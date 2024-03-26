Apple, kullanıcıları iPhone 15'e geçmeye ikna etmek için web sitesi açtı

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Apple, eski iPhone kullanıcılarını yeni modellere geçmeye teşvik etmek için Reasons to Upgrade (Yükseltme Nedenleri) isimli yeni bir web sitesi başlattı. Söz konusu sayfada iPhone 11 ve 12 gibi eski modeller ile en son çıkan iPhone 15 serisi telefonlar arasındaki farklar karşılaştırılıyor.

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Örneğin, iPhone 11 ve 15 karşılaştırıldığında, yeni modelin kamerasının iPhone 11'in sensöründen dört kat daha yüksek çözünürlükte çekim yaptığı belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak iPhone 15'in diğer avantajları USB-C bağlantı noktası, Dinamik Ada ve %60 daha hızlı grafik performansı olarak sıralanıyor.

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iPhone 13 ve 14 serileri yok

Apple, kullanıcıları yeni bir iPhone satın almaya teşvik etmek için takas programları, Apple Card ile taksitlendirme ve operatörlerin özel tekliflerinden yararlanma (ABD'de) seçeneklerini de sunuyor. Dikkat çekici diğer bir nokta ise Apple'ın iPhone 13 ve 14 serilerini kıyaslamaya dahil etmemesi.

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Apple bu modelleri hala satmaya devam ettiği için "Yükseltme Nedenleri" web sitesinde hiç isimleri geçmiyor. Cupertinolu şirket büyük olasılıkla iPhone 13 ve 14 serilerini "eski" olarak kategorize ederek satışları düşürmek istememiş ve öncelikle elindeki stokları eritmek istiyor.

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Apple, iPhone 15'e geçmeye teşvik etmek için web sitesi açtı