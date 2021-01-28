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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İnternet kullanıcısı sayısı rekor seviyeye ulaştı

    Dünya genelindeki mevcut internet kullanıcısı sayısı ile ilgili son istatistikler paylaşıldı. Yayınlanan rakamlar insanlığın internetsiz ve sosyal ağsız bir hayat düşünemediğini ortaya koyuyor.
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    sosyal medya
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    İnternet kullanıcısı sayısı rekor seviyeye ulaştı
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    Sosyal medya yönetim platformu HootSuite, mevcut internet kullanıcısı sayısı hakkında son istatistikleri yayınladı. Paylaşılan rakam bir hayli yüksek. 2021 Ocak ayı itibarıyla internetsiz ve sosyal ağsız bir hayat düşünemeyenlerin sayısı gözle görülür şekilde arttı.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa pazarında bilgisayar satışları arttı"

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    Rapora göre geçen yıl akıllı telefon kullanıcılarının sayısı %1.8 artarak 5.22 milyar kişiye ulaştı. Bu sayı dünya nüfusunun %66.6'sına denk geliyor. Aynı zamanda dünya genelinde internet kullanan kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 316 milyon artarak 4.66 milyara yükseldi. Şu anda küresel internet kullanım oranı %59.5 seviyesinde.

    Bunlara ek olarak son 12 ayda sosyal medya hesabı olan kişilerin sayısı 490 milyon artmış durumda. Son istatistiklere göre dünya genelinde 4.2 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Sosyal medya kullanıcılarının sayısı artık dünya nüfusunun %53'ünden fazlasını oluşturuyor.

    İnternet kullanıcısı sayısı rekor seviyeye ulaştı

    Sosyal medyayı en az kullanan Japonlar

    Ortalama olarak her kullanıcı sosyal medyada günde 2 saat 25 dakika harcıyor. Sosyal platformları günde ortalama 4 saat 15 dakika kullanan Filipinliler, dünyanın en büyük sosyal medya tüketicileri konumunda. Buna karşın Japon kullanıcılar sosyal platformlarda günde bir saatten daha az (51 dakika) zaman harcıyor.

    Analistlere göre ortalama bir internet kullanıcısı günde neredeyse 7 saatini tüm cihazlarda internet kullanarak geçiriyor. Aynı zamanda sesli komut kullanımında da artış var. Küresel internet kullanıcılarının %45'i son 30 gün içinde arama yapmak için sesli komut kullandıklarını söylüyor.



    https://www.gizchina.com/2021/01/27/the-number-of-internet-users-worldwide-reaches-4-66-billion/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pilotsuz helikopter havalandı

    gun

    Bunların askerileri varda sivilleri yeni olmuş. Drone yerine böyle bişi daha iyi olmaz mı acaba ?

    1 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    sniper23 (Enes Şahinler) 3 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben size söyleyeyim. Çoğu faydası olmayan kullanıcı bu kadar basit.

    Bunların en yüksek oranı zaten sosyal medya için olanlar geri kalanı işte bizim gibi Premium kullanıcılar, bir nevi KALİTELİ kullanıcı yani. (Nerd de denilebilir)
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    esmerbuyucu (E. B.) 48 dk. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Bizim gibi derken DH kullanıcılarını mı kastediyorsun?
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    Moueson 47 dk. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Vay be bugunde premium kullanıcı olduğumuzu öğrendik . Bari DH bize maaş falan bağlasa :)
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    Holk (Holk Holk) 4 dk. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Sanki hayatın her alanında faydaya bakıyorsunuzda, insanların sosyal medya kullanmasını eleştiriyorsunuz!
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