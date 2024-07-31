GIF nasıl yapılır? WhatsApp & Instagram GIF oluşturma

- GIF yapma yöntemleri 🔁
- Telefondan GIF nasıl yapılır 📲
- Videodan GIF nasıl yapılır 📹
- Resimden GIF nasıl yapılır 🏞️
- WhatsApp GIF nasıl yapılır 💬
- Instagram GIF nasıl yapılır 📷
- En iyi GIF oluşturucu siteler 🌐
- 1️⃣ Canva
- 2️⃣ EzGIF
- 3️⃣ GIPHY
- 4️⃣ Capcut
- 5️⃣ Clipchamp
- Yorumlar
GIF’ler, sosyal medya gönderilerinizde dikkat çekerek etkileşimi artırmanın en iyi yollarından biri. Bu kısa, sıklıkla mizah içeren, döngüsel, sessiz, animasyonlu resimleri yapmak kolay ve genellikle ücretsizdir. Duygu, tepki ve kişiliği ifade etmek için kullanılan GIF’ler, telefondan ve bilgisayardan çeşitli yollarla oluşturulabiliyor. Peki, fotoğraftan ve videodan GIF nasıl yapılır? En iyi GIF oluşturucular ve sıkça merak edilen WhatsApp ve Instagram’da GIF yapma yolu da burada.
GIF yapma yöntemleri 🔁
WhatsApp, Instagram ve diğer sosyal ağlarda komik animasyonlu resimlerden oluşan GIF koleksiyonu vardır. Ancak, bazen paylaşmak için uygun GIF’i bulamayabilirsiniz. GIF oluşturmayı bilirseniz, istediğiniz bir fotoğraftan veya videodan GIF yapabilirsiniz. İşte tüm GIF yapma yöntemleri ⬇️
Telefondan GIF nasıl yapılır 📲
- GIF yapma uygulamasını (GIPHY) telefona indirin.
- Kayıt ekranını geçin.
- Sol alt köşedeki “+” simgesine dokunun.
- Kameraya erişim izni verin.
- GIF’e dokunun ve filtreleri, efektleri deneyin.
- Ortadaki butona basarak GIF’i oluşturun.
- Gerekli düzenlemeleri yapın.
- GIF’i WhatsApp ve Instagram’da paylaşabilirsiniz.
iPhone’da GIF yapmak için Kestirmeler uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulamayı açtıktan sonra Galeri ekranına gelin ve “GIF” araması yapın. Fotoğraftan GIF oluşturmak için kullanabileceğiniz kestirmeler karşınıza çıkacak. Herhangi bir “GIF yap” kestirmesinin yanındaki + simgesine dokunarak Kestirmeler arasına ekleyip sonra hızlı GIF paylaşmak için kullanabilirsiniz.
Android’de GIF yapmak için Google Fotoğraflar uygulamasını kullanabilirsiniz. Google Fotoğraflar’a girin ve “+” simgesine dokunun. Ardından Animasyon’a dokunun ve resimden GIF yapmak istediğiniz görselleri seçin. Son olarak “Oluştur” butonuna basın.
Videodan GIF nasıl yapılır 📹
- Videoyu GIF yapma sitesine girin.
- Dosyayı seçin butonuna tıklayın.
- GIF yapmak istediğiniz videoyu seçin.
- Upload video butonuna tıklayın.
- Convert to GIF!’e tıklayın.
- Save’e tıklayarak GIF’i indirin.
Resimden GIF nasıl yapılır 🏞️
- Resmi GIF yapma sitesine girin.
- Choose Image butonuna tıklayın.
- GIF yapmak istediğiniz resimleri seçin.
- Resimleri zaman çizelgesine sürükleyin.
- Sıralarını ve süreyi ayarlayın.
- Export & Download butonuna tıklayın.
- Format olarak GIF’i seçin.
WhatsApp GIF nasıl yapılır 💬
- WhatsApp uygulamasını açın.
- GIF göndermek istediğiniz kişiyle sohbet açın.
- Ataş veya + simgesine dokunun.
- Kısa bir video seçin ve GIF’e dokunun.
- Gönder’e dokunun.
WhatsApp’ta GIF yapmak için uzunluğu altı saniyeyi geçmeyen videoları seçebilirsiniz. iPhone’da GIF oluşturmak için Live Photo’ları da kullanabilirsiniz. Sohbette GIF’e basılı tutup yıldız simgesine dokunarak GIF’i favorilerinize ekleyebilirsiniz.
Instagram GIF nasıl yapılır 📷
- Giphy uygulamasını açın.
- Instagram’da paylaşmak istediğiniz GIF’i bulun.
- GIF’in altındaki mektup simgesine dokunun.
- Instagram’ı seçin.
- GIF’i Hikaye, Reels veya DM olarak paylaşın.
En iyi GIF oluşturucu siteler 🌐
Ücretsiz online GIF oluşturucular, resim veya videodan sosyal medyada paylaşabileceğiniz hareketli GIF’ler yapmanıza olanak tanır. GIF yapma sitelerinin kullanımı ücretsizdir ve birkaç dakika içinde animasyonlu GIF’ler oluşturmanıza yardımcı olurlar. İşte bilgisayardan GIF yapmak için kullanabileceğiniz en iyi 5 GIF oluşturma sitesi ⬇️
1️⃣ Canva
2️⃣ EzGIF
3️⃣ GIPHY
4️⃣ Capcut
5️⃣ Clipchamp
Sosyal medyanın, mesajlaşma uygulamalarının ve meme kültürünün yükselişi sayesinde GIF'lerin popülaritesi arttı. Hareketli GIF’ler, iletişiminize mizah ve görsel çekicilik katmanın harika bir yolu; bir emoji veya mesajdan çok daha fazlasını iletmenize yardımcı oluyor. Peki, GIF nasıl yapılır? Bir resimden veya videodan GIF yapmanın yolları neler? WhatsApp ve Instagram’da GIF oluşturma nasıl oluyor? Bilgisayardan ve telefondan GIF yapma yöntemleri burada.Kaynakça https://faq.whatsapp.com/672556768144229/ https://giphy.com/ https://en.wikipedia.org/wiki/GIF https://www.google.com/search?kgmid=/m/03bfb Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.