Avrupa pazarında bilgisayar satışları arttı

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IDC araştırma şirketi tarafından yayınlanan yeni rapora göre, EMEA bölgesinde (Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) kişisel bilgisayar (masaüstü, dizüstü ve iş istasyonları) sevkiyatları yüzde 16.6 oranında artarak 24.1 milyon adede ulaştı.

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Pazar araştırması 2020'nin son çeyreğini kapsıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzaktan çalışma ve uzaktan eğitime geçiş, tüketici PC segmentinde yüzde 21.3 ve ticari sektörde yüzde 13.6 büyüme ile sonuçlandı.

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Tedarik sıkıntısı daha fazla büyümeyi engelledi

Büyüme oranları daha da yüksek olabilirdi, ancak tedarik sıkıntıları ve üreticilerin tedarik zincirindeki zorluklarla başa çıkamaması, tüm piyasa ihtiyaçlarının karşılanmamasına neden oldu.

Kişisel bilgisayar pazarında ilk beş üretici tüm satışların yüzde 81.1'ini oluşturuyor. EMEA'da pazar liderliği yüzde 25.7 payla Lenovo'nun elinde. Çinli şirketi yüzde 23.2 ile HP ve yüzde 14.7 pazar payıyla Dell takip ediyor.

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