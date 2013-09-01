İnternet siteleri üzerinden fotoğraf ve gif animasyonlar kopyalamak için yeni bir yol: Pickle

iOS 6.1 ve üzeri iPhone / iPod Touch modelleri için hazırlanan güncel uygulamalardan Pickle, kullanıcılara farklı internet siteleri üzerinden fotoğraf ve gif kopyalama imkanı veriyor.

Bir kere çalıştırıldıktan sonra iOS işletim sistemine sahip cihazların dahili internet tarayıcısı Safari ile uyumlu olarak çalışabilen Pickle, farklı siteler üzerinde bulunan hareketli ya da hareketsiz görselleri basit bir kopyalama hareketi ile kendi içerisine dahil edebiliyor. Basit ara yüzü üzerinden fotoğrafları kategorilere ayırabilen uygulama, ayrıca belirlenen internet adresleri üzerinde yer alan bütün görselleri de tek bir dokunma ile depolayabiliyor. Bütün bu fotoğrafları Dropbox bulut depolama servisi üzerinde yedekleyebilen Pickle, aynı zamanda çekilen ekran görüntülerini de kayıt altına alabiliyor.

Kullanışlı yapısı ile dikkat çeken Pickle isimli uygulamaya 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilir, hakkında hazırlanmış tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id686817821?mt=8