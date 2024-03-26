Apple, kullanıcıları iPhone 15'e geçmeye ikna etmek için web sitesi açtı

Apple, eski iPhone kullanıcılarını yeni modellere geçmeye teşvik etmek için Reasons to Upgrade (Yükseltme Nedenleri) isimli yeni bir web sitesi başlattı. Söz konusu sayfada iPhone 11 ve 12 gibi eski modeller ile en son çıkan iPhone 15 serisi telefonlar arasındaki farklar karşılaştırılıyor.
Örneğin, iPhone 11 ve 15 karşılaştırıldığında, yeni modelin kamerasının iPhone 11'in sensöründen dört kat daha yüksek çözünürlükte çekim yaptığı belirtiliyor. Tüm bunlara ek olarak iPhone 15'in diğer avantajları USB-C bağlantı noktası, Dinamik Ada ve %60 daha hızlı grafik performansı olarak sıralanıyor.
iPhone 13 ve 14 serileri yok
Apple, kullanıcıları yeni bir iPhone satın almaya teşvik etmek için takas programları, Apple Card ile taksitlendirme ve operatörlerin özel tekliflerinden yararlanma (ABD'de) seçeneklerini de sunuyor. Dikkat çekici diğer bir nokta ise Apple'ın iPhone 13 ve 14 serilerini kıyaslamaya dahil etmemesi.
Apple bu modelleri hala satmaya devam ettiği için "Yükseltme Nedenleri" web sitesinde hiç isimleri geçmiyor. Cupertinolu şirket büyük olasılıkla iPhone 13 ve 14 serilerini "eski" olarak kategorize ederek satışları düşürmek istememiş ve öncelikle elindeki stokları eritmek istiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...