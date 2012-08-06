İnternete sızan HTC One X 4.0.4 güncellemesi Sense 4.1'e işaret ediyor

Haber Editörü
Bu yıla popüler Sense arayüzünün 4.0 sürümüyle başlayan HTC'nin, arayüzünü ne zaman güncelleyeceği merak ediliyordu. HTC One X'in global versiyonuna ait 4.0.4 ROM'unun internete sızması soru işaretlerini artırdı.
4.0.4 güncellemesi aslında nispeten küçük bir güncelleme. Ancak HTC'nin Sense arayüzünün yeni sürümünden izler taşıması onu bir anda önemli hale getirdi.
Geeksaber tarafından elde edilen 2.15.401.5 numaraları test ROM'u bilgilerinde Sense 4.1 sürümü olduğu göze çarpıyor. 4.1 sürümü 4.0 sürümünden daha hızlı çalışıyor. Tasarım olarak büyük yenilikler olmasa da bazı önemli hatalar giderilmiş.
Canlı duvar kağıdı gecikmesinin giderilmesi, Kamera uygulamasında ön ve arka kameraya geçiş için atanmış bir buton eklenmesi, tarayıcıda sekmeler arasında geçiş için bir buton eklenmesi, gecikmeye sebep olan tüm 3D efektlerin kaldırılması, sanal menü çubuğunun kaldırılması, kablosuz ağdan düşmelerin giderilmesi, daha iyi batarya süresi, Quadrant testinden 5900+ puan alan daha hızlı bir kernel, Sense 4.1 sürümünde yerini almış.
HTC'nin yeni Sense sürümünü global One X için yayınlayıp yayınlamayacağı şimdilik belirsiz. AT&T operatörünün kendi cihazlarına verdiği yeni güncellemede Sense 4.1 bulunmuyordu. İddialar 18 Ağustos'ta yeni güncellemenin verileceği yönünde.
http://www.geeksaber.com/?p=1640 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bu konuda bana yardımcı olurasanı çok sevinirim
beklerim kaçıyomu nolmuş yani sonuşta htc one x var bu yeter bana :))
bana kalırsa burda gizlice aptal ima ettiğin kişi sensin. S3 alana kadar git ivy 7 li bir canavar bilgisiyar al da render felan yap sen galaxy s3 ile onları yapamazsız verdigin paraya yazık olmuş seni kandırmışlar bana kalırsa
güncellemeleri 2 efekt+3-5 sentetik testte puan yükseltme amacı görüyorsan one x fazla sana s2 de fazla 2 efekt az 3-5 sentetik testte de az puan alan xperia s gibi kamerası da iyi olan ve alo diyen bir cihaz veya lumia 808 senin için fazlasıyla yeterli olurdu verdiğin paraya yazık olmuş...
Ne sandin htc one x ? Guncellemesiz haliyle kendim 5250 quadrant gördüm ki iki güncelleme geçti buda 3.su ve daha eski kernelde hala yeni kernel 3.1.10 geldiğinde benchmark skorları zihnimizi allak bullak edecek inanamayacaksiniz gördüklerinize az biraz bilgi ve deneyimi olan aradaki farkı bilir yazılım olarak :)
dostum sizin gibileri anlamakta cidden zorlanıyorum.benim için sürüm numarasının bi önemi yok.benim için önemli olan telefonu sorunsuza yakın bi şekilde kullanmam.bunu nasıl yaptığı umrumda değil. ben telefonuma vay 4.1.1 gelmedi vay nasıl gelmez bilmem ne demem diyenede hayretle bakıyorum.2 efekt az görecez 3-5 puan sentetik testte az alacak diye kıvranmanın ne alemi var.
not:s2 ikinci telefon olarak görev yapıyor.
Su yorumlarinin hepsi birbirinden gereksiz. Hos degil [>:]