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    GIF nasıl yapılır? WhatsApp & Instagram GIF oluşturma

    Fotoğraftan ve videodan GIF nasıl yapılır öğrenmek isteyenler buraya! İster Canva & Capcut programlarıyla ister ücretsiz online GIF yapma (oluşturma) adımları burada.

    GIF’ler, sosyal medya gönderilerinizde dikkat çekerek etkileşimi artırmanın en iyi yollarından biri. Bu kısa, sıklıkla mizah içeren, döngüsel, sessiz, animasyonlu resimleri yapmak kolay ve genellikle ücretsizdir. Duygu, tepki ve kişiliği ifade etmek için kullanılan GIF’ler, telefondan ve bilgisayardan çeşitli yollarla oluşturulabiliyor. Peki, fotoğraftan ve videodan GIF nasıl yapılır? En iyi GIF oluşturucular ve sıkça merak edilen WhatsApp ve Instagram’da GIF yapma yolu da burada.

    GIF yapma yöntemleri 🔁

    WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal ağlarda komik animasyonlu resimlerden oluşan GIF koleksiyonu vardır. Ancak, bazen paylaşmak için uygun GIF’i bulamayabilirsiniz. GIF oluşturmayı bilirseniz, istediğiniz bir fotoğraftan veya videodan GIF yapabilirsiniz. İşte tüm GIF yapma yöntemleri ⬇️

    Telefondan GIF nasıl yapılır 📲

    iPhone & Android telefondan gif nasıl yapılır Tam Boyutta Gör

    1. GIF yapma uygulamasını (GIPHY) telefona indirin.
    2. Kayıt ekranını geçin.
    3. Sol alt köşedeki “+” simgesine dokunun.
    4. Kameraya erişim izni verin.
    5. GIF’e dokunun ve filtreleri, efektleri deneyin.
    6. Ortadaki butona basarak GIF’i oluşturun.
    7. Gerekli düzenlemeleri yapın.
    8. GIF’i WhatsApp ve Instagram’da paylaşabilirsiniz.

    iPhone’da GIF yapmak için Kestirmeler uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra Galeri ekranına gelin ve “GIF” araması yapın. Fotoğraftan GIF oluşturmak için kullanabileceğiniz kestirmeler karşınıza çıkacak. Herhangi bir “GIF yap” kestirmesinin yanındaki + simgesine dokunarak Kestirmeler arasına ekleyip sonra hızlı GIF paylaşmak için kullanabilirsiniz.

    Android’de GIF yapmak için Google Fotoğraflar uygulamasını kullanabilirsiniz. Google Fotoğraflar’a girin ve “+” simgesine dokunun. Ardından Animasyon’a dokunun ve resimden GIF yapmak istediğiniz görselleri seçin. Son olarak “Oluştur” butonuna basın.

    Videodan GIF nasıl yapılır 📹

    videodan gif yapma Tam Boyutta Gör

    1. Videoyu GIF yapma sitesine girin.
    2. Dosyayı seçin butonuna tıklayın.
    3. GIF yapmak istediğiniz videoyu seçin.
    4. Upload video butonuna tıklayın.
    5. Convert to GIF!’e tıklayın.
    6. Save’e tıklayarak GIF’i indirin.

    Resimden GIF nasıl yapılır 🏞️

    fotoğraftan gif yapma Tam Boyutta Gör

    1. Resmi GIF yapma sitesine girin.
    2. Choose Image butonuna tıklayın.
    3. GIF yapmak istediğiniz resimleri seçin.
    4. Resimleri zaman çizelgesine sürükleyin.
    5. Sıralarını ve süreyi ayarlayın.
    6. Export & Download butonuna tıklayın.
    7. Format olarak GIF’i seçin.

    WhatsApp GIF nasıl yapılır 💬

    whatsapp gif yapma & ekleme Tam Boyutta Gör

    1. WhatsApp uygulamasını açın.
    2. GIF göndermek istediğiniz kişiyle sohbet açın.
    3. Ataş veya + simgesine dokunun.
    4. Kısa bir video seçin ve GIF’e dokunun.
    5. Gönder’e dokunun.

    WhatsApp’ta GIF yapmak için uzunluğu altı saniyeyi geçmeyen videoları seçebilirsiniz. iPhone’da GIF oluşturmak için Live Photo’ları da kullanabilirsiniz. Sohbette GIF’e basılı tutup yıldız simgesine dokunarak GIF’i favorilerinize ekleyebilirsiniz.

    Instagram GIF nasıl yapılır 📷

    instagram gif yapma Tam Boyutta Gör

    1. Giphy uygulamasını açın.
    2. Instagram’da paylaşmak istediğiniz GIF’i bulun.
    3. GIF’in altındaki mektup simgesine dokunun.
    4. Instagram’ı seçin.
    5. GIF’i Hikaye, Reels veya DM olarak paylaşın.

    En iyi GIF oluşturucu siteler 🌐

    Ücretsiz online GIF oluşturucular, resim veya videodan sosyal medyada paylaşabileceğiniz hareketli GIF’ler yapmanıza olanak tanır. GIF yapma sitelerinin kullanımı ücretsizdir ve birkaç dakika içinde animasyonlu GIF’ler oluşturmanıza yardımcı olurlar. İşte bilgisayardan GIF yapmak için kullanabileceğiniz en iyi 5 GIF oluşturma sitesi ⬇️

    1️⃣ Canva

    ücretsiz online gif oluşturma canva Tam Boyutta Gör
    Canva, online GIF yapma programıdır. Ücretsiz online GIF oluşturucu ile video ve resimden kolayca GIF oluşturabilirsiniz. Resimleri slayt olarak ekleyip animasyon ve efektlerle süsledikten sonra GIF formatında bilgisayarınıza kaydedip dilediğiniz platformda paylaşabilirsiniz. İstediğiniz bir videoyu da içe aktarıp GIF olarak kaydedebilirsiniz.

    2️⃣ EzGIF

    Tam Boyutta Gör
    EzGIF, kullanımı kolay, ücretsiz GIF oluşturucudur. Yüklediğiniz resimlerin animasyon hızını ve kare sırasını ayarlayabilirsiniz. Videolarda, başlangıç ​​ve bitiş süresini girerek istediğiniz kısmı seçebilirsiniz. Kare hızını da kontrol edebilirsiniz. Bu sitede videodan GIF yapabildiğiniz gibi GIF’i düzenleyebilirsiniz.

    3️⃣ GIPHY

    gif yapma sitesi giphy Tam Boyutta Gör
    Giphy, popüler gif maker. bir bağlantının yanı sıra resim veya videodan GIF yapmanıza olanak tanır. Örneğin; bir YouTube videosundan hareketli GIF yapabilirsiniz. GPIHY, oldukça geniş gif kütüphanesine sahip; hemen her şeyin gifini bulabilirsiniz. GIF dosyalarına başlık, metin, filtre ve çizim dahil olmak üzere efektler uygulayabilirsiniz. Ayrıca, daha yüksek kaliteli GIF'ler için WebM formatında GIF'ler üretebilir.

    4️⃣ Capcut

    online gif dönüştürücü capcut Tam Boyutta Gör
    CapCut, videodan GIF yapma sitesidir. Ücretsiz online video düzenleme aracını kullanarak birkaç tıkla video kliplerden GIF oluşturabilirsiniz. Bilgisayardaki veya bulut hesabınızdaki bir videoyu aktardıktan sonra kullanımı kolay araçlarla animasyon, ses, hız gibi düzenlemeleri yapıp GIF’i dilediğiniz çözünürlük, kare hızı ve kalitede oluşturabilirsiniz.

    5️⃣ Clipchamp

    gif yapma online clipchamp Tam Boyutta Gör
    Clipchamp, online GIF oluşturma sitesidir. GIF yapmak istediğiniz videoyu programa aktararak tek tıkla GIF’e dönüştürebilirsiniz. Tek yapmanız gereken diğer online GIF oluşturucular gibi ücretsiz hesap oluşturup giriş yapmak ve videoyu yüklemek. Videoyu içe aktardıktan sonra süre, ses, renk, efekt gibi düzenlemeleri yapın ve dışa aktar butonuna tıklayarak GIF’i seçin. 15 saniye ve daha kısa süreli GIF’ler yapmak için en iyi sitelerden biridir.

    Sosyal medyanın, mesajlaşma uygulamalarının ve meme kültürünün yükselişi sayesinde GIF'lerin popülaritesi arttı. Hareketli GIF’ler, iletişiminize mizah ve görsel çekicilik katmanın harika bir yolu; bir emoji veya mesajdan çok daha fazlasını iletmenize yardımcı oluyor. Peki, GIF nasıl yapılır? Bir resimden veya videodan GIF yapmanın yolları neler? WhatsApp ve Instagram’da GIF oluşturma nasıl oluyor? Bilgisayardan ve telefondan GIF yapma yöntemleri burada.

    Kaynakça https://faq.whatsapp.com/672556768144229/ https://giphy.com/ https://en.wikipedia.org/wiki/GIF https://www.google.com/search?kgmid=/m/03bfb
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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