlemci ve güney köprüsünden oluşan iki yongalı tasarıma geçecek. Firma atacağı bu adım ile hem üretim maliyetlerini hem de güç tüketimini aşağı çekmeyi hedefliyor.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Pineview kod adlı Atom işlemcisinin ilk etapta tek çekirdekli modeli gelecek yılın ilk çeyreğinde ise çift çekirdekli modeli kullanıma sunulacak. Lincroft mimarisini temel alan ve entegre grafik işlemci özelliklerine ek olarak entegre bellek kontrolcüsüne de sahip olacak yeni nesil Atom işlemcisine, Tiger Point kod adlı güney köprüsü eşlik edecek.

Intel'in Pine Trail-D kod adıyla geliştirdiği yeni platformda ayrıca bellek desteği 800MHz'e çıkartılacak ve güç tüketimi platform bazında %50 azaltılmış olacak. Üretim teknolojisinin ve yapısal değişikliklerin katkısı ile çift yongalı tasarıma geçilmesiyle birlikte kapladığı alanın da %70 oranında azalacağı belirtilen Pine Trail-D platformunu kullannan netbook'larında yine son çeyrekte tanıtılması beklenebilir.

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