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    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa pazarında bilgisayar satışları arttı

    IDC, kişisel bilgisayar pazarının son durumunu ortaya koyan pazar araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Yayınlanan rapor Avrupa'nın da içinde bulunduğu EMEA bölgesinde satışların arttığını gösteriyor.
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Avrupa pazarında bilgisayar satışları arttı
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    IDC araştırma şirketi tarafından yayınlanan yeni rapora göre, EMEA bölgesinde (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) kişisel bilgisayar (masaüstü, dizüstü ve iş istasyonları) sevkiyatları yüzde 16.6 oranında artarak 24.1 milyon adede ulaştı.

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    Pazar araştırması 2020'nin son çeyreğini kapsıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan çalışma ve uzaktan eğitime geçiş, tüketici PC segmentinde yüzde 21.3 ve ticari sektörde yüzde 13.6 büyüme ile sonuçlandı.

    Avrupa pazarında bilgisayar satışları arttı
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    Tedarik sıkıntısı daha fazla büyümeyi engelledi

    Büyüme oranları daha da yüksek olabilirdi, ancak tedarik sıkıntıları ve üreticilerin tedarik zincirindeki zorluklarla başa çıkamaması, tüm piyasa ihtiyaçlarının karşılanmamasına neden oldu.

    Kişisel bilgisayar pazarında ilk beş üretici tüm satışların yüzde 81.1'ini oluşturuyor. EMEA'da pazar liderliği yüzde 25.7 payla Lenovo'nun elinde. Çinli şirketi yüzde 23.2 ile HP ve yüzde 14.7 pazar payıyla Dell takip ediyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 48 dk. ( Mesaj Silindi )
    Pandemi süreci ile birlikte ev ofis ve evden okul arttı. Bu da diz üstü, masa üstü ve tablet talebini arttırdı. Umarım yakında tamamen evden çalışma devri yaşanır ve yol masrafı ve trafik çilesi azalır. Evden ve masa üzerinden yapılamayacak meslekler dezavantaj gözükse de hem daha sosyal olma hem de daha çok dışarıda olabilme şansı getirdiğinden popüler bile olabilirler.
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    haktan24 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    hem satıs lar artar hem bitcoin etheryum zart zurt tekrardan hortlar ekran kartı piyasası Allah a emanet ne olacak bu işler bilemiyorum olan bizim gibi gariban ülkelere oluyor rx580 kullanıyorum kart ım bozulsa aynısını vermezler bana 1400 aldım suan muadili 3500 4000 bın şaka mı bu ?
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    N nuksws_99 (dasasd ) 38 dk. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    en iyisi leptop almak hocam dert yok, zaten masaüstü yok harddisk ini al yok fanını al bilmem ne, yok psu sunu al daha pahalıya geliyor.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 28 dk. ( Mesaj Silindi ) haktan24
    Rx 580 çok güzel karttı gerçekten. Bende uzun süre onu kullandım. Daha 1 sene olmadı ancak 1660ti'ye geçtim. Ki ben bilgisayar üzerinden para kazanıyorum. Animasyon, cgi falan. Ama alım gücü işte çok düşük.
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