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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Interceptor dronu, düşman İHA’larını kaba kuvvetle imha ediyor

    Oculus’un kurucu ortağı Palmer Luckey’e ait savunma sanayi şirketi Anduril,İHA katili dronu Interceptor'u tanıttı. Bizzat kendisini bir silah olarak kullanan Interceptor, yapay zekâ kontrollü işliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Interceptor dronu, düşman İHA’larını kaba kuvvetle imha ediyor
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    Oculus’un kurucu ortağı Palmer Luckey’e ait savunma sanayi şirketi Anduril, ABD-Meksika sınırında kullanılan gözetleme cihazlarına ait teknolojiyi geliştirmesiyle tanınıyor.

    Şirket bu kez ise bir dron savar çözümüyle gündeme gelmiş durumda. Daha önce ağ atan ve silah taşıyan dron örneklerini görev pazar, bu kez dron tehdidine direk olarak başka bir dronun bizzat kendisiyle çözüm bulmaya çalışıyor. Luckey’nin düşman dronları kaba kuvvet kullanarak saf dışı ettiği aracının ismi Interceptor.

    Ayrıca Bkz. "Tesla, pil üretimi alanında uzman bir şirketi daha saflarına kattı"

    Şirketin diğer çözümlerinde de kullandığı Lattice adlı yapay zekâ teknolojisinden güç alan Interceptor, görevini otonom olarak yerine getiriyor. Düşman dronlarının bir insan operatör tarafından tespit edilmesi ve işaretlenmesini müteakip kalkışa geçen araç, gündüz ve gece herhangi bir arazi ortamında kullanılabiliyor. Luckey’e göre Interceptor neredeyse her defasında hayatta kalabilme ve üsse geri dönebilme ihtimaline sahip.

    ABD ve İngiliz orduları kullanıyor

    Yönetici Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “İnsanların kontrol ettiği hızlı dronları imha etmenin en iyi yolu yapay zekâ kontrollü daha hızlı dronlar kullanmaktan geçer! Gökyüzünün Vahşi Batıya dönmesini izin veremeyiz. Interceptor dronu hava tehditlerini saniyeler içinde ortadan kaldırmak ve bu soruna bir çözüm ortağı olmak için var.” ifadelerini kullanmış.

    Bloomberg’e göre Anduril Interceptor dronlarını ABD ve İngiliz ordularının hizmetine sunmuş durumda. Şirket yetkilileri, son kullanıcıdan alınacak geribildirim neticesinde, dronun daha da geliştirileceğini ifade etmiş.

    Son olarak, Interceptor’un düşmanı imha etme videosuna buradan göz atabilirsiniz.

     



    https://newatlas.com/drones/oculus-founder-anti-drone-tech-interceptor/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    veteriner69 3 gün
    Ben de patlayıcı taşıyor sanmıştım, bildiğin tos atıyor. :)
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