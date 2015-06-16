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İnterneti Uzaya Taşıma Yarışına Airbus da Katıldı

Ürettiği hava araçlarıyla tanınan Airbus, dünyanın dört bir yanına internet ulaştırabilmek için uzaya 900'e yakın uydu göndermeye hazırlanıyor.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
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İnterneti Uzaya Taşıma Yarışına Airbus da Katıldı
Dünyanın en önemli uçak üreticileri arasında yer alan ve Türkiye için ürettiği Aibus A400M tipi askeri nakliye uçakları sayesinde ülkemizde de adını duyurmayı başaran Fransız menşeli havacılık firması Airbus, interneti tüm dünyaya ulaştırabilmek için uzaya yöneliyor. Dünyanın internete erişemeyen uzak bölgelerine ücretsiz internet ulaştırabilmek adına dünya yörüngesinde bir uydu ağı oluşturmayı amaçlayan OneWeb'in WorldVu projesine katılan Airbus, bu amaç doğrultusunda OneWeb, Qualcomm ve Virgin Galactic ile birlikte çalışacak.
Dünyanın en eski havacılık fuarı olan Paris Air Show'un bu yılki ayağı kapsamında resmi olarak duyurulan bu yeni anlaşma kapsamında Airbus tarafından üretilecek olan 900 uydu, ticari uzay yolcukları düzenlemek amacıyla uzay araçları geliştiren Virgin Galactic firması tarafından dünyanın yörüngesine taşınacak. Airbus'ın katılımıyla beraber hız kazanan WorldVu projesinin bir aksilikle karşılaşılmadığı taktirde 2019 yılına kadar tamamlanacağı söyleniyor.
Teknoloji dehası Elon Musk'ın Ocak ayında duyurduğu Space X projesiyle oldukça benzer olan WorldVu projesi, dünyanın etrafında bir internet ağı oluşturma konusunda oldukça önemli rakiplerle yarışıyor. Dünya yörüngesine gönderilecek 4000'e yakın uydu sayesinde dünyanın dört bir yanına internet ulaştırmayı amaçlayan Space X projesinin yanı sıra, Facebook tarafından başlatılan Internet.org girişimi ve Google tarafından başlatılan Loon ve Solara projeleri de aynı amaç doğrultusunda ilerliyorlar.


http://news.softpedia.com/news/Airbus-Will-Build-900-Satellites-for-Another-Internet-from-Space-Project-484459.shtml Yorum Yaz
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Marquis-de-Sade` 4 yıl en beğenilen
demo22
deccalın ortaya çıkmadan önceki altyapısını oluşturuyorlar, ve bu sadece bir örneği.

Yok senin gibi beyin fakirlerine internet sağlayıp burada mesaj yazmalarını sağlıyorlar.
demo22deccalın ortaya çıkmadan önceki altyapısını oluşturuyorlar, ve bu sadece bir örneği.Yok senin gibi beyin fakirlerine internet s...
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Japonya 4 yıl
Millet interneti uzaya tasisin benim 10 dk da bir netim kesilsin akk ile ugrasayim. Cok Geride kaldin be turkiye
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rockype 4 yıl
1930'larda ilk ucagini yapan Turkiye, aradan gecen onca yilin ardindan siyasetciler yeniden ucak derdine dusmus... Herkes uzaya cikmis biz daha kendi basimiza ucak bile yapamiyoruz....
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DeepMind 4 yıl
Çöp.Google Project loon ile tekeli oldu bu işin.Birde bu sistem çok masraflı.Para dayanmaz.
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Elsa 4 yıl
Oturdum izliyorum


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demo22 4 yıl
MateryalizminPeygamberi
demo22deccalın ortaya çıkmadan önceki altyapısını oluşturuyorlar, ve bu sadece bir örneği.
Ve sen bunu yine deccalın üzerinden paylaşıyorsun güzel kafa

ve sende basit kelimelerinle kendini tahmin etmiş oluyorsun, senin ne olduğun isminden belli.
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MateryalizminPeygamberi 4 yıl demo22
demo22
MateryalizminPeygamberi
Orijinalden alıntı: demo22deccalın ortaya çıkmadan önceki altyapısını oluşturuyorlar, ve bu sadece bir örneği.
Ve sen bunu yine deccalın üzerinden paylaşıyorsun güzel kafa

ve sende basit kelimelerinle kendini tahmin etmiş oluyorsun, senin ne olduğun isminden belli.

Evet sizin gibileri ezmek hoşuma gidiyor tatmin oluyorum. İsmimde ne var deccalın uşağı mıyım sence?
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1BilimAdamı 4 yıl
Bu içten pazarlıklı amerikan şirketlerinin bedava internetini kullanmaktansa akk li interneti kullanırım daha iyi,kimse beleşe servis sağlamaz
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byakrep 4 yıl 1BilimAdamı
Google nasıl ücretsiz arama moturu sunuyorsa bunlarda aynı şekilde internet sunacaklar. Bunların internetine bağlandın zaman senin tüm internet bilgilerine ulaşırlar ve kişiye özel reklamlardan dünyanın parasını kazanırlar.
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-Oxy.gen- 4 yıl
millet uzaya açılsın güzel ülkemde bizde akk yüzünden 3mbit net kullanalım
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V4LKyR 4 yıl
demo22
Revv.0
demo22deccalın ortaya çıkmadan önceki altyapısını oluşturuyorlar, ve bu sadece bir örneği.
bildigin seyleri anlat bizde öğrenelim
bilgi sana büyük gelir çökersin

Yaktın ortalığı reis.
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deoksiriboz1001 4 yıl
Adamlar interneti yayıp pazarlarını genişletme peşinde. Bizim dehalar da deccal gelecek diye korkuyor. Sen merak etme deccalden sonra mehdi de gelecek kurtaracak herkesi.
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UltimateEchelon 4 yıl
İnternet çağımızın hatta insanlık tarihinin -bence- en büyük icadı.bu durumda internet ile ilgili gelişmeleri takip ediyor ve her türlü çalışmayı destekliyorum.İnşallah günün birinde bizde bu tarz yeniliklerle ülkemizin adını dünyaya duyarabiliriz.
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