İnternete sızan HTC One X 4.0.4 güncellemesi Sense 4.1'e işaret ediyor





Bu yıla popüler Sense arayüzünün 4.0 sürümüyle başlayan HTC'nin, arayüzünü ne zaman güncelleyeceği merak ediliyordu. HTC One X'in global versiyonuna ait 4.0.4 ROM'unun internete sızması soru işaretlerini artırdı.





4.0.4 güncellemesi aslında nispeten küçük bir güncelleme. Ancak HTC'nin Sense arayüzünün yeni sürümünden izler taşıması onu bir anda önemli hale getirdi.





Geeksaber tarafından elde edilen 2.15.401.5 numaraları test ROM'u bilgilerinde Sense 4.1 sürümü olduğu göze çarpıyor. 4.1 sürümü 4.0 sürümünden daha hızlı çalışıyor. Tasarım olarak büyük yenilikler olmasa da bazı önemli hatalar giderilmiş.





Canlı duvar kağıdı gecikmesinin giderilmesi, Kamera uygulamasında ön ve arka kameraya geçiş için atanmış bir buton eklenmesi, tarayıcıda sekmeler arasında geçiş için bir buton eklenmesi, gecikmeye sebep olan tüm 3D efektlerin kaldırılması, sanal menü çubuğunun kaldırılması, kablosuz ağdan düşmelerin giderilmesi, daha iyi batarya süresi, Quadrant testinden 5900+ puan alan daha hızlı bir kernel, Sense 4.1 sürümünde yerini almış.





HTC'nin yeni Sense sürümünü global One X için yayınlayıp yayınlamayacağı şimdilik belirsiz. AT&T operatörünün kendi cihazlarına verdiği yeni güncellemede Sense 4.1 bulunmuyordu. İddialar 18 Ağustos'ta yeni güncellemenin verileceği yönünde.

http://www.geeksaber.com/?p=1640