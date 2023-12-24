"Instagram ve Facebook'ta Filistin yanlısı paylaşımlara sansür uygulanıyor"

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İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün (HRW) yayımladığı "Meta'nın Tutulmayan Sözleri: Instagram ve Facebook'taki Filistin İçeriğinin Sistemli Sansürü" başlıklı 51 sayfalık raporda, Mark Zuckerberg'e ait Meta'nın, bünyesindeki sosyal medya platformlarındaki İsrail yanlısı tutuma işaret edildi.

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Raporda, Meta platformlarında Filistin'i destekleyen barışçıl ifadeler ve Filistinlilerin insan haklarına ilişkin kamusal tartışmalar da dahil olmak üzere paylaşımlarının kaldırıldığı ve bastırıldığı belgelendi.

HRW, rapor çalışması çerçevesinde 60'tan fazla ülkeden 1050 sansür vakasını inceledi.

Her biri en az 100 kez tekrarlanan 6 temel sansür modelinin belirlendiğine işaret edilen raporda, bunlar arasında içeriğin kaldırılması, hesapların askıya alınması veya silinmesi, içerikle etkileşimde bulunamama, hesapları takip edememe veya etiketleyememe, Instagram/ Facebook Live kullanımını kısıtlama ve bir kişinin gönderilerinin, hikayelerinin veya hesabının bildirimde bulunulmadan görünürlüğünde azalmaya gidilmesinin yer aldığı ifade edildi.

Raporda, incelenen vakaların, Filistinli, bölgesel ve uluslararası insan hakları örgütlerince yürütülen Meta'nın Filistinlileri destekleyen içeriklere yönelik sansürünü detaylandıran yıllarca süren raporlamalarıyla tutarlılık gösterdiği vurgulandı.

Belgelenen yüzlerce vakada Meta'nın, ABD'nin belirlediği "terörist örgütler" listelerinin uygulandığı "Tehlikeli Örgütler ve Bireyler" politikasına başvurduğu ifade edilen raporda, Meta'nın, bu listeleri, İsrail ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki gerilimler hakkındaki meşru söylemi kısıtlamak için kapsamlı biçimde uyguladığı kaydedildi.

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