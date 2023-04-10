Err_connection_reset hatası nasıl çözülür?

Bir web sitesine erişmek için internet tarayıcının o siteyle bağlantı kurması gerekir. Web tarayıcı, bir istek gönderir, yanıt alırsa bilgileri alıp göndermeye başlar. Bu bilgiler, web sayfasına dönüşür. Ancak, bazı durumlarda bu bağlantı kurulamayabilir ve err_connection_reset hatasıyla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunun ortaya çıkmasının birkaç nedeni vardır. Daha çok Windows 10 ve Google Chrome tarayıcıda görülen err_connection_reset hatası ne demek, nasıl çözülür? anlatıyoruz.

Err_connection_reset hatası neden alınır? 🧐 Tam Boyutta Gör Err_connection_reset ne demek? Bağlantı sıfırlandı anlamına gelir. Peki, Err_connection_reset hatası neden kaynaklanır? Err_connection_reset hata kodu, Google Chrome’a özeldir ancak diğer tarayıcılarda da benzer hata mesajları alabilirsiniz. Örneğin; Firefox’ta “The connection was reset” (Bağlantı sıfırlandı) hata kodu ile karşılaşırsınız. Err_connection_reset hata mesajı alıyorsanız, bu, internet tarayıcınızın hedef web sitesinin sunucusuna bağlanamadığı anlamına gelir. Genellikle istemci tarafındaki bağlantı sorununu gösterir. Sunucu tarayıcınıza veri gönderemediği için web sitesi yüklenemez ve Err_connection_reset hatasını alırsınız.

Bağlantınız gizli değil hatası çözümü 7 ay önce eklendi

Err_connection_reset nasıl çözülür? (Windows 10 & Mac) ✅ Çoğu durumda Err_connection_reset hatası, hedef web sitesindeki (sunucu tarafı) bir sorundan ziyade internet bağlantınızdaki (istemci tarafı) bir sorundan kaynaklandığından, sorunun çözümü için kendiniz harekete geçebilirsiniz. Web sitesinin sahibinin sunucu sorunlarını düzeltmesini beklemeniz gerekmez. Tek yapmanız gereken bilgisayarınızın ayarlarını düzeltmek veya internet bağlantınızdaki olası engelleri kaldırmak. Peki, Err_connection_reset hatasının çözümü nedir? 1️⃣ Web sitesinin açılıp açılmadığını kontrol edin Google Chrome ERR_CONNECTION_RESET hatası, genelde istemci tarafındaki bir hatadır ancak nadiren de olsa web sitesinden kaynaklanabiliyor. Bu nedenle, öncelikle bilgisayarınızdan kaynaklanan bir sorun olup olmadığını anlamak için web sitesinin açılıp açılmadığını kontrol edin. "Is It Down Right Now?" gibi sitelerden web sitesinin sunucu durumunu görebilirsiniz. Tek yapmanız gereken; web sitesinin adresini yazmak. Web sitesinin sunucusu çöktüyse, site yöneticilerinin sorunu çözmesini beklemekten başka seçeneğiniz yok. 2️⃣ VPN bağlantısını kesin VPN kullanmanın gizliliği korumak, kısıtlanan site ve içeriklere erişmek dahil birçok faydası vardır. Ancak, VPN’ler zaman zaman ağ bağlantı sorunlarına neden olabiliyor. VPN programı kullanıyorsanız, geçici olarak VPN bağlantısını kesin ve sorun yaşadığınız web sitesine girmeyi deneyin. VPN bağlantısını kesmenize rağmen net::err_connection_reset hatasını almaya devam ediyorsanız diğer çözüm yoluna geçin. 3️⃣ Modem/router’ı yeniden başlatın Modem/router’ı yeniden başlatmak ağ bağlantılarıyla ilgili birçok sorunu çözebiliyor. İnternete bağlanmanızı sağlayan cihazın güç kablosunu çıkarın ve 10-30 saniye kadar bekleyip tekrar takın. Sorun devam ederse, aynı ağa sorunsuz bir şekilde bağlı olan başka bir cihazla web sitesine girmeyi deneyin. Err_connection_reset hata mesajını almaya devam ediyorsanız, internet sağlayıcınızla iletişime geçmeyi deneyin. 4️⃣ Tarayıcı önbelleğini temizleyin Tam Boyutta Gör Google Chrome, yükleme hızlarını düşürmek ve kişiselleştirilmiş internet deneyimi sunmak için verileri önbelleğinde saklar. Tarayıcı önbelleğindeki bilgiler eski olabilir, bu da bağlantı sorunlarına neden olabilir. Google Chrome önbellek temizleme adımları çok basittir; Üç nokta, Diğer Araçlar ardından Tarama Verilerini Temizle’ye tıklayın. Zaman aralığını “Tüm zamanlar” olarak seçin, tüm kutucukları seçili bırakın ve Verileri temizle butonuna tıklayın. 5️⃣ Antivirüs programı ve güvenlik duvarını devre dışı bırakın Bilgisayarı korumak için bir antivirüs yazılımı ve güvenlik duvarına sahip olmak çok önemli. Ancak, bazı güvenlik duvarı ve antivirüs programları tamamen güvenli web sitelerini yanlışlıkla engelleyebiliyor. Web sitesinin güvenli olduğundan eminseniz, güvenlik programınızla birlikte güvenlik duvarını geçici olarak devre dışı bırakarak bağlantı sıfırlama hatasının devam edip etmediğine bakın. Windows Defender kapatma nasıl yapılır? 4 ay önce eklendi 6️⃣ Proxy sunucu erişimini devre dışı bırakın Proxy’ler, gerçek IP adresinizi maskeleyerek internette gizliliğinizi korur. Ancak proxy sizi çeşitli sorunlarla baş başa bıraktırabilir. Proxy kullanıyorsanız, bağlantınızı geçici olarak devre dışı bırakmayı deneyin. Windows’ta Ağ ve İnternet - internet Seçenekleri - Bağlantılar altında LAN ayarları bölümü vardır. LAN için bir proxy sunucusu kullan yanındaki kutucuğun işaretini kaldırın. Ayarları otomatik olarak algıla kutucuğunu işaretleyin. Mac’te Sistem Ayarları - Ağ altında aktif internet bağlantınızı seçin. Gelişmiş (Ayrıntılar) altında Proxy seçeneğini göreceksiniz. Buradaki tüm kutucukların işaretini kaldırın. 7️⃣ TCP/IP ayarlarını sıfırlayın Tam Boyutta Gör TCP/IP, internete bağlanmanızı sağlayan en önemli unsurlardan biridir. TCP/IP yapılandırması yanlışsa bilgisayarınızın ağa gönderdiği veriler aktarılamayacak ve bağlantı sıfırlama hatasına neden olacaktır. TCP ve IP ayarlarınızı sıfırlamayı deneyin. Bu işlem, tüm değişiklikleri varsayılan ayarlara geri döndürecektir. Bunun için, komut istemini açın ve aşağıdaki CMD komutları girin 🔽 netsh winsock reset

netsh int ip reset

ipconfig /release

ip/config /renew

ipconfig /flushdns

IP adresi değiştirme nasıl yapılır? 8 ay önce eklendi

Err_connection_reset hatası çözümü (Android) Tam Boyutta Gör ERR_CONNECTION_RESET Chrome tarayıcıda alacağınız sayfa yükleme hatalarından biri. “Sayfayla bağlantınızı kesintiye uğratan bir şey oldu.” iletisiyle karşılaştıysanız, genellikle sayfayı yeniden yüklemek hatayı düzeltir. Yeniden yüklemek işe yaramadıysa aşağıdaki hızlı çözüm yollarını deneyebilirsiniz 🔽 İnternet bağlantınızı kontrol edin. Web tarayıcısının önbelleğini ve çerezleri temizleyin. Diğer açık sekmeleri veya uygulamaları kapatın. Chrome’un güncel olup olmadığını kontrol edin.

Err_connection_reset Superonline ve diğer internet servis sağlayıcı abonelerinin karşılaşabileceği ve Google Chrome tarayıcıda çıkan bağlantı sorunu mesajlarından biridir. Peki, Err_connection_reset nasıl çözülür? Bu rehber yazıda internet kullanıcılarının sıklıkla karşılaştığı Err_connection_reset hatasının çözümünü paylaştık.

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Err_connection_reset hatası ve çözümü