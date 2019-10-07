Tesla, pil üretimi alanında uzman bir şirketi daha saflarına kattı

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Kanadalı pil üreticisi Hibar Systems’ın sessiz sedasız gerçekleşen bir anlaşmayla Tesla tarafında satın alındığı ortaya çıktı. Electric Autonomy adlı sitenin ortaya çıkardığı anlaşma, Tesla’nın kendi pillerini üretmek için attığı adımlardan biri olduğu ifade ediliyor. Hibar Systems; elektrikli araçlar, dizüstü bilgisayarlar ve benzeri ürenler için “yüksek hızda” lityum iyon pil üretimi yapıyordu.

Satın almayla ilgili konuşan Tesla yetkilileri, söz konusu anlaşmanın şirket için bir ilk olmadığını ve daha önce de elektrot alanında uzman Kaliforniya merkezli Maxwell’in bu kapsamda satın alındığını belirtmiş. Kendi pillerini üretmekte kararlı görünen şirketin Kanadalı araştırmacı Jeff Dahan ve ekibiyle imzaladığı 5 yıllık sözleşme de bu alanda Tesla’nın kararlılığını gösteriyor.

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Şirketin Dahn ile yaptığı anlaşma önemli, zira araştırmacının Eylül ayında yayınlamış olduğu bir rapor 1 milyon kilometre boyunca dayanan pillerin mümkün olduğunu göstermişti. Elon Musk’ın çok uzun ömürlü piller konusundaki hassasiyeti bilindiği için Dahn’ın raporu şirket için ayrı bir yere sahip.

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Son satın almalarla birlikte, şirketin birden çok ekiple kendi pillerini üretmek için kolları sıvamaya hazırlandığı açıkça görülebiliyor. Tesla’nın kendi pillerini üretmek adına giriştiği bu süreçte Panasonic ve LG gibi tedarikçileri devre dışı bırakmak niyetinde olmadığı bilgisi de paylaşılmış.

Porsche gibi firmaların elektrikli araç yarışına dâhil olmasıyla birlikte, söz konusu araçlardaki pillerin sunduğu performansın daha da önem kazandığı şüphesiz. Bakalım Tesla’nın bu hamlesi şirkete ne şekilde olumlu yansıyacak?

https://www.engadget.com/2019/10/06/tesla-acquires-battery-expert-hibar/