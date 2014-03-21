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İnternet yasası, Twitter'ın kapatılışı ve sonrası

Tartışılan internet yasası dayanak gösterilerek Twitter kapatıldı. Bundan sonra ne olacak, Twitter sonrasında sıra Facebook ve Youtube'a da gelecek mi?
5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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İnternet yasası, Twitter'ın kapatılışı ve sonrası
Tartışmalı internet yasası her ne kadar kağıt üzerinde kamu yararına gibi duruyor olsa da siyasi ellerde can yakabilir demiştik. Öyle de oldu Twitter dün akşam saatlerinde yeni internet yasasına dayandırılan nedenler ile erişime kapandı.
Ne denmişti?
Sadece URL engellemesi olacak bundan sonra siteler komple kapatılmayacak. Servis sağlayıcılar bunun düzenlemesini yapıyor.
Özel Hayatın Gizliliğini ihlal eden içerikler olmadığı sürece yasa eskisi gibi işleyecek bu yasa "Özel Hayatın Gizliliğini" korumak için yapılıyor.
Sorun ne olursa olsun TİB başkanının yetkisi sınırlı kararı Hakimler verecek. 
Ne oldu? 
Başbakan Twit mwit bilmem ben zararlı bunlar kapatacağım, yasayı zaten düzenledim dedi ve Twitter ertesi gün kapandı. 
Yani kağıtta ne yazdığı çok önemli değilmiş Tib başkanı ve Hakim'in ne karar vereceği zaten biliniyormuş asıl kararı tek kişi veriyormuş.
Bilgi Teknolojileri Kurumu açıklama yaptı: 
İstenmeyen içerikler kaldırılır ise erişim engelleme hemen kaldırılır dendi. Fakat şöyle bir durum var; Twitter tarafından yayınlanan ve 1 Ocak - 30 Haziran tarihlerini kapsayan Şeffaflık Raporu'nda Türkiye Gezi Olayları da kapsayan süreçte içerik silme talebinde bulunan ülkeler arasında 2. sırada yer alıyordu.
3'ü mahkeme 4'ü polisten gelen bu taleplerin hiç birine olumlu karşılık verilmedi yani içerik silinmedi. İran ve Mısır olaylarında da duruşlarını bozmadıkları düşünüldüğünde Türkiye'nin şu anki tutumuna da farklı bir cevap vereceklerini düşünmüyorum açıkçası.
İnternet yasası, Twitter'ın kapatılışı ve sonrası
Şu an için DNS değişikliği ile kolayca erişilebiliyor olsa da hükümet geri adım atmaz ise yakın zamanda tamamen erişilemez bir servis olabilir.
Peki ya sonra? 
Sonrasını tahmin etmek çok zor değil. Yasa meclisten geçtiğinde yine de bunu kendileri için kullanmaya kalkmazlar, göz göre göre bunu yapmazlar var sayımı ile kağıt üzerinde yazanları değerlendirdik.
Görünen o ki artık her şeye kötü tarafından bakan ve şüphe ile yaklaşanlar haklı çıktılar, yasa interneti tek kişiye bağlıyor ve bu kişi Tib başkanı veya Hakim değil.  
Bu kişinin söylemlerinde hedef aldığı Facebook ve Youtube da eğer sözü edilen içerikleri silmez ise erişime kapatılacaklardır. Bundan sonrası ise gerçekten karanlık, belki yarın forumlar sonrasında ise teknoloji sitelerine dahi sıra gelebilecek.
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın. 

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vankomisin 5 yıl en beğenilen
Sana dedik mesut reyiz. Bunlar senin gibi iyi niyetli değil dedik. Fazla iyimser bakıyorsun dedik. Haklı çıktık. Keşke sen haklı çıksaydın
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emmrree1990 5 yıl
Oy ver Türkiye'm!
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Jack Rabbit Slims 5 yıl
DH'de böyle bir yazı görmek şaşırttıysa da.
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sadece77 5 yıl
10 sayfayı da okumadım,tartışmaya girmiş millet .Sadece birşey ögrenmek istiyorum yardımcı olursanız sevinirim.
Vpn servisleri uzerinden banka işlemleri yapmayın guvenilir değil deniyor.Ben banka vs kullanmıyorum sadece twitter için kullanmamda bir risk varmı ? Mail hesabımı kulllanıyorum çalınma riski olurmu?
Kaliteli guvenilir kullandığınız yada memnun kaldığınız bir vpn programı tavsiye edermisinz?
(Telim İphone 5 - dns yaptım wifi'da sorun yok ,3g baglntısı için )
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akare+bkare=ckare 5 yıl
Bana kalırsa seçim arifesinde birilerinin ağzına sakız olması için birileri tarafından yapılmıştır. Diğer tülü seçim arifesinde böyle bir şey yapmaları çok mantıksız. (Başbakan fanı değilim mantıklı olanı söylüyorum.)
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peters 5 yıl
İşimiz gereği siyaset yapmıyoruz diyorsunuz ama site akp reklamından geçilmiyordu.Şimdi bu haberi okuduktan sonra siz hala akp nin reklamını yapın diyorum.
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Adoring 5 yıl
arkadaşlar hala daha vpn ile girer devam ederim diyorsunuz bu nasıl bir mantık yasaksız girmek varken?Tayyibin amacı insanların iletişimini haber alıp verme özgürlüğünü bitirmek!Bunun sinyallerini daha öncedende vermişti.Hala daha ben oy vereceğim diyorsanız,''vicdanınızı nerede bıraktınız''.
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28772 5 yıl
bu gidisle dh'nin de bir ayagi cukurda
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gonuldagi 5 yıl
Amaç millleti gençleri sokağa dökmekti 21 Mart Nevruz Aha bunlar PKK lı diye bilmekti, ama oturdu bilgisayarın başına 1.5 milyon twit görünce her halde duvarları tekmelemiştir hünkarımız. Mahkeme kararlarının tarihlerine bakarsanız 3 Marttan başlıyor zamanlama manidar :)
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E_Aydin35 5 yıl
Bu ülkede iyi niyet adina atilan hic adim gormedim ne yazik ki.. Herşey bir cikar cetveli doğrultusunda düzenleniyor..
Bizde herkesi kendimiz gibi iyi niyetli sanip iyi yorumluyoruz, iste gercegin asil yüzü..
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X@ndeR 5 yıl
Hala hakaretten vs den kapandigini sanan var ya da islerine oyle geliyor bilemedim.
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mlkgnc 5 yıl
yav he he diyorum şu yorumları okudukça :)
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TAZANGEL 5 yıl
MESUT ÇEVİK ÇEK ŞİMDİ Bİ 2Sİ1 DE ÖZÜR DİLE !
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