İnterneti Uzaya Taşıma Yarışına Airbus da Katıldı

Dünyanın en önemli uçak üreticileri arasında yer alan ve Türkiye için ürettiği Aibus A400M tipi askeri nakliye uçakları sayesinde ülkemizde de adını duyurmayı başaran Fransız menşeli havacılık firması Airbus, interneti tüm dünyaya ulaştırabilmek için uzaya yöneliyor. Dünyanın internete erişemeyen uzak bölgelerine ücretsiz internet ulaştırabilmek adına dünya yörüngesinde bir uydu ağı oluşturmayı amaçlayan OneWeb'in WorldVu projesine katılan Airbus, bu amaç doğrultusunda OneWeb, Qualcomm ve Virgin Galactic ile birlikte çalışacak.

Dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show'un bu yılki ayağı kapsamında resmi olarak duyurulan bu yeni anlaşma kapsamında Airbus tarafından üretilecek olan 900 uydu, ticari uzay yolcukları düzenlemek amacıyla uzay araçları geliştiren Virgin Galactic firması tarafından dünyanın yörüngesine taşınacak. Airbus'ın katılımıyla beraber hız kazanan WorldVu projesinin bir aksilikle karşılaşılmadığı taktirde 2019 yılına kadar tamamlanacağı söyleniyor.



Teknoloji dehası Elon Musk'ın Ocak ayında duyurduğu Space X projesiyle oldukça benzer olan WorldVu projesi, dünyanın etrafında bir internet ağı oluşturma konusunda oldukça önemli rakiplerle yarışıyor. Dünya yörüngesine gönderilecek 4000'e yakın uydu sayesinde dünyanın dört bir yanına internet ulaştırmayı amaçlayan Space X projesinin yanı sıra, Facebook tarafından başlatılan Internet.org girişimi ve Google tarafından başlatılan Loon ve Solara projeleri de aynı amaç doğrultusunda ilerliyorlar.







http://news.softpedia.com/news/Airbus-Will-Build-900-Satellites-for-Another-Internet-from-Space-Project-484459.shtml