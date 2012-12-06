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intelliPaper tek kullanımlık kağıt USB bellek projesi yayıncılıkta yeni bir dönemi başlatmak istiyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Proje destek platformlarından Indiegogo üzerinde yer alan yeni bir proje, tek kullanımlık USB bellekler ile yayıncılık alanında yeni bir devrim başlatmanın planlarını yapıyor.

intelliPaper adı verilen bu kağıt USB bellekler, tek kullanımlık ve özel bir yazıcı cihazla bilgiler depolanabiliyor. Belleğin boyutu 5.1MB. Çok büyük bir alan vaad etmese de kartvizit, kartpostal, mağaza kataloğu, seyahat broşürü gibi yayınların kenar kısımlarına kolayca koparılacak şekilde monte ediliyor ve gerekli veriler bu bellek içerisinde saklanabiliyor. Tüketici örneğin kartvizitteki belleği kopardıktan sonra içerisinde iletişim bilgilerini kolayca USB üzerinden bilgisayarına aktarabiliyor. Ancak bilgisayar ile bunların üzerine veri yazılamıyor.

Proje kapsamında bağışlarınıza göre kartvizit, kartpostal, NFC yongalı kartpostal gibi farklı konseptlere sahip olabiliyorsunuz.

USB bellek yongası oldukça ince ve kartonların arasına entegre edildiğinde farkedilmesi imkansız hale geliyor. Girişim bu teknolojiyi patentlemiş durumda.

intelliPaper girişimi bu sayede yayıncılık alanında yeni bir dönemin başlayacağını umut ediyor. Kalın katalog ve broşürler yerine kağıt USB bellekler içeren yayınlar tüketiciye daha ilgi çekici gelebilir. Ayrıca çözüm çevreye de dost.

Proje 20 gün içerisinde 300 000 sınırını geçmek zorunda ve 20$ bağışlarda bir adet kartvizit USB bellek ve yazıcı cihaz hediye ediliyor. Esnek bağış kampanyası olduğu için en az 25 000$ toplandığında da kısmi olarak proje hayata geçmiş sayılacak.
intelliPaper tek kullanımlık kağıt USB bellek projesi yayıncılıkta yeni bir dönemi başlatmak istiyor
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http://thenextweb.com/gadgets/2012/12/04/intellipaper-adds-a-disposable-usb-drive-to-your-business-card-flyer-or-brochure/?utm_campaign=social%20media&awesm=tnw.to_n0Y5k&utm_source=Twitter&utm_medium=Spreadus Yorum Yaz
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alito 6 yıl en beğenilen
çok ilginç bir proje. yararlı olacağını düşünüyorum.
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peters 6 yıl
Düğün davetiyeleride bunun gibi olacak heralde.Okumak için bilgisayara takmak lazım.
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bocekgrafik 6 yıl
Teknolojik olarak güzel ve çevreye de duyarlı bir yenilik ama broşür ve katalog baskılarını azaltacağından, matbaacılık sektörüne darbesi büyük olacaktır.
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HumbiGumbi 6 yıl
TaLeNDiL
MxFxOxgüzel ama dergi yada broşürlerin yerini tutmaz digital kitaplar var kaç kişi bu şekilde kitap okuyor tercih edilen bir uygulama bicimi değil.
Konuyla alakası yok ama 2010da durum böyleydi, şimdi nasıl sen düşün ntvmsnbc.com/... bizim ülkemizde yaygınlaşmadı ama batıda çok kullanılıyor. Eninde sonunda bizde de yaygınlaşacak

öncelikle kitap okuma yaygınlaşmalı normal kitap okumayan biri oturup da e-kitap hiç okumaz :D
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OverClocK1ng 6 yıl
Güzel teknolojik gelişmeler oluyor ama....
Bir de şu pil teknolojisine el atsalar da, aynı boyutta çok daha yüksek miliamperli piller çıksa. Biz de 1500 veya 2000mAh gibi rakamlarda 1 hafta şarjı giden cihazlara falan kavuşsak...
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korayus 6 yıl
Ben bunu tercih ederdim: cherryflava.com/...
1 Yanıt Yanıtla +1
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Biyturs_OnSr 6 yıl korayus
korayus

Ben bunu tercih ederdim:
cherryflava.com/...

Daha şekil..
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hacı.basat 6 yıl
Bilişim firmalarının verekeleri genelde dikkat çekici hazırlanır, bu bellek ilaç gibi gelecektir, özellikle ilk kullanacak firmaların verekesini alanlar firmayı gözlerinde epey büyüteceklerdir, tanıtımda sınır yok.
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TaLeNDiL 6 yıl
MxFxOx
güzel ama dergi yada broşürlerin yerini tutmaz digital kitaplar var kaç kişi bu şekilde kitap okuyor tercih edilen bir uygulama bicimi değil.

Konuyla alakası yok ama 2010da durum böyleydi, şimdi nasıl sen düşün ntvmsnbc.com/...
ekitap bizim ülkemizde yaygınlaşmadı ama batıda çok kullanılıyor. Eninde sonunda bizde de yaygınlaşacak
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kimi_raikonen 6 yıl
ileriki yıllarda usb akıllı telefonlarda kullanılırsa daha cok tutulur
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Biyturs_OnSr 6 yıl
MxFxOx
güzel ama dergi yada broşürlerin yerini tutmaz digital kitaplar var kaç kişi bu şekilde kitap okuyor tercih edilen bir uygulama bicimi değil.

Tam olarak anlamamışsınız siz.
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artcraft35 6 yıl
başlangıç adına boyutun bir önemi yok bence. örnek eski harddiskler ve şimdiki harddiskler. ancak yazıcı cihaz ekstra bir gereksinim doğuruyor. keşke her pcden 1 kereliğe mahsus yazılabilseymiş. belki ozaman geleceği çok daha parlak olurdu
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