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    Anlık Bildirim

    Apple, kullanıcıları iPhone 15'e geçmeye ikna etmek için web sitesi açtı

    Apple, eski ve yeni iPhone modelleri arasındaki farkları gösteren "Yükseltme Nedenleri" isimli bir web sitesi açtı. Şirketin amacı bu sayfa ile kullanıcıları son model iPhone 15'e geçmeye teşvik etmek

    Apple, iPhone 15'e geçmeye teşvik etmek için web sitesi açtı Tam Boyutta Gör

    Apple, eski iPhone kullanıcılarını yeni modellere geçmeye teşvik etmek için Reasons to Upgrade (Yükseltme Nedenleri) isimli yeni bir web sitesi başlattı. Söz konusu sayfada iPhone 11 ve 12 gibi eski modeller ile en son çıkan iPhone 15 serisi telefonlar arasındaki farklar karşılaştırılıyor.

    Örneğin, iPhone 11 ve 15 karşılaştırıldığında, yeni modelin kamerasının iPhone 11'in sensöründen dört kat daha yüksek çözünürlükte çekim yaptığı belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak iPhone 15'in diğer avantajları USB-C bağlantı noktası, Dinamik Ada ve %60 daha hızlı grafik performansı olarak sıralanıyor.

    Apple, iPhone 15'e geçmeye teşvik etmek için web sitesi açtı Tam Boyutta Gör

    iPhone 13 ve 14 serileri yok

    Apple, kullanıcıları yeni bir iPhone satın almaya teşvik etmek için takas programları, Apple Card ile taksitlendirme ve operatörlerin özel tekliflerinden yararlanma (ABD'de) seçeneklerini de sunuyor. Dikkat çekici diğer bir nokta ise Apple'ın iPhone 13 ve 14 serilerini kıyaslamaya dahil etmemesi.

    Apple, iPhone 15'e geçmeye teşvik etmek için web sitesi açtı Tam Boyutta Gör

    Apple bu modelleri hala satmaya devam ettiği için "Yükseltme Nedenleri" web sitesinde hiç isimleri geçmiyor. Cupertinolu şirket büyük olasılıkla iPhone 13 ve 14 serilerini "eski" olarak kategorize ederek satışları düşürmek istememiş ve öncelikle elindeki stokları eritmek istiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 gün önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 4 gün önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 3 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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