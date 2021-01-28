İnternet kullanıcısı sayısı rekor seviyeye ulaştı

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Sosyal medya yönetim platformu HootSuite, mevcut internet kullanıcısı sayısı hakkında son istatistikleri yayınladı. Paylaşılan rakam bir hayli yüksek. 2021 Ocak ayı itibarıyla internetsiz ve sosyal ağsız bir hayat düşünemeyenlerin sayısı gözle görülür şekilde arttı.

Ayrıca Bkz. "Avrupa pazarında bilgisayar satışları arttı"

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Türkiye'de internet kullanıcısı artıyor

Rapora göre geçen yıl akıllı telefon kullanıcılarının sayısı %1.8 artarak 5.22 milyar kişiye ulaştı. Bu sayı dünya nüfusunun %66.6'sına denk geliyor. Aynı zamanda dünya genelinde internet kullanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 316 milyon artarak 4.66 milyara yükseldi. Şu anda küresel internet kullanım oranı %59.5 seviyesinde.

Bunlara ek olarak son 12 ayda sosyal medya hesabı olan kişilerin sayısı 490 milyon artmış durumda. Son istatistiklere göre dünya genelinde 4.2 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı artık dünya nüfusunun %53'ünden fazlasını oluşturuyor.

Sosyal medyayı en az kullanan Japonlar

Ortalama olarak her kullanıcı sosyal medyada günde 2 saat 25 dakika harcıyor. Sosyal platformları günde ortalama 4 saat 15 dakika kullanan Filipinliler, dünyanın en büyük sosyal medya tüketicileri konumunda. Buna karşın Japon kullanıcılar sosyal platformlarda günde bir saatten daha az (51 dakika) zaman harcıyor.

Analistlere göre ortalama bir internet kullanıcısı günde neredeyse 7 saatini tüm cihazlarda internet kullanarak geçiriyor. Aynı zamanda sesli komut kullanımında da artış var. Küresel internet kullanıcılarının %45'i son 30 gün içinde arama yapmak için sesli komut kullandıklarını söylüyor.

https://www.gizchina.com/2021/01/27/the-number-of-internet-users-worldwide-reaches-4-66-billion/

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