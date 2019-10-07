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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tesla, pil üretimi alanında uzman bir şirketi daha saflarına kattı

    Tesla'nın otomobillerinde kullandığı pilleri kendisinin üretmek istediği biliniyor. Bu alanda atılımları da olan şirket, bu kez pil üretiminde uzman Kanadalı şirket Hibar Systems'ı saflarına kattı.
    4 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Gökhan G.
    Editör
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    Tesla, pil üretimi alanında uzman bir şirketi daha saflarına kattı
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    Kanadalı pil üreticisi Hibar Systems’ın sessiz sedasız gerçekleşen bir anlaşmayla Tesla tarafında satın alındığı ortaya çıktı. Electric Autonomy adlı sitenin ortaya çıkardığı anlaşma, Tesla’nın kendi pillerini üretmek için attığı adımlardan biri olduğu ifade ediliyor. Hibar Systems; elektrikli araçlar, dizüstü bilgisayarlar ve benzeri ürenler için “yüksek hızda” lityum iyon pil üretimi yapıyordu.

    Satın almayla ilgili konuşan Tesla yetkilileri, söz konusu anlaşmanın şirket için bir ilk olmadığını ve daha önce de elektrot alanında uzman Kaliforniya merkezli Maxwell’in bu kapsamda satın alındığını belirtmiş. Kendi pillerini üretmekte kararlı görünen şirketin Kanadalı araştırmacı Jeff Dahan ve ekibiyle imzaladığı 5 yıllık sözleşme de bu alanda Tesla’nın kararlılığını gösteriyor.

    Tesla, pil üretimi alanında uzman bir şirketi daha saflarına kattı
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    Şirketin Dahn ile yaptığı anlaşma önemli, zira araştırmacının Eylül ayında yayınlamış olduğu bir rapor 1 milyon kilometre boyunca dayanan pillerin mümkün olduğunu göstermişti. Elon Musk’ın çok uzun ömürlü piller konusundaki hassasiyeti bilindiği için Dahn’ın raporu şirket için ayrı bir yere sahip.

    Ayrıca Bkz. "Otomobillerdeki yaya algılama sistemlerinin durumu içler acısı"

    Son satın almalarla birlikte, şirketin birden çok ekiple kendi pillerini üretmek için kolları sıvamaya hazırlandığı açıkça görülebiliyor. Tesla’nın kendi pillerini üretmek adına giriştiği bu süreçte Panasonic ve LG gibi tedarikçileri devre dışı bırakmak niyetinde olmadığı bilgisi de paylaşılmış.

    Porsche gibi firmaların elektrikli araç yarışına dâhil olmasıyla birlikte, söz konusu araçlardaki pillerin sunduğu performansın daha da önem kazandığı şüphesiz. Bakalım Tesla’nın bu hamlesi şirkete ne şekilde olumlu yansıyacak?



    https://www.engadget.com/2019/10/06/tesla-acquires-battery-expert-hibar/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 3 gün
    Toryum elementiyle pil yeryüzündeki tüm enerji ihtiyacını ortadan kaldırır.
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    Erkansins 3 gün DH Misafiri
    adam prof beyler dağılın..
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    labtek38 3 gün
    Lityum iyon dışında hiçbir pil teknolojisi verimli ve hacimli üretilemiyor. Geçen koskoca belgesel izledim pil teknolojileri hakkında hepsi prototipte çok güzel yok 10 kat enerji yoğunluğu yok 20 kat hızlı şarj ama pratikte hacimli üretilmiyor. Garafen dediler borofen dediler alüminyum diyorlar ama elimizde hep aynı. Aynı hacimde 2 kat enerji yoğunluğu bile çok büyük başarı olacaktır.
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    bulentcandan 4 gün
    Geçenlerde yeni bir pil teknolojisi geliştirildi. Lityum yerine alüminyum kullanılıyor, hem daha ekonomik hem de çevreye zararı ve alev alma riski oldukça azalıyor.
    Bu süreçte öncü adım atamayan diğer otomobil üreticileri zor duruma düşebilirler. Firmalar arasında büyük ortaklıklar, satın almalar ve hatta bir markanın yok oluşunu görebiliriz önümüzdeki yıllarda.
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    darkaura 4 gün
    yakin gelecegin araclari elektrikli olacak ve elektrikli aracin kilit teknolojisi batarya. milli arac adi altinda zaten doymus tencerenin dibini kaziyan bir sektorde, 100 seneden fazla tecrubeye know how'a sahip koklu sirketlerle rekabet etmekdense kisitli kaynaklari batarya teknolojisine yatirmak gerek. batarya teknolojisine hakim oldugunda rekabetci arac uretme imkanin kendiliginden gelecektir. 10 sene oncesinde bazi sirketleri turkiyede bu tip atilimlari olmus ama yeteli vizyon gosterilmedigi icin hic biri gercek yatirima donusemedi. bu saatden sonrada artik zaman geciyor, bu trenide kaciriyoruz.
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