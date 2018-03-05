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İnternet ağının yüzde 30'u WordPress'den besleniyor

Popüler içerik yönetim sistemi WordPress, sanal dünyada yer alan web sitelerinin yaklaşık olarak üçte birine güç veriyor. Ayrıca pazarın %60.2'sine hakim olan WordPress, ağın %30'una güç sağlıyor.
1 yıl
2,2b
1
10
Web Siteleri
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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İnternet ağının yüzde 30'u WordPress'den besleniyor
Web teknolojileri araştırma şirketi W3Techs'in verilerine göre, internet ağının %30'u içerik yönetimi için WordPress'den besleniyor. Başta blog yazarları için tasarlanan popüler içerik yönetim sistemi WordPress, zamanla e-ticaret sitelerinden portfolyo sitelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılmaya başlandı. Kasım 2015'te internet ağının %25'ine güç veren WordPress, iki buçuk yılda 5 puanlık artış göstererek günümüzde pastanın tek başına %30'luk kısmını oluşturan bir mecra haline geldi. 
W3Techs, bir web sitesinin içerik yönetim sistemi (CMS) kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın bu rakamlara ulaştığının altını çiziyor. Pazar payına baktığımız zaman ise WordPress'in pazarın %60.2'sine hakim olduğunu görmekteyiz. 
Sıralamaları bakımından en iyi 10 milyon web sitesinin üç aylık periyotlarını analiz ederek bu sonuçlara ulaşan araştırma şirketi W3Techs, internet sitelerinin yaklaşık olarak üçte birinin WordPress ile çalışmakta olduğunu da tespit etti. 

https://venturebeat.com/2018/03/05/wordpress-now-powers-30-of-websites/ Yorum Yaz
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yuso123 1 yıl en beğenilen Tugrul_512bit
Umarım trolldür. Buda wordpressin kaynak kodları;
github.com/...
Tamamen açık kaynak kodludur, precompiled eklentileri bile yoktur.
Açık kaynak yazılım bir kültür ve bilgisayar biliminin gelişmesinin en önemli öncüsüdür.
Umarım trolldür. Buda wordpressin kaynak kodları;github.com/...Tamamen açık kaynak kodludur, precompiled eklentileri bile yoktur.Açık k...
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DH Misafiri 1 yıl
Wordpress alt yapısı itibariyle mükemmel site oluşturma imkanı sunuyor.
Anlaşır kolay ve herkesin kullanabileceği bir kolaylık sağlar..
www.madalyaburda.com
Örnek site olarak bu bence Uygun..
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alemburda34 1 yıl
WP herşey yapılabiliyor hayal et yeter ancak ben hala biraz hantal buluyorum ilk kullanırken iyi ancak büyüdükçe sıkıntıları ortaya çıkıyor.
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kaptanos 1 yıl
Bu sitelerin kaç tanesi aktif ve sorunsuz kullanılıyor buda önemli, sonuçta insanlar basit diye bir isim ve basit bir domain alıp wordpress ten bir site yapıp salıyor aleme sonrası hak getire.
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fikiret 1 yıl
WordPress öğrenmek isteyenleri buraya alalım öyleyse :)
bit.ly/wpegitim
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ERIKCI 1 yıl
proudly powered by wordpress
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3arbar 1 yıl
wp nin alt yapısı çok sıkıntılı
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Tugrul_512bit 1 yıl
:D tamam wp opensource
kıloballeşme ile alakası yok
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dr20mouse 1 yıl Tugrul_512bit
Tugrul_512bit
İnternetin fişini çekmek için wordpressin fişini çekmeleri yeter o zaman. Opensource değil sonuçta.
Kıloballeşmenin web ayağı.

Demek öyleee o zaman tez vakte kellesi gide
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Virinom 1 yıl Tugrul_512bit
OpenSource değil mi? Umuyorum ciddi bir yorum değildir.
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yuso123 1 yıl Tugrul_512bit
Umarım trolldür. Buda wordpressin kaynak kodları;
github.com/...
Tamamen açık kaynak kodludur, precompiled eklentileri bile yoktur.
Açık kaynak yazılım bir kültür ve bilgisayar biliminin gelişmesinin en önemli öncüsüdür.
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