Err_connection_reset hatası nasıl çözülür?

1️⃣ Web sitesinin açılıp açılmadığını kontrol edin

Google Chrome ERR_CONNECTION_RESET hatası, genelde istemci tarafındaki bir hatadır ancak nadiren de olsa web sitesinden kaynaklanabiliyor. Bu nedenle, öncelikle bilgisayarınızdan kaynaklanan bir sorun olup olmadığını anlamak için web sitesinin açılıp açılmadığını kontrol edin. "Is It Down Right Now?" gibi sitelerden web sitesinin sunucu durumunu görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken; web sitesinin adresini yazmak. Web sitesinin sunucusu çöktüyse, site yöneticilerinin sorunu çözmesini beklemekten başka seçeneğiniz yok.