intelliPaper tek kullanımlık kağıt USB bellek projesi yayıncılıkta yeni bir dönemi başlatmak istiyor

Proje destek platformlarından Indiegogo üzerinde yer alan yeni bir proje, tek kullanımlık USB bellekler ile yayıncılık alanında yeni bir devrim başlatmanın planlarını yapıyor.





intelliPaper adı verilen bu kağıt USB bellekler, tek kullanımlık ve özel bir yazıcı cihazla bilgiler depolanabiliyor. Belleğin boyutu 5.1MB. Çok büyük bir alan vaad etmese de kartvizit, kartpostal, mağaza kataloğu, seyahat broşürü gibi yayınların kenar kısımlarına kolayca koparılacak şekilde monte ediliyor ve gerekli veriler bu bellek içerisinde saklanabiliyor. Tüketici örneğin kartvizitteki belleği kopardıktan sonra içerisinde iletişim bilgilerini kolayca USB üzerinden bilgisayarına aktarabiliyor. Ancak bilgisayar ile bunların üzerine veri yazılamıyor.





Proje kapsamında bağışlarınıza göre kartvizit, kartpostal, NFC yongalı kartpostal gibi farklı konseptlere sahip olabiliyorsunuz.





USB bellek yongası oldukça ince ve kartonların arasına entegre edildiğinde farkedilmesi imkansız hale geliyor. Girişim bu teknolojiyi patentlemiş durumda.





intelliPaper girişimi bu sayede yayıncılık alanında yeni bir dönemin başlayacağını umut ediyor. Kalın katalog ve broşürler yerine kağıt USB bellekler içeren yayınlar tüketiciye daha ilgi çekici gelebilir. Ayrıca çözüm çevreye de dost.





Proje 20 gün içerisinde 300 000 sınırını geçmek zorunda ve 20$ bağışlarda bir adet kartvizit USB bellek ve yazıcı cihaz hediye ediliyor. Esnek bağış kampanyası olduğu için en az 25 000$ toplandığında da kısmi olarak proje hayata geçmiş sayılacak.





http://thenextweb.com/gadgets/2012/12/04/intellipaper-adds-a-disposable-usb-drive-to-your-business-card-flyer-or-brochure/?utm_campaign=social%20media&awesm=tnw.to_n0Y5k&utm_source=Twitter&utm_medium=Spreadus