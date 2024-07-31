GIF nasıl yapılır? WhatsApp & Instagram GIF oluşturma

GIF’ler, sosyal medya gönderilerinizde dikkat çekerek etkileşimi artırmanın en iyi yollarından biri. Bu kısa, sıklıkla mizah içeren, döngüsel, sessiz, animasyonlu resimleri yapmak kolay ve genellikle ücretsizdir. Duygu, tepki ve kişiliği ifade etmek için kullanılan GIF’ler, telefondan ve bilgisayardan çeşitli yollarla oluşturulabiliyor. Peki, fotoğraftan ve videodan GIF nasıl yapılır? En iyi GIF oluşturucular ve sıkça merak edilen WhatsApp ve Instagram’da GIF yapma yolu da burada.

GIF yapma yöntemleri 🔁

WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal ağlarda komik animasyonlu resimlerden oluşan GIF koleksiyonu vardır. Ancak, bazen paylaşmak için uygun GIF’i bulamayabilirsiniz. GIF oluşturmayı bilirseniz, istediğiniz bir fotoğraftan veya videodan GIF yapabilirsiniz. İşte tüm GIF yapma yöntemleri ⬇️

Telefondan GIF nasıl yapılır 📲 Tam Boyutta Gör GIF yapma uygulamasını (GIPHY) telefona indirin. Kayıt ekranını geçin. Sol alt köşedeki “+” simgesine dokunun. Kameraya erişim izni verin. GIF’e dokunun ve filtreleri, efektleri deneyin. Ortadaki butona basarak GIF’i oluşturun. Gerekli düzenlemeleri yapın. GIF’i WhatsApp ve Instagram’da paylaşabilirsiniz.

iPhone’da GIF yapmak için Kestirmeler uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra Galeri ekranına gelin ve “GIF” araması yapın. Fotoğraftan GIF oluşturmak için kullanabileceğiniz kestirmeler karşınıza çıkacak. Herhangi bir “GIF yap” kestirmesinin yanındaki + simgesine dokunarak Kestirmeler arasına ekleyip sonra hızlı GIF paylaşmak için kullanabilirsiniz.

Android’de GIF yapmak için Google Fotoğraflar uygulamasını kullanabilirsiniz. Google Fotoğraflar’a girin ve “+” simgesine dokunun. Ardından Animasyon’a dokunun ve resimden GIF yapmak istediğiniz görselleri seçin. Son olarak “Oluştur” butonuna basın.

WhatsApp GIF nasıl yapılır 💬 Tam Boyutta Gör WhatsApp uygulamasını açın. GIF göndermek istediğiniz kişiyle sohbet açın. Ataş veya + simgesine dokunun. Kısa bir video seçin ve GIF’e dokunun. Gönder’e dokunun.

WhatsApp’ta GIF yapmak için uzunluğu altı saniyeyi geçmeyen videoları seçebilirsiniz. iPhone’da GIF oluşturmak için Live Photo’ları da kullanabilirsiniz. Sohbette GIF’e basılı tutup yıldız simgesine dokunarak GIF’i favorilerinize ekleyebilirsiniz.