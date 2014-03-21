İnternet yasası, Twitter'ın kapatılışı ve sonrası

Tartışmalı internet yasası her ne kadar kağıt üzerinde kamu yararına gibi duruyor olsa da siyasi ellerde can yakabilir demiştik. Öyle de oldu Twitter dün akşam saatlerinde yeni internet yasasına dayandırılan nedenler ile erişime kapandı.

Ne denmişti?

Sadece URL engellemesi olacak bundan sonra siteler komple kapatılmayacak. Servis sağlayıcılar bunun düzenlemesini yapıyor.

Özel Hayatın Gizliliğini ihlal eden içerikler olmadığı sürece yasa eskisi gibi işleyecek bu yasa "Özel Hayatın Gizliliğini" korumak için yapılıyor.

Sorun ne olursa olsun TİB başkanının yetkisi sınırlı kararı Hakimler verecek.

Ne oldu?

Başbakan Twit mwit bilmem ben zararlı bunlar kapatacağım, yasayı zaten düzenledim dedi ve Twitter ertesi gün kapandı.

Yani kağıtta ne yazdığı çok önemli değilmiş Tib başkanı ve Hakim'in ne karar vereceği zaten biliniyormuş asıl kararı tek kişi veriyormuş.

Bilgi Teknolojileri Kurumu açıklama yaptı:

İstenmeyen içerikler kaldırılır ise erişim engelleme hemen kaldırılır dendi. Fakat şöyle bir durum var; Twitter tarafından yayınlanan ve 1 Ocak - 30 Haziran tarihlerini kapsayan Şeffaflık Raporu'nda Türkiye Gezi Olayları da kapsayan süreçte içerik silme talebinde bulunan ülkeler arasında 2. sırada yer alıyordu.

3'ü mahkeme 4'ü polisten gelen bu taleplerin hiç birine olumlu karşılık verilmedi yani içerik silinmedi. İran ve Mısır olaylarında da duruşlarını bozmadıkları düşünüldüğünde Türkiye'nin şu anki tutumuna da farklı bir cevap vereceklerini düşünmüyorum açıkçası.

Şu an için DNS değişikliği ile kolayca erişilebiliyor olsa da hükümet geri adım atmaz ise yakın zamanda tamamen erişilemez bir servis olabilir.

Peki ya sonra?

Sonrasını tahmin etmek çok zor değil. Yasa meclisten geçtiğinde yine de bunu kendileri için kullanmaya kalkmazlar, göz göre göre bunu yapmazlar var sayımı ile kağıt üzerinde yazanları değerlendirdik.

Görünen o ki artık her şeye kötü tarafından bakan ve şüphe ile yaklaşanlar haklı çıktılar, yasa interneti tek kişiye bağlıyor ve bu kişi Tib başkanı veya Hakim değil.

Bu kişinin söylemlerinde hedef aldığı Facebook ve Youtube da eğer sözü edilen içerikleri silmez ise erişime kapatılacaklardır. Bundan sonrası ise gerçekten karanlık, belki yarın forumlar sonrasında ise teknoloji sitelerine dahi sıra gelebilecek.

Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.