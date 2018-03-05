İnternet ağının yüzde 30'u WordPress'den besleniyor

Web teknolojileri araştırma şirketi W3Techs'in verilerine göre, internet ağının %30'u içerik yönetimi için WordPress'den besleniyor. Başta blog yazarları için tasarlanan popüler içerik yönetim sistemi WordPress, zamanla e-ticaret sitelerinden portfolyo sitelerine kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılmaya başlandı. Kasım 2015'te internet ağının %25'ine güç veren WordPress, iki buçuk yılda 5 puanlık artış göstererek günümüzde pastanın tek başına %30'luk kısmını oluşturan bir mecra haline geldi.

W3Techs, bir web sitesinin içerik yönetim sistemi (CMS) kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın bu rakamlara ulaştığının altını çiziyor. Pazar payına baktığımız zaman ise WordPress'in pazarın %60.2'sine hakim olduğunu görmekteyiz.

Sıralamaları bakımından en iyi 10 milyon web sitesinin üç aylık periyotlarını analiz ederek bu sonuçlara ulaşan araştırma şirketi W3Techs, internet sitelerinin yaklaşık olarak üçte birinin WordPress ile çalışmakta olduğunu da tespit etti.

https://venturebeat.com/2018/03/05/wordpress-now-powers-30-of-websites/